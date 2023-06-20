王耀宗：中澳關係膠着的癥結

兩國深層矛盾 涉長遠戰略部署

事實上，兩國對於一些較重大的問題仍未取得諒解或妥協，例如澳方對中方仍拘留兩名澳籍華人——記者成蕾及作家楊恆均——相當不滿；而中方對澳洲禁止在政府設備使用TikTok，以及拘捕一名澳洲人，指控他出賣國家機密予北京間諜，當然也不舒服。不過這些都是較小問題；更深層矛盾涉及長遠戰略部署，特別是美英澳AUKUS聯盟及中方在太平洋西南群島的活動和角色問題。

今年2月澳洲的年度安全威脅評估（Annual Threat Assessment）指出，間諜活動及外國干預是澳洲安全的最大挑戰。其中雖未明言「外國干預」是指哪個國家，但在目前澳洲的政治氣氛下，卻是不言而喻。到4月，澳洲發表《防衛戰略檢視》（Defence Strategic Review），此報告堪稱將過去數十年的國防政策全部推翻——以前戰略以防衛澳洲本土為主，新戰略卻改為「遠程嚇阻」（deterrence at distance）。很明顯，拒敵於千里之外的戰略需要新武備，這也是澳洲跟美英組成AUKUS的背景。此聯盟容許澳洲購買英美最新發展的核潛艇，以應付未來數十年的外來威脅。

澳洲國防綑綁英美印太戰略

從今年3月英美澳三國領袖宣布的細節看來，澳洲國防戰略已跟英美的印太戰略綁在一起。這個核潛艇發展計劃長達三四十年，澳洲預計耗資3680億澳元。於2020年代，澳洲仍需依賴本國的6艘傳統Collins-class潛艇；同時英美核潛艇將輪流駐防西澳。到2020年代尾，英澳將建造新型的SSN-AUKUS核潛艇，同時會利用美國的最新軍事技術。至2030年代，美國會分別在2033、2036、2039年供應一艘Virginia-class核潛艇，必要時可額外增加兩艘。2042年，澳洲將取得新設計的第一艘SSN-AUKUS核潛艇，以後每3年供應一艘，共8艘。換言之整個計劃要到2060年代才完成，澳洲由此會成為第七個擁有核潛艇的國家。

據澳洲智庫的2023年「亞洲力量指數」（Asia Power Index）報告，在亞太範圍的26個國家／地區中，於軍事力量方面，澳洲僅排第七位，居美國、中國、俄國、印度、韓國、日本之後。我在以前的文章曾指出，澳洲近年來在日趨緊張的大國競爭下，「自我形象」提高，以澳洲的幅員及資源，已不願做一個「隱藏」在南半球的「隱士」國家，而是希望有所作為。

更甚者，俄國侵略烏克蘭的戰爭也引發了對所謂「安全不可分割」論述的驚醒，特別是去年4月中國與所羅門群島（所國）簽署的安全協議，更令澳洲政府震驚，黃英賢認為是澳洲外交自二戰以來的「最失敗一次」。澳洲周邊的太平洋島國包括巴布亞新幾內亞（巴新）、所國、瓦努阿圖、斐濟、庫克群島等，大部分曾為英法殖民地。這一帶的國家人口稀少、海洋資源豐富，澳洲向來是這些國家的最大支援國。

中方影響力擴至太平洋島國 澳洲警惕

2021年11月所國發生動亂，當地一些華人商店被搗亂，該年底中方向所國輸送防暴裝備及派遣警務顧問人員；到翌年4月中國公布與所國簽署雙邊安全合作協議，當中最敏感的一點是倘中國有需要，可在所國派駐警務人員，以保護中方利益及人員安全。之後再有消息傳出，中國國企視察所國的海港情况，可能準備購買或租賃當地港口作運輸之用（註1）。澳洲對此大為緊張。

2013年中國提出「一帶一路」戰略，包括「海上絲綢之路」；而在2015年《中國的軍事戰略》白皮書，強調維護國家海外利益的重要。太平洋島國及澳洲本是中國第二島鏈外的範圍；惟自2018年習近平到巴新出席亞太經合組織會議後，中國官方及國企在該區域的影響力有增無減。中國已游說10個太平洋島國參與一帶一路，亦在所國等地派駐安保人員或警務顧問。而多國對中國的債務也日漸沉重，例如2019年瓦努阿圖對華負債佔其外債約一半，達該國生產總值的13%。

太平洋島國與澳洲之間並無天然屏障，巴新領土距澳洲本島最近只有百餘公里；而所國首都霍尼亞拉，距離澳洲東北部旅遊城市凱恩斯1700餘公里，距離第三大城市布里斯本2000多公里。澳洲軍方估計，倘中方在所國取得港口設施，利用貨櫃船運送中程導彈到所國並對準澳洲，並非難事（註2）。

自澳洲工黨上台，當局在團結太平洋島國上做了大量工作，總理及外長親自到訪，並大量增加援助。另一邊廂，今年2月美國宣布在所國重開大使館；3月，美國印太事務協調官Kurt Campbell訪問所國等太平洋島國，增強雙方關係，以保護印太地區的開放及自由。

不過，並非所有澳洲政界人物都同意工黨政府目前的戰略評估，前總理Paul Keating是其中之一。他認為中國的戰略中心在「一帶」而非「一路」，與中國交惡並不值得。但他的認知未得到工黨廣泛認受。

無論如何，不單在貿易及人權等議題，中澳雙方的戰略認知大有差距：一個是崛起的大國，一個是力圖在亞洲及國際上扮演更重要角色的地區實力國家。雙方爆發直接衝突的機率儘管不高，惟要恢復以前的全面合作狀態卻是困難的。

註1：Peter Connolly, 2023, Grand Strategy: Inside China's statecraft in Melanesia. Australian Foreign Affairs, 17, pp.42-65.

註2：David Kilcullen, 2023, Wake-up Call: Pacific islands are potential missile launch pads. Australian Foreign Affairs, 17, pp.27-41.

作者是旅居澳洲的香港政治學者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王耀宗]