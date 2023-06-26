趙永佳、江欣儀：凝聚共識——擴闊中醫藥參與基層醫療發展的想像

為扭轉現時「重治療、輕預防」的醫療體制和觀念，以確保香港醫療系統可持續性，《藍圖》重點提出及早規劃以預防疾病、健康管理為主的基層醫療健康服務。政府目前計劃在全港18區設立地區康健中心，以康健中心為樞紐，縱向整合及銜接第二層和第三層醫療服務（即醫院及專科），橫向連繫及協調社區中不同界別的基層醫療服務提供者（包括家庭醫生、中醫、牙醫等），讓市民能在政府資助下，更早、更易獲得及更多使用基層醫療服務。

本文將參考其他亞洲國家及地區結合包括中醫藥在內的傳統醫藥與基層醫療經驗，探討中醫藥業界現况，並在最後指出值得業界及政府進一步思考的議題，為擴闊中醫藥參與基層醫療發展凝聚必要的共識。

其他亞洲國家及地區經驗

傳統醫藥歷史悠久，在不少亞洲國家及地區都有廣泛使用基礎，也在一定程度上參與各地的公共醫療系統。放眼海外經驗，將有助香港思考中醫藥在基層醫療發展的角色。

以日本為例，發展自傳統醫藥的「漢方醫學」已得到官方認證，有148種漢方藥劑受日本國民健康保險承認。情况類似，以全民醫療保險支撐基層醫療體系的新加坡，則在5家公立醫院設有中醫診所，提供針灸等服務。在日本和新加坡，非常規醫療以私人市場服務提供者為主，但由於部分傳統醫藥服務有明確的制度認證和資助，提升了它們作為基層醫療服務的可及性。

值得一提的還有台灣經驗，其全民健保亦涵蓋中醫服務。然而由於偏遠鄉鎮民眾面對交通不便及醫療資源匱乏的情况，就醫次數較都市地區民眾少。針對城鄉醫療資源不均問題，台灣推動中醫師參與「偏鄉巡迴醫療服務」，去年總計有40個巡迴點提供中醫醫療服務。香港沒有明顯的城鄉差異，但有嚴重的貧富懸殊，而台灣經驗顯示，政府可考慮資助中醫藥為弱勢社群提供醫療服務，彌補社會不公。

本地中醫藥業界以私營為主

參考香港醫療人力資源的數字，全港有逾一萬名註冊中醫，當中超過九成中醫師服務於私人市場，情况跟日本和新加坡相似。同時，政府在18區的中醫診所暨教研中心提供資助門診名額，興建中的中醫醫院也將於2025年建成，向市民提供公營中醫藥服務。

以私營服務提供者為主體的本地中醫藥業界，理應可契合目前《藍圖》提出的公私合營基層醫療計劃，長遠守護市民健康。不過，基層醫療發展強調不同醫療專業的互相引介與協作，而本地中醫藥業界較為獨立，與其他醫療專業連繫較弱，加上相當大部分中醫診所獨立經營，欠缺參與公共醫療發展的渠道。至於18區的中醫診所暨教研中心，只屬半公營性質，收費也較醫管局普通科門診診金昂貴。換言之，私營中醫藥市場欠缺內凝力，公營醫療體系則沒有完整中醫藥服務，對本地中醫藥參與基層醫療發展帶來挑戰。

基層醫療發展勢在必行，要充分回應政府提出的《藍圖》，中醫藥業界亦須凝聚共識，向政府提出明確訴求和展現自己的定位。去年夏天，香港教育大學香港研究學院曾舉辦一次中醫業界專業對話平台，探討業界共同關心的議題。去年的經驗令我們相信，中醫藥業界需要更緊密交流，培養出業界的共識和能動性。就着中醫藥如何參與基層醫療的大背景，今年的對話平台將邀請學界及業界代表交流意見。就着上文討論，我們認為有3個議題值得商討。

專業對話平台 凝聚業界共識

議題一：如何加強政府資助中醫診所角色？

政府在《藍圖》中表示，有意進一步推動中醫診所暨教研中心與基層醫療持份者的協作。然而，即使政府計劃將每年資助門診名額增加至80萬個，仍可能供不應求。地區康健中心的核心服務團隊包括護理師、營養師、藥劑師、物理治療師、職業治療師和社工；主要提供第一層預防服務，包括健康推廣、疾病預防及篩查和慢性疾病管理。這些內容正是中醫所關注和力所能及的。不少研究表明中醫在慢性疾病預防和健康管理上有正面幫助，由此，我們可以探討三方醫教研中心可以如何具體與地區康健中心合作，比如說在地區康健中心需要增設中醫師？或者設立中醫診所？

議題二：如何加強私營中醫師參與基層醫療發展？

在《藍圖》中，政府提出「一人一家庭醫生」的概念。在這個設想中，私營基層醫生擔當着重要角色，即服務對象的第一接觸點。政府期望在協定護理流程的前提下，家庭醫生（西醫）能夠在社區層面發揮醫療協調、精簡流程和分流作用，使病人能迅速得到所需的醫療服務。但香港中醫師轉介病患至化驗、放射檢驗等權力仍有法例上的限制，亦未有轉介予西醫專科的明確機制，這在制度上不利中醫師擔當「家庭醫生」角色，亦限制了中醫師與其他醫療專業的協作（見議題三）。

我們認為，對話平台可以先邀請前線中醫師分享在社區提供基層醫療的經驗，並在此基礎上，討論私營中醫師更廣泛參與基層健康建設的多元方式（如私營中醫可以如何轉介病人到公營中醫醫院），以及如何使「一人一中醫師」更具可能。

議題三：如何促進中醫和其他專業在基層醫療健康服務的合作？

目前香港的中醫和西醫醫療體系相對獨立，使用者要根據自己的需要，分別尋求不同治療方法。政府在《藍圖》中建議就一些普遍疾病制訂協定護理流程（例如糖尿病、高血壓、兒童及長者護理），指導醫護人員作出基本診斷及轉介病患；相關流程會羅列在基層醫療參考概覽中。然而目前的參考概覽並未涵蓋中醫服務，加上中醫理念重視個人化治理，對於建立標準化的醫療概覽，相信在中醫業界會引發不少討論。

關於增加中醫和其他專業的共同護理流程，黃譚智媛醫生提出可以先識別出對社會產生嚴重負擔的主要疾病，然後篩選出中醫具有治療優勢的病種，製作中西醫協作的實證臨牀實踐指南（Clinical Practice Guidelines），讓經過培訓的中醫師能按照指南進行轉診或化驗要求。然而也有不同意見者認為，上述形式主要參照西醫邏輯，未必適合中醫理念。

有關中醫和其他專業在基層醫療健康上可以如何合作，各個層面都存在不同意見。業界正可透過平台去了解其他醫療專業為市民提供的服務內容和模式，繼而探討「中醫什麼時候應與其他醫療服務提供者（如地區康健中心）合作」、「合作類型和方式」（如為病人作中醫診斷，再推薦病人到合作機構參加相應的疾病調護課程），及「中醫師在後續跟進時的角色」等問題。

作者趙永佳是香港教育大學社會學講座教授，江欣儀是香港教育大學香港研究學院研究助理

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[趙永佳、江欣儀]