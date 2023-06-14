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梁幸發

梁幸發：從短中長策應對勞工短缺挑戰

【明報文章】香港近年整體人口及勞動人口持續下跌，在全面通關復常下，各行各業人手短缺情况更趨明顯。社會必須建立短中長期的人口及勞動力策略，才能應對香港未來發展需要。

經歷修例風波及疫情挑戰，香港全面落實《港區國安法》、愛國者治港及完善選舉制度，進入「由治及興」的新時代發展階段，將積極融入國家發展大局，集中精力拼經濟保民生；但在本地勞動力持續減少下，無可避免窒礙本港復常及未來發展步伐。

從具體數字看，據統計處資料，本港人口由2019年約750萬減至去年底約733萬，勞動人口亦由2018年達400萬的高峰，減至最新約377萬。在移民潮、人口老化及疫情下，出生和移入人口顯然未能填補缺口。再者，香港「少子化」問題日趨嚴峻，在聯合國早前公布的《世界人口狀况》報告中，香港生育率在全世界敬陪末席，每名女性平均僅生育0.8名孩子。如其他發達社會一樣，隨着女性教育程度及工作參與度不斷提高，加上經濟壓力及傳統家庭觀念淡化，香港女性的生育意願比以前明顯下降。

怎確保「本地工人優先」原則 當局需多解說

執筆之時，政府剛公布建造業及運輸業將輸入外勞，上限分別為1.2萬及8000人。香港面對勞動力短缺，短期而言有關輸入外勞的安排實無可厚非。平情而論，本港物流運輸、醫療安老及建築等行業，即使在早年本港整體人口及勞動人口增加之下，仍長期面對「請人難」問題。青年因相關行業欠缺晉升機會、具厭惡性或需日曬雨淋等而不願入行；引入外勞會是實事求是、符合社會整體利益之舉。

當然，特區政府需向社會多作解說，如何確保本地工人優先的原則，包括輸入的外勞應僅限於已證明難以透過本地聘請補充人手的行業，及密切監察和定期檢討有關安排，確保外勞數目符合本港實際需要，及外勞不會淪為「廉價勞工」，因而影響本地工人飯碗和薪酬水平。至於政府推出的「高才通」計劃，旨在吸引高收入人才及畢業於「全球百大」者，可以毋須事先在港受聘都可來港發展。但搶人才強調「求量」更要「求質」，如何確保搶回來的高端人才能配對各行業的人才短板，更為重要。

中期措施方面，我們應致力進一步提升女性和青年群體就業參與率。本港女性勞動參與率一直較男性為低，部分女性因照顧家庭等原因而無奈放棄就業。政府應強化家庭照顧及育兒暫託等服務，以釋放女性勞動力投入就業市場。同時，與過去傾向全職和單一的工作相比，愈來愈多青年選擇創業或做「斜槓族」（slasher），以多重職業和身分生活及追尋理想。社會需更積極建立彈性工作安排及善用科技，包括提供更多非全職崗位、容許員工在家工作等，將有助企業吸引青年就業。

如何留住本地人才 乃重中之重

長遠而言，除了透過增加誘因鼓勵生育，以減慢出生率下跌趨勢外，如何留住本地人才更是重中之重。香港過去數年經歷社會動盪及疫情，小部分人離鄉別井；惟對於其他選擇留港的人而言，香港從殖民管治時期「借來的時間、借來的地方」，在回歸祖國後已成為他們落地生根的家園。他們追求多元開放和包容創新的公平環境，因此在引入外地勞工和專才、確保香港整體發展利益的同時，更要在平等和相互尊重的條件下，讓本地人才得到應有重視。進一步來說，人才流失的核心問題不單純是「機遇和生活問題」，更大程度可能在於「信任和信心問題」。在牢固一國兩制底線的基礎上，如何說好、做好香港恪守核心價值的故事，如何重構彼此的政治互信及提升港人在社會參與方面的歸屬感，似乎值得社會予以更大關注。

香港面對勞動力下降和人才流失，輸入外勞及引入海外專才在所難免，但在培養及留住本地人才方面應有更多着墨。我們不能迴避本地人才流失問題，只有對症下藥，確保勞動力及人才供應，香港才能充分把握國家發展機遇，最大程度發揮自身優勢。

作者是執業律師、香港青年時事評論員協會會董

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁幸發]

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