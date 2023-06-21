萬志宏：去還是不去？這是個問題——STEM學科大學生到大灣區工作意向

筆者早前就此展開研究，探討修讀STEM學科的大學生前往大灣區工作的意向及其影響因素，希望為此計劃的實施及大灣區人才流動提供政策建議。

普遍感灣區發展前景更好

惟認為生活質素不及香港

總括而言，修讀STEM專業的大學生對前往大灣區工作有中等程度意向。在大灣區不同城市中，深圳及廣州最受歡迎；職位方面，研發、數據分析、工程設計是他們最想從事的首3位。研究同時指出，大灣區實習經驗及交流經驗，是影響STEM學科的大學生到大灣區工作意向的重要因素，有這些經驗的同學的意向明顯比沒有的同學為高。

在個人層面，修讀STEM專業的大學生普遍覺得大灣區有更好發展前景、市場更廣闊，同時可以增進對創科行業最新發展的了解，拓展人脈，更有利於以後創業。然而較多本地生認為，大灣區生活質素不及香港；長遠來說，薪酬吸引力也不及香港。

朋輩意向 左右抉擇

當思考是否前往大灣區工作時，他們有不同顧慮。首先，當中大部分人擔心能否適應大灣區的新生活環境，也對離開香港家庭感到擔憂。另外，他們覺得大灣區的工作競爭壓力大、工時長。最後，他們認為內地與香港有着不同的行業標準及專業用語，擔心能否與內地同事順暢溝通。

於社會層面，修讀STEM專業的本地大學生普遍覺得父母及老師對他們前往大灣區工作抱支持或開放態度，但這些人對他們的影響不大；身邊朋輩的意向不高，才是令他們卻步的重要因素，使他們對於做「第一個」的壓力倍增。

無疑，香港和中央政府都在推動本港修讀STEM專業的大學生前往大灣區工作上不遺餘力。隨着香港與內地全面通關及復常，特區政府早前更首次推出《青年發展藍圖》，針對青年發展提供一系列具體措施。香港青年普遍精通兩文三語、具法治意識、世界觀廣闊，並兼備靈活性及創意，具拼搏精神。本地生有着背靠祖國、面向世界的優勢，如能抓緊機遇，放下過多的疑慮，積極參加大灣區的實習和交流計劃，多作嘗試，定能開闊眼界，對其職業生涯規劃將更有實質幫助。

作者是香港教育大學課程與教學學系副教授

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[萬志宏]