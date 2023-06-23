林順潮：香港肩負中醫藥國際化的重要歷史使命

的確，基於本港人口持續老化，現時公營醫療系統壓力不斷增加，我支持和期盼政府積極推動香港中醫發展、加強中西醫協作、善用和加強培訓中醫人才，以更好保障市民健康，並紓緩香港醫療系統壓力。同時我認為，推動中醫發展的關鍵是盡快實現中醫藥國際化；而對此，國家對香港有所期待，香港對國家應有所作為。

中共總書記習近平在去年二十大報告提出「推進健康中國建設」，促進中醫藥傳承創新發展，健全公共衛生體系。國家高度重視中醫藥振興發展，將傳承創新發展中醫藥作為建設「健康中國」的重要內容，作為中華民族偉大復興的大事。

抓住後疫情時代契機

我們現正處於後疫情時代，在對抗新冠疫症中，中醫藥發揮了巨大作用，在世界衛生舞台得到許多關注和認可。國家和香港應抓住此契機，推進中醫藥走向國際，深度挖掘中醫藥行業發展的巨大潛力，為維護全人類健康做出新貢獻。

當前，中醫藥已傳播至全球近200個國家和地區，國家正在開展30個高品質中醫藥海外中心和75個中醫藥國際合作基地的建設工作；中醫藥被納入16個自由貿易協定，國家中藥類產品進出口貿易總額累計逾280億美元。英國皇家園林（Kew Gardens）以保育及研究各類植物聞名世界，據悉Kew Gardens已成立中國藥用植物鑑定與保護中心，並蒐集了《中國藥典》裏常用中藥70%的對照標本。可以說，中藥國際化已受到多國關注，國家和香港必須分秒必爭、奪得先機。

在中醫藥國際化的道路上，香港可以利用好一國兩制制度優勢、本港「背靠祖國聯通國際」的區位優勢，及本港生物科技研發的產業技術優勢，在中醫藥國際化道路上發揮特別作用、作出獨特貢獻。

制訂國際標準 凝聚世界人才

首先，香港應努力成為制訂中醫藥國際標準和規範的急先鋒，為中醫藥國際標準的研究及推廣打破技術壁壘。香港可借助世衛同ISO（國際標準組織）等平台，制訂符合中醫藥特點及利於中醫藥國際化發展的中藥材品質安全、中醫藥健康服務等國際標準和規範，助力中藥材和中醫服務數字化、智能化和標準化。

其次，香港可以凝聚全球相關領域的優秀學者同研發人員，鼓勵本地中醫醫院、大學與國外頂尖科研機構合作，建立具國際競爭力的外向型團隊。香港應抓住中醫藥在有效治療新冠病毒病的「長尾效應」，提升本港中醫藥教學、科研與實踐，將現代科學技術跟中醫藥傳統研究方法結合，開展多領域、跨學科聯合攻關，為中醫藥「走向國際」提供科研基礎。

發揮香港聯通國際的角色

第三，香港可幫助內地中醫藥企業開拓國際市場。香港在醫療方面與國際高度接軌，經香港中醫藥管理委員會註冊的中醫藥產品，可以因得到港府背書而更容易取得國際認可，打入國際市場。

最後，國家支持香港本土中醫藥企業進入內地市場。廣東省藥品監督管理局已公布，簡化香港註冊傳統外用中成藥在大灣區註冊及銷售的審批流程安排。經本港中醫藥管理委員會批准註冊而在港使用5年以上的傳統外用中成藥的註冊持有人，可透過簡化流程，向廣東省藥監局提交註冊申請，獲批的中成藥可在內地銷售。有關措施能便利香港中成藥製造商開拓市場，長遠亦能為本港中成藥進入內地市場創造優良條件。

筆者希望本港中醫藥界能深化香港同粵港澳大灣區、內地以至國際的中醫藥協作，積極融入國家中醫藥發展大局，充分發揮香港聯通國際的重要角色，大力推動中醫藥國際化。

作者是全國人大代表、立法會議員

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[林順潮]