陳月明：新田科技城規劃 伴隨的地區問題

城市化發展 壓縮村民後代居住空間

一方面，新田地區代表希望能有更多對鄉村可持續發展的規劃。「北部都會區」發展策略以「城鄉共融」為六大規劃原則之一，在今次規劃中卻未有體現出對鄉村發展的關注。清拆村落、安置村民，對政府而言一直是棘手難題，惟發展規劃繞開鄉村，也難符合「城鄉共融」的根本理念。

鄉村的可持續發展訴求，主要集中於族群延續和基礎設施建設上。新田文氏的居港歷史可追溯至明朝，其更是著名歷史人物文天祥家族的後人。悠久的村落建築與無形的宗族文化，傳承極大的歷史價值。數百年來族群延續的根本是這片土地，而新田的城市化發展無異於壓縮限制了當區村民後代的居住發展空間。因此，地區代表希望政府可以有新方案來解決族群延續的根本居住問題。

​同時，鄉村基礎設施建設如電力、電訊網絡、道路交通、污水處理等，也備受關注。長久以來，香港的鄉村發展無人問津，村民生活的便利度遠不如市鎮。對於城市化發展，大部分村民都抱支持肯定態度，更樂見新田土地被「北都」賦予特殊發展意義，以創科產業助力香港更上一層樓。政府也應將鄉村基建納入規劃，讓村民享受到發展紅利。城鄉共融的關鍵是「共」，只有共同發展，將成果共享惠及所有人，才能融洽相處。

重置棕地作業 恐致他區無序發展

另方面，新田規劃也令當區作業者十分擔憂，在業務遷移過程中恐滋生其他地區問題。新田規劃中收地涉及的棕地作業者，大多屬物流運輸行業。據業內代表所言，整個新田規劃發展最終將影響近4000輛貨櫃車的停放，從業者擔心需過早搬遷，令之前的投資血本無歸。而且，近年政府一直致力籌建多層現代產業大樓，以容納受收地發展影響的棕地作業者；惟業界表示擔憂將來租用大樓的成本問題，大樓因層高限制，比起露天作業會降低實際的可使用空間，處理相同業務需租賃更大面積，即使以市價出租，租賃成本也難以負擔。

而政府為減少收地阻力，也推出便利措施向受影響作業者在覓地重置業務上提供協助，最終造就他區的無序發展。在沒有政府統一規劃下，其他區域的地理位置和基礎建設未必適合作為各種棕地業務臨時的安置地。盲目搬遷不僅降低作業者的經營效率，更會造成他區混亂，例如導致道路阻塞或火災事故頻發等；並且等當區規劃出台後，作業者或將又要繼續遷移，難有安穩經營之時。上述種種問題，皆表現出政府在發展統籌上仍有改善空間。

年初至今，政府致力改善行政立法關係，是希望藉團結合作為施政建立基礎。城市發展亦是如此，倘政府能夠協調及平衡各持份者，形成合力，村民和作業者亦可從阻力變為助力，土地難題自然迎刃而解，北都發展也可暢通無阻。

作者是立法會議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席

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[陳月明]