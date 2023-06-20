黃民興：中國3主張 將為解決巴勒斯坦問題起積極作用

筆者認為，巴勒斯坦問題之所以重要，是因為它乃牽涉阿拉伯世界的核心問題之一。巴勒斯坦原屬奧斯曼帝國，在一戰中被英國佔領。隨後國際聯盟把其作為「委任統治地」交給英國管理，而英國通過《貝爾福宣言》（Balfour Declaration）允許猶太人建立「民族家園」，為委任統治結束後建立以色列國家奠定基礎。1947年聯合國的分治決議，為以色列建國提供法律基礎，但阿拉伯國的建立遙遙無期。此後，巴勒斯坦問題成為阿拉伯國家聯盟最核心的問題之一，它包括邊界和領土、難民回歸、定居點、水資源、巴勒斯坦建國、耶路撒冷等方面。

實現具完全主權及獨立的巴勒斯坦國

1948年後，阿拉伯國家與以色列之間為此先後爆發了4次中東戰爭，尤其是在1967年的「六五戰爭」中，以色列佔領了巴勒斯坦的約旦河西岸（包括東耶路撒冷）、加沙地帶、敘利亞的戈蘭高地和埃及西奈半島等（迄今為止只歸還了西奈半島）。1993年《奧斯陸協議》（Oslo Accord）簽訂後，在約旦河西岸、加沙地帶建立了巴勒斯坦自治區和民族權力機構，但巴勒斯坦與以色列有關巴方最終地位的談判並不順利，其間以國不斷擴大定居點建設，蠶食巴方領土，使巴勒斯坦的建國更困難。

包括西方國家在內的國際社會，普遍支持聯合國在「六五戰爭」爆發後通過的決議，要求以色列撤出阿拉伯被佔領土，在此基礎上雙方達成永久和平協議。中國國家主席習近平提的第一點主張就是針對這一方面，要求以巴雙方推進以「兩國方案」為基礎的政治解決進程，堅持以聯合國有關決議、「土地換和平」原則及「阿拉伯和平倡議」等為基礎，通過談判，實現巴勒斯坦問題全面、公正、持久的解決，包括早日建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權及獨立的巴勒斯坦國。

籲國際社會加大援助巴勒斯坦發展

奧斯陸協議簽訂以來，隨着以巴關係惡化及美國反恐戰爭的爆發，雙方和平談判陷入僵局，加沙地帶的巴勒斯坦激進組織與以色列之間頻繁爆發武裝衝突，巴勒斯坦自治區經濟形勢每况愈下。以巴衝突導致巴勒斯坦大量房屋和設施被毁，許多平民無家可歸，失業率高企；美國一度撤回對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的援助款項，以國封鎖了前往巴勒斯坦的通道，巴勒斯坦因此面臨嚴峻的人道主義危機。

另外，在各種惡劣環境下，巴方經濟十分脆弱，例如去年中巴雙邊貿易額為1.58億美元，同比增長23.2%，但巴方對華出口只有1.9萬美元，同比下降94.3%。習近平提的第二點主張就是針對這一方面，要求保障巴方的經濟民生需求，國際社會應加大對巴勒斯坦的發展援助和人道主義幫扶。

摒棄過激言行 為重啟以巴和談創造條件

雖然美國長期以來致力推動中東和平進程，但自從2001年「911事件」以後的反恐戰爭開始以來，美國對巴勒斯坦自治機構的態度發生了巨大變化，它與以色列聯合打壓巴勒斯坦時任領導人阿拉法特，基本上放棄了中東和平仲裁人及推動者的角色。儘管後來的小布殊政府曾提出解決中東問題的「路線圖」計劃，惟最終不了了之，而且近年來除了奧巴馬以外的美國政府，基本上均持偏袒以色列的態度，中東和平遙遙無期。

特朗普上台後，一方面推動以色列與阿聯酋及巴林兩個海灣國家簽署和平協議，事實上進一步令巴勒斯坦問題邊緣化，同時積極鼓動以色列與海灣國家建立針對伊朗的聯盟，煽動地區對抗。習近平提的第三點主張就是針對這一方面，要求堅持和談正確方向，即尊重耶路撒冷宗教聖地的歷史格局，各方摒棄過激和挑釁言行，國際社會應推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，從而為重啟和談創造條件，為幫助以巴兩國和平共處作出切實努力。中方推動沙特與伊朗緩和關係，已創造一個範例，有力地推動了中東地區局勢緩和。

習主席提出的3點主張，是2017年7月阿巴斯訪華期間中方提出解決巴勒斯坦問題的「四點主張」的延續，它必將為解決巴勒斯坦問題發揮積極作用。

作者是中國西北大學中東研究所前所長、中國西北大學巴勒斯坦研究中心主任

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[黃民興]