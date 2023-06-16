明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
李梓成

李梓成：消弭藝術階級觀感 倫敦眼看香江

【明報文章】藝術會予人階級感嗎？在平等已成普世共識的今時，仍不得不作卷首語：會。例如不熟悉音樂廳或劇場禮儀者，或會對節目卻步；城中一些所謂藝文公共空間，又悄然披上仕紳和高尚品味的新裝，都不免令普羅大眾認為藝術跟他們有距離。所以包括香港在內，世界上富文化底蘊、有資源的各大城市，都積極希望減弱和消弭藝術予人的階級觀感，擴闊受眾。

達官貴人或會抱有階級要由上而下消除的想法，讓一些看似較少接觸藝術的社會基層有免費親沐精緻藝術的機會，豈不大妙？例如特區政府關懷弱勢學童的「共創明Teen」計劃參與者，早前就獲邀到香港文化中心音樂廳觀賞音樂會。本港各大文藝活動都有類似做法，慷慨固然值得敬重；惟送贈門票最多能從數字上增加接觸受眾，與消除階級並無必然關係，因為本質上活動或場地的階級並未消除，一飽眼福過後，認為藝術「有階級」的想法不會憑空消失，還加深了衣香鬢影的印象。

而且，階級並不專針對有錢人。腰纏萬貫的音樂會贊助商，也可因按耐不住熱情而在本該安靜的轉折位擊節讚賞，不免壞了雅興。階級並非能簡單地以個人經濟能力或社會地位劃分；藝術也不應該唯精緻面向獨尊，例如管弦樂之於音樂，名畫之於視覺藝術，典籍之於文學等。我以前在倫敦大學亞非學院的指導教授說得好：少為人知的音樂跟倫敦地標皇家阿爾伯特音樂廳裏的同樣重要。

借鑑英國經驗 讓藝術接觸觀眾

倫敦和香港都是國際都會，在兩地發展音樂事業的切身經歷，令我體會到截然不同的文化氛圍。當然我不會斷言英國是完全令人感受不到文化隔膜的天堂，外國物事不必吹捧，但嘗試簡述一二值得借鑑之處，畢竟海納世界優勢，是香港一直賴以成功之道。

想消除階級和距離觀感，不妨想想是要讓觀眾接觸藝術，還是讓藝術接觸觀眾？我的經驗是後者。接觸觀眾能散播文化種子，惟藝術家不能靠光合作用生存，需有動力令人將藝術帶入社會，政府的鼓勵和資助方向是關鍵。文藝場合如畫廊、音樂廳、劇場，都有固定的觀眾層；但藝術當然不僅限於這些場地才能接觸觀眾。以我目前發展音樂事業的英國為例，最大的文藝資助公共機構是英格蘭藝術協會（Arts Council England）。我在現居地倫敦曾多次參與其資助項目，示範過周星馳電影《功夫》中的鑼鼓，表演過上海江南絲竹，往往不是在典型文藝場合，更多是戶外的，求使接觸更廣的觀眾。各形式的藝術分佈在市民日常生活，讓公眾發現到藝術原來不止精緻一家。

值得一提的是，當地政府樂意資助非主流藝術的態度，也是藝術受眾擴大的主因，上述協會在2020至2030的10年發展策略中，更特別提及要支持少數族裔、女性藝術家。一個社會中不同文化背景、品味的藝術長期共處，普羅大眾對藝術的理解更為多元，對階級的觀感自然減少。

互動式體驗 在硬件之外求變求新

當然，培養風氣不是一朝一夕之事，轉變體驗藝術的方式，對於追求急速效率的香港而言，或更如同立竿見影。傳統的展覽和文藝場地或會令人有過於正式的感覺，因而卻步。一些場地則希望改變觀眾置身其中的體驗。牛津大學Pitt Rivers博物館收藏來自世界各地的奇珍，包括很多古樂器。月初我到此示範演出，惟主角卻不是我這主講者。早前博物館邀請了8組家長與小童各研究一件中國樂器，在我們每曲的過場則是他們的分享。這氛圍令藝術不再只由櫥窗裏的文物或我們演奏的樂音代表，變得近在咫尺。類似的互動式藝文體驗，這裏也為數不少。

如果有天能在香港戲曲中心，見到有參與知識普及活動的小孩介紹粵劇戲服的製作，或在香港故宮文化博物館見到音樂家演奏館藏樂器，想來已是快慰。

近10年，香港的油街、大館、西九文化區自由空間等新潮的藝文場地，使城市的文化生活變得更為豐盛，又有大型博物館一一建成，正是一片欣欣向榮之象。這個東方之珠從來不缺設施配套，但為何仍有市民，尤其是活在社會基層的（像我），覺得藝術仍然予人階級感？這就要同業及政府在硬件之外求變求新，說好故事了。

作者是倫敦大學演奏及民族音樂學雙碩士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李梓成]

上 / 下一篇新聞