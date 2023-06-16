李梓成：消弭藝術階級觀感 倫敦眼看香江

達官貴人或會抱有階級要由上而下消除的想法，讓一些看似較少接觸藝術的社會基層有免費親沐精緻藝術的機會，豈不大妙？例如特區政府關懷弱勢學童的「共創明Teen」計劃參與者，早前就獲邀到香港文化中心音樂廳觀賞音樂會。本港各大文藝活動都有類似做法，慷慨固然值得敬重；惟送贈門票最多能從數字上增加接觸受眾，與消除階級並無必然關係，因為本質上活動或場地的階級並未消除，一飽眼福過後，認為藝術「有階級」的想法不會憑空消失，還加深了衣香鬢影的印象。

而且，階級並不專針對有錢人。腰纏萬貫的音樂會贊助商，也可因按耐不住熱情而在本該安靜的轉折位擊節讚賞，不免壞了雅興。階級並非能簡單地以個人經濟能力或社會地位劃分；藝術也不應該唯精緻面向獨尊，例如管弦樂之於音樂，名畫之於視覺藝術，典籍之於文學等。我以前在倫敦大學亞非學院的指導教授說得好：少為人知的音樂跟倫敦地標皇家阿爾伯特音樂廳裏的同樣重要。

借鑑英國經驗 讓藝術接觸觀眾

倫敦和香港都是國際都會，在兩地發展音樂事業的切身經歷，令我體會到截然不同的文化氛圍。當然我不會斷言英國是完全令人感受不到文化隔膜的天堂，外國物事不必吹捧，但嘗試簡述一二值得借鑑之處，畢竟海納世界優勢，是香港一直賴以成功之道。

想消除階級和距離觀感，不妨想想是要讓觀眾接觸藝術，還是讓藝術接觸觀眾？我的經驗是後者。接觸觀眾能散播文化種子，惟藝術家不能靠光合作用生存，需有動力令人將藝術帶入社會，政府的鼓勵和資助方向是關鍵。文藝場合如畫廊、音樂廳、劇場，都有固定的觀眾層；但藝術當然不僅限於這些場地才能接觸觀眾。以我目前發展音樂事業的英國為例，最大的文藝資助公共機構是英格蘭藝術協會（Arts Council England）。我在現居地倫敦曾多次參與其資助項目，示範過周星馳電影《功夫》中的鑼鼓，表演過上海江南絲竹，往往不是在典型文藝場合，更多是戶外的，求使接觸更廣的觀眾。各形式的藝術分佈在市民日常生活，讓公眾發現到藝術原來不止精緻一家。

值得一提的是，當地政府樂意資助非主流藝術的態度，也是藝術受眾擴大的主因，上述協會在2020至2030的10年發展策略中，更特別提及要支持少數族裔、女性藝術家。一個社會中不同文化背景、品味的藝術長期共處，普羅大眾對藝術的理解更為多元，對階級的觀感自然減少。

互動式體驗 在硬件之外求變求新

當然，培養風氣不是一朝一夕之事，轉變體驗藝術的方式，對於追求急速效率的香港而言，或更如同立竿見影。傳統的展覽和文藝場地或會令人有過於正式的感覺，因而卻步。一些場地則希望改變觀眾置身其中的體驗。牛津大學Pitt Rivers博物館收藏來自世界各地的奇珍，包括很多古樂器。月初我到此示範演出，惟主角卻不是我這主講者。早前博物館邀請了8組家長與小童各研究一件中國樂器，在我們每曲的過場則是他們的分享。這氛圍令藝術不再只由櫥窗裏的文物或我們演奏的樂音代表，變得近在咫尺。類似的互動式藝文體驗，這裏也為數不少。

如果有天能在香港戲曲中心，見到有參與知識普及活動的小孩介紹粵劇戲服的製作，或在香港故宮文化博物館見到音樂家演奏館藏樂器，想來已是快慰。

近10年，香港的油街、大館、西九文化區自由空間等新潮的藝文場地，使城市的文化生活變得更為豐盛，又有大型博物館一一建成，正是一片欣欣向榮之象。這個東方之珠從來不缺設施配套，但為何仍有市民，尤其是活在社會基層的（像我），覺得藝術仍然予人階級感？這就要同業及政府在硬件之外求變求新，說好故事了。

作者是倫敦大學演奏及民族音樂學雙碩士

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[李梓成]