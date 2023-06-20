黃民興：中國3主張 將為解決巴勒斯坦問題起積極作用

【明報文章】6月14日，中國國家主席習近平同來華國事訪問的巴勒斯坦總統阿巴斯舉行會談，提出解決巴勒斯坦問題的3點主張。
筆者認為，巴勒斯坦問題之所以重要，是因為它乃牽涉阿拉伯世界的核心問題之一。巴勒斯坦原屬奧斯曼帝國，在一戰中被英國佔領。隨後國際聯盟把其作為「委任統治地」交給英國管理，而英國通過《貝爾福宣言》（Balfour Declaration）允許猶太人建立「民族家園」，為委任統治結束後建立以色列國家奠定基礎。1947年聯合國的分治決議，為以色列建國提供法律基礎，但阿拉伯國的建立遙遙無期。此後，巴勒斯坦問題成為阿拉伯國家聯盟最核心的問題之一，它包括邊界和領土、難民回歸、定居點、水資源、巴勒斯坦建國、耶路撒冷等方面。
實現具完全主權及獨立的巴勒斯坦國
1948年後，阿拉伯國家與以色列之間為此先後爆發了4次中東戰爭，尤其是在1967年的「六五戰爭」中，以色列佔領了巴勒斯坦的約旦河西岸（包括東耶路撒冷）、加沙地帶、敘利亞的戈蘭高地和埃及西奈半島等（迄今為止只歸還了西奈半島）。1993年《奧斯陸協議》（Oslo Accord）簽訂後，在約旦河西岸、加沙地帶建立了巴勒斯坦自治區和民族權力機構，但巴勒斯坦與以色列有關巴方最終地位的談判並不順利，其間以國不斷擴大定居點建設，蠶食巴方領土，使巴勒斯坦的建國更困難。
包括西方國家在內的國際社會，普遍支持聯合國在「六五戰爭」爆發後通過的決議，要求以色列撤出阿拉伯被佔領土，在此基礎上雙方達成永久和平協議。中國國家主席習近平提的第一點主張就是針對這一方面，要求以巴雙方推進以「兩國方案」為基礎的政治解決進程，堅持以聯合國有關決議、「土地換和平」原則及「阿拉伯和平倡議」等為基礎，通過談判，實現巴勒斯坦問題全面、公正、持久的解決，包括早日建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權及獨立的巴勒斯坦國。
籲國際社會加大援助巴勒斯坦發展
奧斯陸協議簽訂以來，隨着以巴關係惡化及美國反恐戰爭的爆發，雙方和平談判陷入僵局，加沙地帶的巴勒斯坦激進組織與以色列之間頻繁爆發武裝衝突，巴勒斯坦自治區經濟形勢每况愈下。以巴衝突導致巴勒斯坦大量房屋和設施被毁，許多平民無家可歸，失業率高企；美國一度撤回對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的援助款項，以國封鎖了前往巴勒斯坦的通道，巴勒斯坦因此面臨嚴峻的人道主義危機。
另外，在各種惡劣環境下，巴方經濟十分脆弱，例如去年中巴雙邊貿易額為1.58億美元，同比增長23.2%，但巴方對華出口只有1.9萬美元，同比下降94.3%。習近平提的第二點主張就是針對這一方面，要求保障巴方的經濟民生需求，國際社會應加大對巴勒斯坦的發展援助和人道主義幫扶。
摒棄過激言行 為重啟以巴和談創造條件
雖然美國長期以來致力推動中東和平進程，但自從2001年「911事件」以後的反恐戰爭開始以來，美國對巴勒斯坦自治機構的態度發生了巨大變化，它與以色列聯合打壓巴勒斯坦時任領導人阿拉法特，基本上放棄了中東和平仲裁人及推動者的角色。儘管後來的小布殊政府曾提出解決中東問題的「路線圖」計劃，惟最終不了了之，而且近年來除了奧巴馬以外的美國政府，基本上均持偏袒以色列的態度，中東和平遙遙無期。
特朗普上台後，一方面推動以色列與阿聯酋及巴林兩個海灣國家簽署和平協議，事實上進一步令巴勒斯坦問題邊緣化，同時積極鼓動以色列與海灣國家建立針對伊朗的聯盟，煽動地區對抗。習近平提的第三點主張就是針對這一方面，要求堅持和談正確方向，即尊重耶路撒冷宗教聖地的歷史格局，各方摒棄過激和挑釁言行，國際社會應推動召開更大規模、更具權威、更有影響的國際和平會議，從而為重啟和談創造條件，為幫助以巴兩國和平共處作出切實努力。中方推動沙特與伊朗緩和關係，已創造一個範例，有力地推動了中東地區局勢緩和。
習主席提出的3點主張，是2017年7月阿巴斯訪華期間中方提出解決巴勒斯坦問題的「四點主張」的延續，它必將為解決巴勒斯坦問題發揮積極作用。
作者是中國西北大學中東研究所前所長、中國西北大學巴勒斯坦研究中心主任
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