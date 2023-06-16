管浩鳴：多管齊下 解決本港醫療問題

制訂目標 乃改善問題之始

去年10月立法會會議上，曾有議員動議提出「縮短公立醫院專科門診輪候時間」議案，促請當局積極善用私營醫療資源，以分流和照顧公立醫院的專科病人，包括擴大公私營醫療協作計劃至更多專科疾病，並就公立醫院專科門診穩定新症的輪候時間中位數制訂目標。根據政府資料，公立醫院專科門診的等候時間動輒以年計，除兒科外，大部分專科的輪候時間中位數介乎40至74個星期。

筆者認為，制訂目標是改善問題的開始，建議政府為穩定新增病人的輪候時間設定中位數，甚至設定時間上限；此外，擴大公私營協作範圍至其他專科如眼科、耳鼻喉科、精神科和糖尿科，並訂立更清晰和透明的收費，讓病人心底裏有預算。同時，應解決醫護工作環境惡劣、工時長的問題，亦要讓醫護人員有滿足感，才可挽留人才。

借鏡澳門珠海做法

最近本港醫護人手不足勢態漸趨惡化，醫管局早前更主動到英國「搶人才」，可見當局對醫療人手缺乏的問題甚為關切。惟遠水救不了近火，人手供應的增加，往往追不上病人需求。為多管齊下，或許可參考澳門特區政府的做法。

近年隨着粵港澳大灣區建設的順利推進，澳門與珠海制定政策，通過「醫療同質、教學融合、科研協同、產業互促、健康共建、文化交融」六大方面，珠澳雙方的醫療衛生服務正日益走向融合。據當局統計，2021年度珠海各級醫療機構共為約18萬人次的澳門居民提供醫療就診服務。

珠澳雙方正藉共享資源、共育人才提升服務水平。珠澳兩地居民就醫同城化、醫療衛生發展同質化，在醫療資源共享、人才互動、醫保聯通上探索建立了新機制，積極提升了澳門居民往珠海看病就醫的便利度和舒適度。

公私營合作 讓港人可選擇北上就醫

反觀本港，立法會在去年11月通過「推動跨境醫療合作」無約束力議案，醫衛局長盧寵茂教授回應時提出，在醫療的融合度上，同意需打通人流、物流、資訊流、資金流。

筆者認為，本港醫療的「質」是維持了高水平，但「量」仍需迎頭趕上，與其搶醫護人手及需打通各項政策，不如公私營合作，向願意到大灣區三甲醫院看病或做手術的港人，提供津貼及一條龍服務，讓本港有需要的病人可選擇申請北上就醫；甚至可實行試驗計劃，將有關經驗作為一個試點，再輻射出去，複製至大灣區內地其他地方。此舉可縮短本港醫療輪候時間，亦可促進兩地醫療融合。

筆者今年4月與「香港社福界心連心大行動」成員到訪大灣區，考察安老服務及與醫療機構交流時，亦感受到當中就推動跨境醫療上有不少阻力，例如香港醫療福利可攜性、優化及擴展「港澳藥械通」政策、促進跨境醫療病歷互認等，都需要當局急民所急、解民所困，應加強與大灣區其他城市的溝通協調，成熟一項推出一項，讓在灣區內地城市生活的港人享受更多跨境醫療合作成果，促進香港更好參與灣區建設、融入國家發展大局。

作者是立法會議員、法政牧師

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[管浩鳴]