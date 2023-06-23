周永新：港人移民潮 情况是否有改變？

人才短缺 是否因為移民？

香港真的有這麼多人才因移民而離開工作崗位？首先，香港總商會的報告是根據收回的問卷作分析。據筆者的經驗，這類自願交回問卷的調查，代表性一般要打折扣，因為那些沒有人才短缺的公司，相信多不會交回問卷。換言之，該報告只代表有人才短缺公司的情况，絕對不能以偏概全，以為香港每間公司都不夠人才，更不要以為流失的人才都是為了移民。

其次，會員公司在回答人才短缺的原因時，可以選擇多於一項。因此，該報告雖有70%會員公司選擇移民作為人才短缺的原因，但不代表走了100個人才，其中70個是為了移民。其實，答案中，有79%選擇「尋求更高薪酬」，即另有高就而離開，情况比移民嚴重。總括而言，總商會調查報告所能證實的，是香港近年多了人移民，使人才短缺問題更趨緊張。

筆者無意淡化香港人才短缺的問題，更無意否定近年出現的移民潮。事實上只要稍微留意身邊親友動向，便知道香港的移民潮並不是一些人說沒有就沒有了。2019年修例風波後，筆者曾在這欄討論香港出現的移民潮，那時指出，不少港人為了忠於自己信念，或為了堅守自己的價值觀念而移民，也有家長為了子女教育和他們的未來，決定到另一處他們可以安心培育子女的地方居住。

人才流失 拖慢香港向前發展步伐

過去兩三年，港人移民的原因不一，其中不乏香港所需人才，或多或少會拖慢香港向前發展的步伐。香港總商會的調查報告也顯示，最短缺人手的是年薪20萬至50萬元的員工，少於20萬元的也嚴重，但絕對不是年薪150萬元或以上的「打工皇帝」。數字上看，可見過去幾年移民的港人，應多是中等收入的人才和他們的家人。他們或有一定的儲蓄或資產，一旦決定離港，他們多有能力在外地置業及重建自己家園。他們最感可惜的，相信是必須離開這個他們生活了數十年的香港。

這股移民潮會持續多久？新冠疫情緩和後，香港移民的數字是上升或下降？筆者沒有做過有關調查，手上也沒有數字作分析；况且，移民是非常個人的決定，不輕易向別人透露自己移民的原因。不過就自己觀察和接觸所及，筆者發覺自年初開始，港人對移民的感受和看法似乎出現了一些變化，筆者姑且在這裏提出來，畢竟移民對不少港人來說，是一個逃避不了的議題。

是否移民？ 考量的是移民後生活

第一，有關移民的決定，看來港人已從過去以價值觀念為首要考量，轉到一些與移民之後生活狀况有關的問題。他們現在思考的是：移民後能否找到工作？自己和家人是否有適應困難？自己是否有足夠儲蓄，維持未來幾年在外地的生活？

筆者以前講過，修例風波後決定離開的港人，很多是因為不相信香港能夠保持原有制度，也有一些認為他們珍惜的價值觀念，特別是民主、自由、人權、法治等香港核心價值，將不會被重視，也不再是港人追求的目標。那時候，決定移民的港人離開時常說的一句話是：「香港已不是我們認識的香港。」

這種以價值觀念取向先行的情况，經過差不多兩年時間，看來已出現變化。筆者並不是說現在有意移民的港人，不再重視自由、民主等價值觀念；但他們對這些價值觀念的看法，因為客觀環境轉變，看來也有新體會，例如：民主政制並不等同一人一票直接選舉，民主選舉可以採取多種形式；個人的權利和自由得到《基本法》保障，但不能危害國家安全。當然，有意移民的港人中，部分仍堅守自己對民主和自由等價值觀念的看法，並作為自己是否移民的首要考量，惟持這種態度的港人似乎愈來愈少。

筆者發覺，現在有意移民的港人在下決定前，他們考量的更多是他們移民後的生活。修例風波之後移民的港人，很多是說走就離開，並不理會移民後可能發生的事；今天，有意移民的港人，可以從已移民的親友身上知道移民是怎麼一回事，箇中苦樂，他們應該一清二楚。他們現在要移民，必須多作準備，絕對不能衝動行事。

移民跟送子女留學海外

不再連在一起

第二，以往不少港人為了子女的教育和未來而移民，他們不能接受特區政府以公民與社會發展科取代通識科，也不想自己子女接受他們心目中認為的「愛國」教育，所以毅然與子女一起移民，或送子女到外國讀書，希望他們畢業後可以在當地留下來，不願看見子女在港被迫放棄自己的信念，也怕子女不能接受香港現有的社會氛圍。

今天，為了子女而全家移民的已大幅減少。雖然送子女到外國讀書的現象仍十分普遍，但現在送子女到外國讀書的，不一定為了安排他們移民，更多是給予子女有選擇的機會；至於他們將來是否在外國居留，則由他們自己決定。其實，現在是否送子女到外國讀書，家長的考量是多方面：一來，在外國讀書，每年費用動輒三四十萬港元；二來，香港適齡學童人口下降，現在進入傳統名學和世界排名前列的本港大學，再不似過往般困難，子女在港讀書又是否不可接受？三來，香港教育制度看來不是這樣糟糕，子女在港讀書最少可以留在父母身邊。

移民定義變模糊 不再是一走了之

第三，以往移民是離港到外國居住，今天移民的定義已變得模糊。修例風波後，一些港人因為恐懼而離港；但離開的港人中，部分早已持有外國護照或居留權，他們離開並非移民，而是行使他們在外國的居留權。另外，一些修例風波後離開的港人，看來他們只打算到外地暫住，或進修、或從事並不固定的工作，他們不應計算在移民之列。自特區政府解除因疫情而設的限制後，過去兩三年離開的港人，一些不時看到他們在香港出現或回來探親。

總結而言，筆者不知道港人移民潮會否持續，惟情况卻出現一些變化，包括價值觀念取向不再是主導移民的主要原因、為了子女移民的情况迅速減少、送子女到外國讀書並不等同安排他們移民、移民不再是一走了之。

因應以上變化，特區政府如何建設香港成為港人熱愛留下來的地方，以後有機會再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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