朱敏健：家傭健康 全家受惠

【明報文章】近期連串事件喚起市民對精神健康、照顧者壓力和少數族裔適應困難等議題的關注。政府早前提出一系列加強精神健康支援和長者及殘疾人士照顧者支援的措施，並將試行設立為少數族裔人士提供情緒支援及輔導的服務中心，相信可對解決問題發揮一定作用。
然而作為人口最多的少數族裔群體，亦是很多本地家庭的核心照顧者，超過30萬名外籍家庭傭工卻極少出現在有關精神健康的主流討論中。適逢6月16日是「國際家務工日」，正好呼籲大家多關注外傭的精神健康。
根據「全港精神健康指數調查」，香港市民的精神健康指數平均分於過去5年均低於及格水平，情况令人關注。一般市民况且如此，對於面對多重弱勢的大部分外傭，精神健康更難達至及格水平。香港中文大學在2019年發布一個涉及2000多名外傭的調查便指出，受訪者的身心健康普遍遜於整體人口。身體機能上的健康，與受僱環境如家居面積、照顧人數、工作時數、放假安排等有較大關係；心理健康則多與經濟壓力、個人生活空間、日常遭受歧視等有關。
精神疾病同受歧視條例保障
平等機會委員會過往處理過不少因外傭患病遭解僱的殘疾歧視個案，作出調解之外，亦曾代表若干個案向法庭提訴。不過，有關投訴多數涉及身體機能上的疾病。無論僱主或外傭本身，一般對傭工精神健康的相關權益認知較淺，未必意識到情緒病和精神病亦受《殘疾歧視條例》保障。
僱主守法固然重要，但關心外傭精神健康的另一原因，是員工身心健康有助提升工作效率，從而減輕僱主和家人的生活壓力；相反，若精神健康的需要遭漠視，外傭工作表現可能受影響，僱主自然感到不滿。有些僱主會考慮轉換外傭，這一來要處理一番申請程序，假如過程中涉及違法歧視行為，更可能要承擔法律責任；再者，若工作環境和氣氛沒有改善，新聘的外傭也有可能面對相同問題而影響工作表現。
情緒壓力會引發身體機能疾病，亦是長期病患的危機因素。及早關注員工的精神健康，不但是僱主義務，亦完全符合他們的長遠利益，免卻面對員工身心不適的影響。
將心比己 具同理心多溝通
既然外傭的精神健康如此重要，僱主應如何關注呢？去年一個由外傭組成的社交群組曾邀請過百名成員在網上投票，了解他們對工作崗位的期望，結果甚具啟發性——就外傭在工作上最期望得到的待遇，排名最高的並非薪金和工作量，而是相處得來的僱主，這離不開多溝通和具同理心。
作為僱員，自然期望工作條件與待遇相符，包括工時、假期、病假甚至私隱等，這點外傭與大家無異。若外傭在遇到困難時得到僱主聆聽和商量，僱主又會以「將心比己」態度處理差異，自然能保持傭工的忠誠度，亦有助減低傭工的精神健康風險因素。
外傭是很多兒童、長者和患病人士的主要照顧者，承擔了不少家庭的照顧壓力。當社會積極關注精神健康和照顧者支援時，亦可把外傭的身心健康和福祉視為有利條件，加以重視，投放資源。因為身心健康的家傭，絕對惠及家中每一名成員。
作者是平等機會委員會主席
（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）