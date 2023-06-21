田方澤：要教師取信於公眾 不如教局先取信於教師

倘嚴格規管 恐更損師生關係

資源套列出4個例子，較多同工討論的是關於用花名稱呼學生，及與異性學生搭肩合照。仔細閱讀資源套的案例，確實有不當之處，例如學生已表示不喜歡這花名，及不想被如此稱呼；教師在與學生搭肩合照後，於即時通訊軟件附上一個親嘴的心心圖案。不止教師，公眾亦應明白有關行為頗不恰當。然而真正的爭議是，資源套的例子在實際上會如何執行？會嚴謹劃一，抑或就個案有不同空間？

身兼小學校長的立法會教育界議員朱國強於訪問中回應，照顧初小學生有時難免搭肩。經驗上，現實在安慰同性別的學生時，偶爾也有拍肩或擁抱。另一方面，資源套指向異性學生搭肩不恰當，但難道同性學生就可在未得同意下觸碰嗎？

至於「花名」，一般情况是，若學生不介意、並非冒犯性和意識不良的暱稱，甚至是學生常用的自稱，會更有效建立師生關係和課堂氣氛。執行上如何定義「花名」、「暱稱」？比如「阿明」或「阿強」、英文名，或英文名的簡稱，是否花名？老師要「以身作則」，不可以用花名稱呼學生，惟現實世界中，大人也常用「外號」稱呼，例如以「一哥」借代警務處長、前財政司長曾俊華自稱「薯片叔叔」以示親切感。資源套的例子是具冒犯性的花名，執行上會否連學生自願的親切暱稱都被禁止？

區區不否認師生相處常有灰色地帶：老電影歌頌教師春風化雨，公餘上門補習，甚至招待貧窮學生上門吃飯；現實中偶爾聽說為確保學生準時上學，有老師會致電叫學生起牀，甚至親自上門接學生上學。至於課後聚餐、師生聯誼，與個別有需要輔導的學生建立信任，也很難總是冷冰冰發通告當學校活動。

當然，正所謂「無事就無事，有事大件事」。沒有跟足規矩、放任教師判斷，偶有意外；但劃一執行制度，代價是非人性化。海外的教師守則，不少強調師生界線；但在承傳中國文化的香港，老師不止是授課員。過去為師亦為父母，現今常講亦師亦友。保護學童，文件和制度規範重要，不過亦要考慮對師生關係的影響。

局方與教師的互不信任

朱議員指「凡事都有例外，可以逐個個案探討」。惟對於老師來說，多不願承擔被調查的風險。特別在近年教育界的氣氛下，最好的做法，也許是緊跟規章，甚至「做多好過做少」，以免麻煩。筆者一些教師朋友說：「動輒得咎，講多錯多，老師很難發揮」、「冷冰冰是大勢，寧願教完書就走人。」這是教育局在促進教師專業時想要的結果嗎？

翻閱資源套，區區同意局方已力求平衡合理，但講到尾仍是老問題：沒有專業監督的中立機構跟進個案，由教育局制定守則、執行調查和懲處，老師感到不信任。現在已沒有教育專業議會和大型教師工會。教育局推行政策，可能更少阻力，惟不代表更容易——即使政策和規章可以落實，沒有得到教師和公眾信任，不一定可以順利執行。

在一些教師想局方有更清晰指引的事情上，局方常說「相信教師專業判斷」；但在教師早有共識、行之有效的事情上，局方卻往往會插手發出更多指引和要求，令教育工作面對更多困難。

近年教育局常說要「維護教師專業的尊嚴」、「鞏固公眾對教師團隊的信心」。想鞏固公眾對教師的信心，不如先想一想如何鞏固教師對教育局的信心。否則任何政策的推進，只會舉步維艱。

作者是前教育工作者

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[田方澤]