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陳帆川

陳帆川：如何用最少文章推銷全球最貴訂閱

【明報文章】英國《金融時報》最貴的月費計劃作價55英鎊（約540港元），是全球最昂貴的媒體訂閱計劃。然而該報去年推出低至每月1英鎊的簡約版新聞App（手機應用程式），每日只發布8篇文章，不但吸納了新用戶，而且轉化了部分低階用戶至最高階會員。他們是如何制定這大膽的營銷策略？

金融時報：讀少點，知多些

他們在去年3月推出簡約版新聞App，目標是吸引對高昂月費卻步的讀者，尤其是年輕人。不過高檔品牌要打價格戰並不容易，其產品經理在博客分享了一些有趣細節。由於該報月費由35英鎊（約345港元）起跳，因此他們在為新App定價之初，公司認為便宜的標準就是19鎊（約187港元）。但團隊認為19鎊仍遠高於其他媒體的價格，萬一產品表現不濟，也無法了解是出於收費過高，還是內容本身不吸引，於是說服公司接納首月免費，之後半年每月1鎊，其後正價5鎊（約50港元）的策略。

貴為大媒體，推出新產品當然不能只強調便宜，他們的宣傳口號為「讀少點，知多些（read less and understand more）」，強調每日8篇文章剛剛好，針對疫情期間所加劇的「末日狂碌」（doomscrolling）現象——手機用戶不能自拔地在社交媒體不斷瀏覽負面新聞，影響心理健康。有趣的是，在數個月後，英國《衛報》推出電郵早報的新產品時，採用的口號幾乎一樣：「碌少點，知多些（scroll less, understand more）。」

新嘗試的結果令他們喜出望外，該平台的編輯Malcolm Moore說，數據顯示，用戶如果在下載首日閱讀最少一篇文章，便幾乎肯定會在一個月後轉化為付費會員；另外，八成半人在連續付費6個月後，願意付5鎊的正價續訂，轉化率超出預期。

高檔品牌推出廉價副線，賣得好並不出奇，最大擔憂是影響旗艦產品的銷量。Moore直言，雖然他們起初對外表示不擔心副線影響核心業務，但內部對此其實非常緊張；最終新App並無吸引貴價用戶降級，反而吸引了不少新用戶，在一段時間之後升級至訂閱旗艦產品，有人甚至由1鎊訂戶直接升級成為55鎊訂戶。

簡約版平台雖然發布的文章數量少，惟每篇文仍然長篇大論。無獨有偶，《經濟學人》雜誌推出多年的簡約版App，也由每天供應短文改為每周加入數篇長文，顯示厭倦了「末日狂碌」的人，開始重質不重量。筆者只是好奇，如果香港現在有同類產品，每日8篇應該有多少篇報道黃鴨呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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