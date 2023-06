陳帆川：如何用最少文章推銷全球最貴訂閱

金融時報:讀少點,知多些

他們在去年3月推出簡約版新聞App,目標是吸引對高昂月費卻步的讀者,尤其是年輕人。不過高檔品牌要打價格戰並不容易,其產品經理在博客分享了一些有趣細節。由於該報月費由35英鎊(約345港元)起跳,因此他們在為新App定價之初,公司認為便宜的標準就是19鎊(約187港元)。但團隊認為19鎊仍遠高於其他媒體的價格,萬一產品表現不濟,也無法了解是出於收費過高,還是內容本身不吸引,於是說服公司接納首月免費,之後半年每月1鎊,其後正價5鎊(約50港元)的策略。

貴為大媒體,推出新產品當然不能只強調便宜,他們的宣傳口號為「讀少點,知多些(read less and understand more)」,強調每日8篇文章剛剛好,針對疫情期間所加劇的「末日狂碌」(doomscrolling)現象——手機用戶不能自拔地在社交媒體不斷瀏覽負面新聞,影響心理健康。有趣的是,在數個月後,英國《衛報》推出電郵早報的新產品時,採用的口號幾乎一樣:「碌少點,知多些(scroll less, understand more)。」

新嘗試的結果令他們喜出望外,該平台的編輯Malcolm Moore說,數據顯示,用戶如果在下載首日閱讀最少一篇文章,便幾乎肯定會在一個月後轉化為付費會員;另外,八成半人在連續付費6個月後,願意付5鎊的正價續訂,轉化率超出預期。

高檔品牌推出廉價副線,賣得好並不出奇,最大擔憂是影響旗艦產品的銷量。Moore直言,雖然他們起初對外表示不擔心副線影響核心業務,但內部對此其實非常緊張;最終新App並無吸引貴價用戶降級,反而吸引了不少新用戶,在一段時間之後升級至訂閱旗艦產品,有人甚至由1鎊訂戶直接升級成為55鎊訂戶。

簡約版平台雖然發布的文章數量少,惟每篇文仍然長篇大論。無獨有偶,《經濟學人》雜誌推出多年的簡約版App,也由每天供應短文改為每周加入數篇長文,顯示厭倦了「末日狂碌」的人,開始重質不重量。筆者只是好奇,如果香港現在有同類產品,每日8篇應該有多少篇報道黃鴨呢?

作者是新聞工作者、文化評論人

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[陳帆川]