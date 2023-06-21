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陸頌雄

陸頌雄：突破思維 平抑電價

【明報文章】面對國際燃料價格急漲，中電及港燈在今年1月大幅提升電力收費，按年分別累加19.8%及45.6%，為近10年最大增幅。然而，近年兩電卻發生多宗大型電力事故，例如中電元朗電纜橋大火、港燈大範圍故障停電等，服務質素令公眾大失所望。儘管兩電在事後已向政府提交調查報告，但過後沒有受到任何懲處，亦未見對公眾有任何交代，令大眾質疑兩間電力公司的服務質素和加價合理性。

加強粵港電網連繫 增輸電比例

事實上，中電及港燈近年的電費加幅已遠超香港市民可承擔範圍，跟鄰近地區更有「差天共地」的對比。以居住港島區的市民為例，如每戶家庭每月平均用電量400度計算，去年同期電費約500元，惟本年4月的電費已大增約46%，至約700元。對比過去5年廣州、深圳、澳門、香港（中電及港燈）的電費升幅，明顯香港加幅及波幅均為最高。反觀鄰近的澳門，從內地輸電比率佔整體供電量約80%，面對國際能源價格飈升，平均電價亦能維持在1.3澳門元左右。

現時內地環保零碳電力發展蓬勃，以南方電網為例，零碳能源佔整體電力52%，深圳和廣州的平均電價為每度電6至7毫人民幣，可見電力穩定而便宜，亦減少能源價格波幅對燃料費的影響。本人支持增加本港由內地輸入零碳能源比例，有利早日實現碳中和目標。

另外，多次電力事故揭露政府與兩電簽訂的《管制計劃協議》已不合時宜，須盡快修訂和檢討，令中期檢討結果有利於公眾。按現時協議，港燈於該次停電事故不僅毋須罰款，更因為於65分鐘內恢復供電，更可能賺取額外0.015%利潤獎勵。參考去年盈利推算，港燈竟可收多逾550萬元。

善用新發展區域優勢 引入競爭

據環境及生態局表示，兩電於2019至2021年的3年內，因獎罰機制共獲獎勵逾2.6億元，其中恢復供電表現方面獲7860萬元，當中港燈獲2500萬元、中電獲5360萬元。數字反映兩電竟因出錯而多賺一筆，情况極不公道。故此，筆者建議政府檢討現時的表現獎罰及每月調整燃料費機制，並引入類似港鐵票價調整制度，如因電力故障引致大範圍停電，便須按停電時間累進罰款，同時向受影響市民給予退款及補償。

同時，政府應透過新發展區作試點，引入第三方供電，以提升政府議價能力。2021年《北部都會區發展策略》提出發展新田科技城，重點發展創科產業，當中的數據中心和產業園區需要穩定及價格相宜的電力供應。政府應把握機遇，引入其他供電競爭者於該區投資供電設備，輸入電力到未發展區域，並為逐步提升輸電作準備。

其實特區政府一直計劃增加輸入內地電力比例，例如將軍澳132區將建設策略性供電設施，以海底電纜形式輸入內地電力，惟此計劃要到2035年才實現。政府應更進取，急市民所急，善用中電連接大亞灣供電擴容工程於2025完成及部分後備供電網，盡快增加輸入內地電力比例。

合理調低准許利潤上限

眾所周知，過高的准許利潤跟服務表現沒有必然關係，基本電價是根據固定資產平均淨值8%計算。兩電向內地買電，就可減少投資發電機組而增加的固定資產平均淨值，減少基本電費加價壓力。儘管不是所有人都同意降低准許利潤，但必須同意8%實屬過高，准許利潤過高亦可能造成電力公司在固定資產投資上過分進取，或工程招標上未盡力控制成本，令基本電價上升，用戶亦無選擇權，故此適度減少1至2個百分點准許利潤，既不會影響供電穩定性，又可避免固定資產過度膨脹。

另外，兩電亦要增強對公眾的透明度，在最大程度上披露能源採購、工程招標、融資借貸利息成本的相關信息，確保兩電以用戶利益為依歸，防止關連交易甚至利益輸送的可能。

總括而言，筆者促請政府必須更積極為市民籌謀，在增加內地供電比例上提速提效，亦要擔起更積極的監管角色；電力公司也要履行企業社會責任，將所得到的獎金撥入回贈支持環保的用戶或有需要之弱勢社群。筆者期待政府應要有所作為，部署開放電力和電網市場，打破壟斷，提升議價能力，重奪檢討管制協議的主導權，令中期檢討結果更有利於公眾，明確回應市民訴求，並有望新的競爭者將為市民帶來成本更低、更穩定、更優質的潔淨能源。這對電力公司及香港市民絕對是雙贏。

作者是立法會議員、香港青年時事評論員協會榮譽會董

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陸頌雄]

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