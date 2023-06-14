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鄭岩

鄭岩：美國政府債務危機 真的解除了嗎？

【明報文章】6月3日，隨着美國總統拜登簽署關於聯邦政府債務上限和預算的法案，美國債務上限拉鋸戰「塵埃落定」，危機暫時告一段落，但是中長期風險依然無解。

美國為何債台高築？美對內政黨惡鬥不休、對外奉行霸權主義，把大量財政資源浪費在滿足利益集團私利、討好選民和維護全球霸權上，造成政府不得不大肆舉債，國家財政長期入不敷出。政客為爭取更多選票，不斷推動政府出台財政上不可持續的社福政策，通過寅吃卯糧式的「撒錢」討好選民。美國為維持軍事霸權還瘋狂增加軍費，2023財年國防預算飈升至8579億美元。當前美國聯邦債務規模已逾31.4萬億美元，佔其GDP（本地生產總值）比例逾120%，嚴重「資不抵債」。

美國政府無破產 根源在美元霸權

債務上限為何失靈？在美國民主黨及共和黨輪流坐莊的體制下，債務上限成為兩黨謀取政治私利的博弈工具。兩黨均清楚控制債務規模有助經濟健康增長，但一旦到了台上就不願縮減政府赤字，在台下時則不想承擔強迫美債違約的罵名。兩黨圍繞債務上限問題拉扯纏鬥，玩的不過是「看誰先眨眼」的政治遊戲，實際上對最終提高債務上限有共同默契，導致債務上限成了可以屢屢突破的擺設。據統計，此次是二戰結束以來美國國會第103次調整債務上限；僅2001年以來，國會對債務上限的調整就已超過20次。

美國何以有恃無恐？美政府背負巨額債務，之所以沒有破產，究其根源在於憑藉美元霸權大肆掠奪全球。美國主導國際債券市場，把美債定位為所謂「避險資產」，通過政治軍事經濟霸權裹挾全球為美債買單。美方還可以隨時啟動美元印鈔機，只要政府借的是美元本幣債，就可通過多印美鈔來還債。正如經合組織經濟學家Filippo Gori日前在《外交事務》雜誌上發表的「America's Debt-Ceiling Disaster」一文指出，美元特殊地位賦予了美國過度借貸的特權。

禍亂全球為害幾何？美通過財政和貨幣政策向全球輸出通脹，將風險轉嫁其他國家和地區，已成為世界經濟亂源之一。美兩黨在債務上限問題不斷搞邊緣試探，嚴重擾亂國際金融市場穩定，造成全球股市債市大幅震盪。美國規模龐大的債務，也擠佔了發展中國家可以取得的發展資源。世界銀行前行長David Malpass近日表示，美債務違約風險正加劇全球經濟難題，發達經濟體背負太多債務，留給發展中國家太少投資。貝萊德投資管理公司代表日前也警告，美債務違約將威脅全球金融體系的根本支柱。當美國債務泡沫破滅時，世界上無一個國家可倖免於難。

「美元時代」落幕已不遠

世界經濟何去何從？近年來隨着美國將美元「武器化」，及美元霸權的邪惡本質日益暴露，國際社會對改革不合理國際貨幣體系的呼聲日益強烈，愈來愈多發展中國家開始降低對美元的依賴，通過加快外匯儲備多元化、建立本幣結算機制及加強國際合作等方式，探索「去美元化」路徑。國際貨幣基金組織數據顯示，截至去年第四季，美元在各國央行外匯儲備中佔比已降至58.36%，是1995年有紀錄以來最低水平。愈來愈多發展中國家採用人民幣進行貿易結算和儲備，「人民幣朋友圈」日益擴容。

美國在政府債務問題上自私自利、任性妄為，後果必然是美元信用受損、美元霸權根基動搖。儘管美元霸權未終結，惟我們可清晰看到，美元霸權正加速崩塌，「美元時代」落幕已經不遠了。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭岩]

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