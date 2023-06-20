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歐陽五

歐陽五：中美博弈 中國要的是什麼

【明報文章】美國國務卿布林肯訪華前夕，中國國家主席習近平會見了今年以來的第一位美國朋友——著名慈善家、企業家比爾蓋茨（Bill Gates）。與布林肯代表美國官方的訪華之行不同，蓋茨代表的是中美之間的民間交往。習近平在見蓋茨時說：「我總認為中美關係基礎是在民間的。」以最高規格接待蓋茨，可看出當前形勢下，中國官方對中美民間交往的珍視，更可看出在中美博弈當中，中國到底要的是什麼。

驅動中國的 始終是自身發展

首先，中國需要發展。從貿易戰到科技戰，美國近年來全面壓制中國的發展空間。而中國仍將發展視為中美交流中最重要的部分。近幾個月來，蘋果CEO（行政總裁）庫克（Tim Cook）、英特爾CEO基辛格（Patrick Gelsinger）、高通CEO安蒙（Cristiano Amon）、特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）及蓋茨等美企高管密集訪華，中國官方均予以較高禮遇。這顯示了中美關係波動下，中國官方的冷靜、務實態度。

早前過完百歲生日的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）近日接受媒體採訪時表示，中國的行為始終基於對國家利益和能力的敏銳感知，「華盛頓聲稱中國想要統治世界……這不是他們對於世界秩序的看法，他們也從未這樣想過」。

在中美博弈中，驅動中國的始終是自身發展及國民生活水平的提升。

兩國仍有可能攜手引領世界共贏

其次，中國更在意共贏。50多年前，中美結束長達22年的敵對隔絕，開創了兩國合作共贏的新歷史。去年中美雙邊貿易額達6906億美元，創歷史新高。在過去幾十年的中美合作中，中國獲得空前的高速發展，美國則享受到中國巨大的發展紅利。

如今中美合作早已超越簡單的「你買我賣」，從投資、研發到生產和銷售，兩國產業鏈已水乳交融。這樣的情况下，中美合作便意味着共贏，脫鈎便意味着雙輸。

蓋茨此行向中國科研機構捐款5000萬美元，研發出的藥物主要用於發展中國家，尤其是非洲地區的傳染病醫治。中美之間以科技、公益為代表領域的合作還在繼續，而合作成果也將持續惠及世界其他國家和地區。這表明即使是當下，中國與美國仍有攜手引領世界共贏的可能。

如今美國不顧國際規則，試圖把中國從全球重要價值鏈和產業鏈中排除，以保持其科技領先，進而維護霸權地位。經濟上打壓中國、科技上搞「小院高牆」，這些顯然是過時的舊思維，不但不能實現共贏，更可能將世界拉向深淵。

最後，中國更關注長遠和未來。近期訪華的美企代表中，獲得最熱情接待的除了蓋茨，還有馬斯克。這兩人代表着全球最具前沿性、最能代表未來發展方向的學科與產業。蓋茨長期投身公益慈善，其掌管的蓋茨基金投資全球受益的生物醫藥技術；而其作為創始人的微軟公司更是頗具遠見地投資人工智能，發展出具顛覆意義的聊天機械人ChatGPT。馬斯克則代表目前最前沿的自動駕駛、新能源技術、「腦機接口」及富想像力的航天技術實踐。而這些技術都指向人類未來發展，代表着人類共同利益。

蓋茨本月15日在中國的演講中提出：「我們如何才能用科學和創新力量為進步提供『加速度』？」他給出的答案是，每個人都要參與其中。這自然也應包括當今世界最重要的科技創新力量——中國和美國。

中國冀為雙方關係加務實護欄

中國官方重視中美民間交往，因其代表着發展、共贏及長遠未來。習近平在會見蓋茨時說：「在當今世界這樣一個形勢下，我們可以進行各種有利於我們兩國、兩國人民，有利於整個人類的一些活動。」

相比之下，美國官方一系列圍堵中國的政策，及「一邊打壓一邊安撫」的交往策略，更像是一種內耗。從官方消息看，布林肯訪華一方面為今年以來中美關係波動開展溝通與緩和，一方面也不失鬥爭色彩，「重申美國的利益和價值觀，包括對地區衝突和全球安全的意見」。

可以預見，短時間內美國以打壓為主的對華政策不會發生大變化。「打打停停、起起伏伏」將成為未來一段時間中美關係的常態。除了避免對抗升級，中國顯然還希望保持並促進兩國民間交往、消除誤讀、重建信任，為兩國關係再加上一道務實「護欄」。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[歐陽五]

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