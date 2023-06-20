明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
王耀宗

王耀宗：中澳關係膠着的癥結

【明報文章】澳洲工黨政府執政已逾一年，在去年G20（二十國集團）會議，總理阿爾巴內塞曾與中國國家主席習近平見面。澳洲外長黃英賢上任迄今，見過中國時任外長王毅兩次、現任外長秦剛一次。今年5月澳洲貿易部長應邀訪華，其後澳洲木材獲准恢復進入中國市場，在煤炭及銅方面的限制，也有一些鬆動；但有關大麥及葡萄酒輸入的談判仍在繼續，中澳關係並未取得突破。早前中國邀請澳洲總理訪華，惟黃英賢稱除非中方進一步撤除貿易壁壘，否則總理不會訪華。由此可見雙方只談具體事務，不談戰略合作，對改善關係均持謹慎態度。

兩國深層矛盾 涉長遠戰略部署

事實上，兩國對於一些較重大的問題仍未取得諒解或妥協，例如澳方對中方仍拘留兩名澳籍華人——記者成蕾及作家楊恆均——相當不滿；而中方對澳洲禁止在政府設備使用TikTok，以及拘捕一名澳洲人，指控他出賣國家機密予北京間諜，當然也不舒服。不過這些都是較小問題；更深層矛盾涉及長遠戰略部署，特別是美英澳AUKUS聯盟及中方在太平洋西南群島的活動和角色問題。

今年2月澳洲的年度安全威脅評估（Annual Threat Assessment）指出，間諜活動及外國干預是澳洲安全的最大挑戰。其中雖未明言「外國干預」是指哪個國家，但在目前澳洲的政治氣氛下，卻是不言而喻。到4月，澳洲發表《防衛戰略檢視》（Defence Strategic Review），此報告堪稱將過去數十年的國防政策全部推翻——以前戰略以防衛澳洲本土為主，新戰略卻改為「遠程嚇阻」（deterrence at distance）。很明顯，拒敵於千里之外的戰略需要新武備，這也是澳洲跟美英組成AUKUS的背景。此聯盟容許澳洲購買英美最新發展的核潛艇，以應付未來數十年的外來威脅。

澳洲國防綑綁英美印太戰略

從今年3月英美澳三國領袖宣布的細節看來，澳洲國防戰略已跟英美的印太戰略綁在一起。這個核潛艇發展計劃長達三四十年，澳洲預計耗資3680億澳元。於2020年代，澳洲仍需依賴本國的6艘傳統Collins-class潛艇；同時英美核潛艇將輪流駐防西澳。到2020年代尾，英澳將建造新型的SSN-AUKUS核潛艇，同時會利用美國的最新軍事技術。至2030年代，美國會分別在2033、2036、2039年供應一艘Virginia-class核潛艇，必要時可額外增加兩艘。2042年，澳洲將取得新設計的第一艘SSN-AUKUS核潛艇，以後每3年供應一艘，共8艘。換言之整個計劃要到2060年代才完成，澳洲由此會成為第七個擁有核潛艇的國家。

據澳洲智庫的2023年「亞洲力量指數」（Asia Power Index）報告，在亞太範圍的26個國家／地區中，於軍事力量方面，澳洲僅排第七位，居美國、中國、俄國、印度、韓國、日本之後。我在以前的文章曾指出，澳洲近年來在日趨緊張的大國競爭下，「自我形象」提高，以澳洲的幅員及資源，已不願做一個「隱藏」在南半球的「隱士」國家，而是希望有所作為。

更甚者，俄國侵略烏克蘭的戰爭也引發了對所謂「安全不可分割」論述的驚醒，特別是去年4月中國與所羅門群島（所國）簽署的安全協議，更令澳洲政府震驚，黃英賢認為是澳洲外交自二戰以來的「最失敗一次」。澳洲周邊的太平洋島國包括巴布亞新幾內亞（巴新）、所國、瓦努阿圖、斐濟、庫克群島等，大部分曾為英法殖民地。這一帶的國家人口稀少、海洋資源豐富，澳洲向來是這些國家的最大支援國。

中方影響力擴至太平洋島國 澳洲警惕

2021年11月所國發生動亂，當地一些華人商店被搗亂，該年底中方向所國輸送防暴裝備及派遣警務顧問人員；到翌年4月中國公布與所國簽署雙邊安全合作協議，當中最敏感的一點是倘中國有需要，可在所國派駐警務人員，以保護中方利益及人員安全。之後再有消息傳出，中國國企視察所國的海港情况，可能準備購買或租賃當地港口作運輸之用（註1）。澳洲對此大為緊張。

2013年中國提出「一帶一路」戰略，包括「海上絲綢之路」；而在2015年《中國的軍事戰略》白皮書，強調維護國家海外利益的重要。太平洋島國及澳洲本是中國第二島鏈外的範圍；惟自2018年習近平到巴新出席亞太經合組織會議後，中國官方及國企在該區域的影響力有增無減。中國已游說10個太平洋島國參與一帶一路，亦在所國等地派駐安保人員或警務顧問。而多國對中國的債務也日漸沉重，例如2019年瓦努阿圖對華負債佔其外債約一半，達該國生產總值的13%。

太平洋島國與澳洲之間並無天然屏障，巴新領土距澳洲本島最近只有百餘公里；而所國首都霍尼亞拉，距離澳洲東北部旅遊城市凱恩斯1700餘公里，距離第三大城市布里斯本2000多公里。澳洲軍方估計，倘中方在所國取得港口設施，利用貨櫃船運送中程導彈到所國並對準澳洲，並非難事（註2）。

自澳洲工黨上台，當局在團結太平洋島國上做了大量工作，總理及外長親自到訪，並大量增加援助。另一邊廂，今年2月美國宣布在所國重開大使館；3月，美國印太事務協調官Kurt Campbell訪問所國等太平洋島國，增強雙方關係，以保護印太地區的開放及自由。

不過，並非所有澳洲政界人物都同意工黨政府目前的戰略評估，前總理Paul Keating是其中之一。他認為中國的戰略中心在「一帶」而非「一路」，與中國交惡並不值得。但他的認知未得到工黨廣泛認受。

無論如何，不單在貿易及人權等議題，中澳雙方的戰略認知大有差距：一個是崛起的大國，一個是力圖在亞洲及國際上扮演更重要角色的地區實力國家。雙方爆發直接衝突的機率儘管不高，惟要恢復以前的全面合作狀態卻是困難的。

註1：Peter Connolly, 2023, Grand Strategy: Inside China's statecraft in Melanesia. Australian Foreign Affairs, 17, pp.42-65.

註2：David Kilcullen, 2023, Wake-up Call: Pacific islands are potential missile launch pads. Australian Foreign Affairs, 17, pp.27-41.

作者是旅居澳洲的香港政治學者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[王耀宗]

上 / 下一篇新聞