易承聰：改革精神病醫療體制 刻不容緩

然而這些改善措施是否能夠解決問題，還需進一步評估。對於公營醫療和社會服務流程的探討，或許可以長者常見的精神疾病認知障礙症（或稱腦退化症、失智症）為例。

醫療服務漫長輪候好「閉翳」

據資料顯示，本港65歲或以上長者患認知障礙症的機率約5%至8%，80歲或以上長者的患病率更高達20%至30%。雖然醫管局提供的服務是目前最普遍和可負擔的公營專科服務，包括住院、門診、日間康復訓練和「外判式」社區支援等，但患者必須經歷繁瑣程序，先到精神科專科門診求診並取得轉介信，再經記憶診所篩查和診斷後，方能使用後續的社區支援，例如為期半年且一次過的「智友醫社同行計劃」。過去12個月，醫管局精神科專科門診已有51,271個新病例預約，其中75%（38,608名患者）屬穩定病例，平均等候時間在18至65周之間。

換句話說，當局所謂的「訂立新症輪候時間目標」僅限服務緊急及半緊急新個案，即病情嚴重惡化，甚至有自殺或傷害他人傾向的25%病例；其他被定義為穩定個案的，則需漫長等待。

對認知障礙症患者而言，情况絕對不容樂觀，因為該症難於早期發現，並可在短時間內急速惡化，例如美國知名影星Bruce Willis所患的額顳葉認知障礙症（frontotemporal dementia）。一些曾經跟進認知障礙症相關個案的社工向筆者分享，由於患者的身體狀况無法等待漫長治療，其照顧者不得不藉多份兼職工作以負擔高昂的私營治療費用，同時繼續等待公營服務。

行政混亂捉錯用神

治療跟進沒有下文

「智友醫社」是政府少數跨部門協作的成功例子。該計劃旨在通過醫療（醫衛局、醫管局）及社會（社署）協作模式，透過長者地區中心，向被診斷和轉介自記憶診所的輕度或中度認知障礙症患者在社區上提供支援。其服務包括為合資格參與計劃的患者制訂個人護理計劃，安排活動和服務，以提高及改善其認知功能、自我照顧能力、社交技能和減輕照顧者的負擔。

該計劃還使用近年流行的認知刺激療法（CST），以全面的治療方式協助患者減緩及適應身體機能退化。惟不論療程進度如何，半年後都會完結計劃，並將患者轉介到居住地所屬的長者地區中心繼續恒常跟進。

不少社工指出，由於目前政府沒有特別制訂長者地區中心參與「智友醫社」的行政指引，不少營運機構內部都出現個案無法順利銜接跟進，最終將個案當成一般求助，或無法繼續利用目前已有的社會資源，以有效持續協助個案長期護理。例如政府近年積極推廣的地區康健中心（醫衛局），雖然服務主要關注慢性疾病，包括老人家常見的糖尿病、高血壓等，理應能協助個案分流，長遠減輕醫療負擔，惟礙於目前地區康健中心與長者地區中心並無合作關係，機制上亦無法直接轉介，長者地區中心定期舉辦的「自願參與式」小組學習活動，令不少個案於若干年後在慢性疾病病情跟進上再沒有下文。

因此筆者認為，若要「增強醫管局、社署個案跟進交流」及「探討社區治療令」，必先處理目前機制上的行政安排，讓個案能夠被有效及持續跟進，免因行政安排失當而浪費現有資源，令患者無法康復及加重醫療負擔。

絕非簡單增聘人手可處理

制度失衡、資源錯配、行政失當……近日的社會事件反映出以往政府在關注精神病患及康復者支援的個案上，顯然是採取漠視迴避、見步行步的態度。引用電影《毒舌大狀》的金句，導致目前困境的「不是something is wrong，今天在這裏everything is wrong！」

筆者認為，今天有關當局提出的多項改善建議只是見招拆招，意圖望梅止渴。誠然，若作為短期策略尚且能夠理解，但長遠而言，政府根本無法從問題的根本入手，改善目前體制。現存問題例如個案跟進及分流、部門協作問題等，只會重蹈覆徹，特別是目前針對輕度及中度認知障礙症病患或其他精神病康復者，主流做法都是以非藥物治療為主，以減少對藥物的依賴。

故此，有關問題絕非簡單一句「增聘人手，將個案經理及嚴重精神病患者比例降低」即可處理；反之應該全方位配合，包括但不限於增設更多相關學位，例如將精神科護士一併納入社署資助項目、發展輔導員及臨牀心理學家等專職支援，以提供資源讓更多社福機構學習不同的精神及情緒支援療法，長遠改善本港精神科發展。

作者是民主黨福利政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[易承聰]