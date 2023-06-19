朱敏健：家傭健康 全家受惠

然而作為人口最多的少數族裔群體，亦是很多本地家庭的核心照顧者，超過30萬名外籍家庭傭工卻極少出現在有關精神健康的主流討論中。適逢6月16日是「國際家務工日」，正好呼籲大家多關注外傭的精神健康。

根據「全港精神健康指數調查」，香港市民的精神健康指數平均分於過去5年均低於及格水平，情况令人關注。一般市民况且如此，對於面對多重弱勢的大部分外傭，精神健康更難達至及格水平。香港中文大學在2019年發布一個涉及2000多名外傭的調查便指出，受訪者的身心健康普遍遜於整體人口。身體機能上的健康，與受僱環境如家居面積、照顧人數、工作時數、放假安排等有較大關係；心理健康則多與經濟壓力、個人生活空間、日常遭受歧視等有關。

精神疾病同受歧視條例保障

平等機會委員會過往處理過不少因外傭患病遭解僱的殘疾歧視個案，作出調解之外，亦曾代表若干個案向法庭提訴。不過，有關投訴多數涉及身體機能上的疾病。無論僱主或外傭本身，一般對傭工精神健康的相關權益認知較淺，未必意識到情緒病和精神病亦受《殘疾歧視條例》保障。

僱主守法固然重要，但關心外傭精神健康的另一原因，是員工身心健康有助提升工作效率，從而減輕僱主和家人的生活壓力；相反，若精神健康的需要遭漠視，外傭工作表現可能受影響，僱主自然感到不滿。有些僱主會考慮轉換外傭，這一來要處理一番申請程序，假如過程中涉及違法歧視行為，更可能要承擔法律責任；再者，若工作環境和氣氛沒有改善，新聘的外傭也有可能面對相同問題而影響工作表現。

情緒壓力會引發身體機能疾病，亦是長期病患的危機因素。及早關注員工的精神健康，不但是僱主義務，亦完全符合他們的長遠利益，免卻面對員工身心不適的影響。

將心比己 具同理心多溝通

既然外傭的精神健康如此重要，僱主應如何關注呢？去年一個由外傭組成的社交群組曾邀請過百名成員在網上投票，了解他們對工作崗位的期望，結果甚具啟發性——就外傭在工作上最期望得到的待遇，排名最高的並非薪金和工作量，而是相處得來的僱主，這離不開多溝通和具同理心。

作為僱員，自然期望工作條件與待遇相符，包括工時、假期、病假甚至私隱等，這點外傭與大家無異。若外傭在遇到困難時得到僱主聆聽和商量，僱主又會以「將心比己」態度處理差異，自然能保持傭工的忠誠度，亦有助減低傭工的精神健康風險因素。

外傭是很多兒童、長者和患病人士的主要照顧者，承擔了不少家庭的照顧壓力。當社會積極關注精神健康和照顧者支援時，亦可把外傭的身心健康和福祉視為有利條件，加以重視，投放資源。因為身心健康的家傭，絕對惠及家中每一名成員。

作者是平等機會委員會主席

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[朱敏健]