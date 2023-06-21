黃錦良：建設國際教育樞紐 加強灣區教育合作

2019年中共中央、國務院印發的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，明確提出「支持大灣區建設國際教育示範區」的重要目標。《綱要》提出要打造全球科技創新中心和世界級城市群的重大戰略目標，這都需要教育尤其是高等教育的強力支撐。因此，香港國際化教育樞紐建設應該有着眼全球的發展戰略，探索跟主要產業高度融合，定位為打造全球科技創新樞紐提供高素質人才支撐。

加強人才培養

對於香港建立國際化教育樞紐，未來有幾大方向可進一步思考。首先要加強香港在人才培養方面的示範作用。教育的基本職能是人才培養，人才培養的根本是立德樹人，而立德樹人的基調是愛國報國。本港建設國際化教育樞紐對人才培養的使命要求，更是要基於高度國家認同和文化自信，並培養對全球使命自覺擔當的國際視野。香港在發展自身的同時，也要着眼中國的全球發展戰略，培養能夠對外發出中國聲音、講好中國故事、傳播中國文化的人才。

加強香港在科技創新的引領作用，亦是本港發揮國際教育樞紐角色的重要因素。二十大報告強調要「實施科教興國戰略」；去年習近平主席專程到香港科學園考察，強調特區政府「要把握時代發展大勢，把支持創新科技發展放在更加突出的位置，進一步發揮好科技創新的支撐和引領作用」。

目前香港已進入由治及興階段，配合國家發展帶來的機遇，特區政府必須從大局和長遠需要謀劃教育發展，在一國兩制的獨特地位和優勢下，培養優秀科技人才。因此，建設全球科技創新中心是將香港建設為國際化教育樞紐的主要戰略目標之一，而科技創新的一個最重要支撐便是來自高校。

根據2023年QS世界大學排行榜數據，香港有7所高校進入榜單，5所大學進入世界前100名。大灣區內的中山大學、暨南大學、華南理工大學、華南農業大學等雙一流大學，也在跨越式發展。這也為兩岸三地高水平大學集群式發展打下紮實的基礎。而如何充分發揮灣區中高校、企業、創業者等多元創新要素，以推進香港本地高校科技創新，則是香港國際化教育樞紐建設的重要課題。

與灣區特色學院更好互動

除了加強科技創新之外，亦要推動香港高等教育與產業發展深度融合。教育目的之一是服務社會，而國際教育樞紐的打造，更需要高等教育與產業深度融合。《綱要》提出要引進知名高校與特色學院，即指國際教育示範區的打造，不僅要依靠研究型高校，還要依靠大量跟大灣區產業發展密切融合的特色學院。

廣東省目前已對特色學院開展一些探索性的實踐，香港相關院校應該與廣東及澳門形成更好互動，並在更大範圍推動和開展上述實踐，尤其是走國際化路線的特色學院。充分發揮灣區開放、包容、創新的文化和機制優勢，讓高等教育的「中國特色」和「世界一流」在大灣區這塊試驗田中產生良性互動，從而產生新的國際教育發展模式並走向世界。

擔當國際高等教育世界之窗

此外，香港應繼續發揮本港在國際交流合作方面的示範作用。伴隨着全球化浪潮，國際交流合作逐漸成為高校的另一個重要職能。建設國際化教育樞紐，對高等教育的國際交流合作當然應有更高定位。香港作為中國開放程度最高的區域之一，已有很好的高等教育國際化基礎。因此香港應當依託區位優勢，在國際交流合作方面發揮示範引領作用，成為國際高等教育的「世界之窗」。

作者是教聯會主席、全國人大代表

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[黃錦良]