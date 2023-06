李立峯：迴避新聞 是否等於不看新聞？

迴避新聞者也可以是新聞使用者

不過,迴避新聞是否等於不看新聞?這問題表面上可能有點「奇怪」,從字面意義上,「迴避」就帶有不接觸的意思。惟有研究新聞的學者指出,學術界其實對「迴避新聞」這個概念有兩種不同理解。第一種理解是不看新聞,這固然可以是有意識地不看,但可以是無意識地發生的事。當一個人對新聞內容根本無興趣,他就不會看,當中不一定涉及有意識的「迴避」。

第二種理解是人們有意識地至少偶然避開新聞內容,但會偶然主動避開新聞內容的人一樣可以是新聞使用者。例如一個疫情期間在澳洲進行的研究就發現,不少人一方面會避免看得太多關於疫情的新聞,惟另一方面亦會確保自己能掌握需要知道的資訊(註1)。這種情况下,所謂迴避新聞實際上是一種控制接收量的手段。這跟飲食一樣,有意識地控制食量的人,不一定都吃得很少。

另一組英國學者就着路透新聞研究所的跨國研究數據所做的分析亦指出,主動迴避新聞的人的實際新聞使用量,的確普遍低一點,但也只是一點而已,迴避新聞和實際新聞使用量之間的關係並不算強(註2)。

這些分析和討論,使筆者有興趣看看香港的情况。到底香港市民迴避新聞的意欲,跟他們的新聞接收量有沒有關係?筆者今年3月進行的調查研究,有部分題目可用來回答這問題。首先,調查問到被訪者會否同意「有時你會想避開有關香港社會環境轉變的新聞」和「有時你會想避開有關香港政治環境轉變的新聞」兩句句子。同意或非常同意前一句的,有37.9%;不同意或非常不同意者只有22.7%。同意或非常同意後一句的,有36.6%;不同意或非常不同意者有22.9%。認同自己想避開關於社會政治轉變的新聞的人,比否定的多。

「次級控制」與迴避新聞的關係

筆者根據被訪者的答案,把他們分成新聞迴避者和非迴避者兩組,同時亦根據被訪者花多少時間閱讀報章新聞和看電視新聞,把他們分成新聞使用量高和新聞使用量低兩組,然後再交叉分析。結果如圖1所示,新聞迴避者和非迴避者的新聞使用量是非常接近的,在兩個組別裏,新聞使用量低的均佔稍高於六成;新聞使用量高的則稍高於三成半。兩者之間並沒有顯著關係。

惟進一步說,也許在不同組別的人當中,「迴避新聞」會有不同意義。所以我們可以嘗試進一步分析,迴避新聞和新聞使用量之間的關係,在不同組別的人當中會否不一樣。這裏我們可聚焦於人們適應逆境的能力。

約半年前,筆者在這欄一篇文章介紹過心理學中「次級控制」(secondary control)的概念,大意是指人們在一般情况下會首先嘗試努力改變環境,以達成自己目標,心理學家稱之為初級控制;但當環境難以改變或變得特別困難時,部分人就會轉而改變自己以適應環境,並在困難中找出意義,是為次級控制。

調節自己以適應環境的意欲及能力,是因人而異的。回到迴避新聞的問題上,我們也許可以預期,若人們的次級控制能力較低,較不能適應困難環境,那麼在社會和政治環境較令人沮喪時,他們迴避新聞的方式,很可能的確就是盡量少看新聞。但對次級控制和適應困難環境能力較高的人來說,社會和政治環境差,可能也會使他們有通過調整新聞使用量而管理情緒的需要,惟他們未至於會真的很少看新聞。

換句話說,「有意識的迴避新聞者的新聞使用量低」這情况,會在次級控制能力較低的人之間出現;在次級控制能力較高的人之間,迴避新聞和新聞使用量未必有負相關。

事實如何呢?3月的調查也有關於次級控制及適應逆境的問題。根據被訪者在相關問題上的答案,筆者再把被訪者分為次級控制程度高和低兩組。然後,筆者再次分析迴避新聞和新聞使用量的關係。

圖2顯示迴避新聞和新聞使用量,在次級控制程度低的人之中的關係。結果是符合預期的,不會迴避新聞的人中,有近四成的新聞使用量算高;而在會迴避新聞的人中,新聞使用量算高的不足三成,明顯地較少。亦即是說,在次級控制程度低的市民當中,當他們說自己會迴避新聞的時候,的確就代表他們會較少接收新聞。

圖3顯示迴避新聞和新聞使用量,在次級控制程度高的人之中的關係。結果可說是有點「超乎」預期。在不會迴避新聞的人中,有34.8%的新聞使用量算高;而在會迴避新聞的人中,新聞使用量算高的比例是46.5%,高出10個百分點以上。亦即是說,在次級控制程度高的市民當中,當他們說自己會迴避新聞的時候,不止不代表他們會較少接收新聞,實情是他們比說自己不會迴避新聞的被訪者更多接觸新聞。

「迴避新聞」的兩種不同情况

以上分析指出的是,所謂迴避新聞,其實有兩種頗不一樣的狀况。當人們對環境轉變感到失望時,有部分人較難或較不願意適應環境轉變,或在困難中調節期望及找出仍有意義的地方,於是他們的迴避新聞,帶有真的少看或甚至不再看新聞的意味。另一部分人則較有能力調節和適應環境轉變,他們也難免要通過間歇性的迴避新聞來保持一種心境平靜,惟他們不會真的少看新聞,在調節新聞接收之餘,他們甚至可能令自己比其他人更貼近新聞資訊。

註1:Kate Mannell & James Meese (2022). From Doom-Scrolling to News Avoidance: Limiting News as a Wellbeing Strategy During COVID Lockdown. Journalism Studies, 23(3), 302-319.

註2:Ruth Palmer, Benjamin Toff & Rasmus Kleis Nielsen (2023). Examining Assumptions Around How News Avoidance Gets Defined: The Importance of Overall News Consumption, Intention, and Structural Inequalities. Journalism Studies, online first.

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

