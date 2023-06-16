江玉歡：究竟何為「開心香港」

實際上，香港這座城市的衝突感並非近年才出現。市民情緒的波動如同綿延不覺的河流一樣，從上世紀延續至今天。導致這種衝突感最顯著，也最持久的原因，就是中西文化之間的競爭和融合，這一影響延續至現在並無消散，甚至引伸為不同的形式體現出來。當然，這些影響並非只是負面；文化與思維、經濟與體制的融合，曾是香港立足於世界的最大特色，也是香港對國家的價值所在。惟今天市民的生活壓力、憂慮及緊張情緒，卻跟這個城市曾經的光環顯得格格不入。

從市民個人角度而言，所謂「情緒壓力」，更多直接指向現實生活的衣食住行，即政府口中的「民生問題」。國家主席習近平在去年來港講話中，明確提出解決香港民生問題的重要。翻看歷史和其他國家的社會發展規律也可得知，民生問題往往能夠成為壓垮社會的最後一根稻草。而對香港來說，最大的民生問題是房屋問題。香港房子小、價格高，僅僅300平方呎的一個單位，彷彿就已經是壓在基層市民和家庭身上的一座山。這一現象，尤其對基層市民的生活殘酷劃定「難以開心」的基調。

而從宏觀視角對「香港為何不開心」的解讀，更加複雜。這一複雜之處透過普通人的眼睛，可看到香港市民對自己土生土長地方前途的迷茫，因根據目前部分市民對於國家政策的認知和了解，難以預測一國兩制基本國策施行50年之後，自己何去何從。而當前的香港政府，不難看出他們對於自身施政內容和效果更多抱着一種「小馬過河」心態。殊不知正是政府的這種「試水」心態，也更加重了市民對前途的憂慮。

當上述宏觀和微觀原因糅雜一起，一些聽上去「政治正確」的大道理似乎已經失靈。無論再高級的學術分析、理論知識，在現實面前都變得無力，根本上難以起到安撫和取信市民的作用，更不必說引導良好的社會氛圍。所以，我們究竟應該如何是好？或者說，在一樁樁惡性事件之外，政府又還能做些什麼？作為普通市民的我們，可如何自處？

需思考軟性政策 引導社會情緒復蘇

經歷過往種種，香港已然重生，但也許現在僅僅到了「醒過來」的狀態；若要真正實現「新成長」，仍有很長的路要走。除了當前不斷提及的「經濟復蘇」等關鍵詞之外，政府是時候認真思考一些軟性政策，來引導社會整體情緒的復蘇。

我在上一篇文章指出「核心價值」對於香港城市積極發展的重要性（〈今天香港需要何種核心價值〉，2023年6月2日《明報》），當我們談及香港市民的迷茫和焦慮，底層邏輯更加指向「不自信」，例如相當部分市民對於自身身分認知的不自信，再加對於生活質量會否上升的不自信，甚至對於今天政府做出的種種承諾沒有信心——這正是一個城市缺乏核心價值的體現。政府應主動站出來，引導市民以積極心態面對生活。心理學中著名的「社會影響之從眾心理」理論表示，在他人影響下，個體的思想、情感和行為會發生變化；而當這種變化形成輿論，則會吸引更多簇擁。政府應首先堅定信心，提出自身施政的堅定核心價值，讓政策有溫度，從而影響和感化市民。

「以結果為目標」應配合「以效果為目標」

具體政策建議則是政府不應僅僅再提及「以結果為目標」，更應配合「以效果為目標」。市民變得不開心、城市陷入疲倦情緒，政府應當做出一些表率和檢討，思考如何對當前情况做出短時間改善的效果，並將該話題延展成為長期課題。

短期看來，政府需盡快出台一些舉措（例如發動義工深入社區關注市民情緒、通過媒介引導市民冷靜處理私人情緒、發動其他政府相關組織力量營造積極生活氛圍等），疏導市民緊張情緒，鼓勵市民保持冷靜和對生活的信心。事件受害人不止是有關事件的當事人，也包括其他所有在這個城市生活的守法市民，他們不得不承受該些事件帶來的不安全感。政府作為這個城市的主導者和「大家長」，有責任令社會形成安全、團結及有愛的氛圍，及時應對惡性事件的不良影響，能夠避免負面情緒在全社會蔓延。

最近「開心香港」活動持續。參加活動也許能開心一時，但人們如果想得到長遠的幸福感和滿足感，卻需要面對更多。生於斯長於斯的我們，曾攜手創造這個國際大都市的光鮮，也更應同心渡過一些至暗時刻，無論如何都不應失掉信心。相信我們的香港、我們的城市仍充滿希望——這希望在於政府，更在你我。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[江玉歡]