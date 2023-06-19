鄭立：結束了香港社運的禁制令

這件事是否真的沒有人反對？據我觀察，反對者特別是社運界中人是不少的。如果是5年前的話，大概已有社運界人士跑出來發動什麼萬人抗辯之類的運動了；不過今天我好像看不到有任何反對者做類似行為。這不是指那些正在被囚的社運界人士，而是指外面自由活動的社運界人物。

禁制令給予公眾抗辯權利，政府也公開申告，照理，傳統上香港的社運人士也熱愛用各種抗辯、投訴、申訴等機制去搞社運。比起禁制令本身，更令人矚目的是這種改變，社運人士明顯地集體改變了行為模式。

這到底是什麼原因？我們也只能猜測，不過我想最簡單的解答，就是社運界開始相信社運是沒有用途的。他們過去相信那些運動是有用，所以才會去做；現在他們不再相信那些運動是值得的，所以就放棄了去做。參與者從不承認自己做的事情毫無作用，去到現在默認了。

禁制令是針對《榮光》，但令公眾看到的卻是香港社運界的整體沒落。恐怕其中一個很現實的原因，就是沒有錢。過去社運界跟選舉是結合的，以前社運界是明確表示，透過社運累積光環，透過光環去參與選舉，然後靠選舉得到「議席資源」——也就是錢。這個邏輯在近年被打破了。搞社運無法再變成錢，最終結局就是利窮則散，而我們看到了。

香港社運界的結局，就是被釜底抽薪、油盡燈枯。這倒不一定是壞事，社運界本身就是烏煙瘴氣之地，過去就是一個為了議席而互相中傷、陷害、散播謠言、批鬥的修羅地獄。它未曾終結就已經墮落，今天只是正式畫上句號。

在大自然中，死亡會導致新生，或者句號是另外一些東西的起點。只是那是什麼，我們就未必能夠看出來了。

作者是專欄作家

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[鄭立]