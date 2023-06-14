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周小松

周小松：防中暑指引 仍須完善

【明報文章】今年6月3日黃色工作暑熱警告生效期間，一名中文大學外判工人懷疑工作時中暑暈倒，送院後不治，筆者對此感痛心。《預防工作時中暑指引》（下稱《指引》）推出至今，社會陸續有意見指內容複雜、難執行，而筆者亦認為《指引》的確存在改善空間。

暑熱指數不能反映個別工作實况

首先，發出「工作暑熱警告」所根據的暑熱指數未必代表全港情况。《指引》根據暑熱指數不同數值，設置了「黃」（指數30至32以下）、「紅」（32至34以下）、「黑」（34或以上）3級工作暑熱警告，表示不同環境的熱壓力水平。然而暑熱指數只建基於京士柏一處地區所錄得的數值，以此代表全港18區的暑熱情况未必準確。天文台應在全港各區收集暑熱指數資料，務求指數能準確反映全港普遍的暑熱情况。

再者，暑熱指數不能反映個別工作環境實况。部分工作場所僱員面對的熱壓力，實際上有機會比暑熱警告所反映的更嚴重，例如機場停機坪（現場溫度經常超過攝氏40度）、不設空調／使用明火的中式廚房等。這或導致僱員面對較高的熱壓力，卻得不到足夠休息。以屬中等勞動的廚師為例，若黃色暑熱警告生效，但上述中式廚房的熱壓力或相等於紅色暑熱警告，相關廚師都只能依黃色警告的安排，每小時休息15分鐘，比紅色警告下每小時可休息30分鐘少了一半！

政府應針對不同工作場所情况，制定更客觀的熱壓力標準，例如氣溫高低。廣東省實施的《高溫天氣勞動保護辦法》就是以氣溫作衡量標準，其中規定氣溫在攝氏35度至37度以下，應採取換班輪休，縮短連續作業時間，不得安排戶外工作者加班。內地有職業病防治專家指，在氣溫超過35度時工作，人體的體溫調節等系統反應超過一定限度，會引起機體病變，可能危及生命。筆者也建議本港暑熱警告可與天文台「極端酷熱」特別天氣提示掛鈎，當天文台發出提示，勞工處便隨之發出紅色暑熱警告。

缺客觀準則判斷勞動量級別

此外，《指引》的工作勞動量分類未夠清晰。《指引》將戶外露天工作劃分為輕、中等、重、極重勞動級別，各級別所屬工友在不同暑熱警告下有相應休息時間，甚至暫停工作。

然而，如何判斷哪些工種屬於哪個級別？而各級別所列舉的行業例子又是否準確？這些情况均未有客觀準則去處理。例如機電業工人屬中等勞動，但當中有工友負責將燈喉由地下搬運到天台安裝，或者需攀上電塔作業，工作量不亞於屬極重勞動的紮鐵工人、棚架工人，但可休息時間各異。當局應充分諮詢工會和業界，清楚理解各工種的工作內容；同時須考慮到萬一勞資雙方就工種勞動量級別有爭議，應如何處理。

《指引》推出至今近一個月，相信勞資雙方都仍需一段時間去適應實施。儘管《指引》中一些規定較複雜，惟只要是基於科學去制定，仍值得繼續觀察其實行情况。建造業議會現行的《在酷熱天氣下工作的工地安全指引》規定，在酷熱天氣月份，僱主除了在每天下午恒常設置30分鐘休息時間，還應在上午安排工人休息15分鐘。這樣執行起來固然較方便，但不能保證工人能在最炎熱的時候休息。相反，政府《指引》是安排僱員在暑熱警告生效時休息，更準確照顧僱員的需要。

另一方面，《指引》容許僱主在同時提供遮蔭和散熱措施的情况下，僱員每小時休息時間可減少最多30分鐘。這樣或許能夠促進僱主做足防暑措施，既將對業務的影響減到最低，又有利僱員身體健康。對於有僱主表示難以即時知悉暑熱警告生效，筆者認為僱主有責任密切留意發布情况，評估工作環境並作適當安排。

筆者相信現時《指引》推行時所出現的困難，是勞資雙方可以共同努力克服的。政府應在今年暑期結束後全面檢討，包括考慮加入溫度作參考條件，當暑熱指數或溫度達指定數值，均可發出暑熱警告；仔細界定各勞動級別的工種；制訂針對僱主蓄意不跟從《指引》的處理方式等。當然，《指引》畢竟不是法例，並無法律約束力。當《指引》執行成效不彰，當局應積極考慮以立法形式保障勞工。

作者是勞聯秘書長、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周小松]

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