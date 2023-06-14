陳英凝、林靖宇、何盈恩、黃智誠：工作暑熱預警系統 有待整合

雖然新警告系統以綜合考慮了氣溫、濕度、風速和日照影響的香港暑熱指數（HKHI）為基準，惟這個新警告系統如何與多年前天文台同樣建基於HKHI而設立的炎熱天氣預警系統整合，以簡化本地熱災害健康風險預警制度，是下一步應該處理的問題。而在工作環境中採用颱風和暴雨預警系統的成功經驗，也值得借鑑。

本文第一作者於2014年與天文台合作研究和開發HKHI，利用2007至2011年香港的入院和熱壓力相關數據，評估了高溫、高濕度、緩風和強烈日照所導致的熱壓力對健康的綜合影響。同年天文台也推出了兩級炎熱天氣預警系統，當HKHI達到29.5和30.5時，再考慮尖沙嘴天文台及其他地區氣象站的氣溫，便分別發出一級炎熱天氣特別提示（HWSA）及二級酷熱天氣警告（VHWW）。

HKHI的觸發門檻有其科學依據，因為我們的研究顯示，當HKHI達到29.5時，額外入院率（即超出正常情况下基線入院率的部分）開始上升。這個HKHI數值提供了一個指標，以便在酷熱天氣發生前，有足夠時間向公眾預警由熱壓力導致的健康風險正在增加。當HKHI達到30時，額外入院率開始更快速上升；而當HKHI達到30.5時，額外入院率便達到令人擔憂的水平。

闡明科學依據 方可有效傳達警告信息

相比之下，新的3級工作暑熱警告系統的黃色、紅色和黑色警告的觸發門檻，分別設定在HKHI為30、32和34，這看來便過於保守，尤其考慮到戶外工作者暴露於更嚴峻的天氣條件和從事強度更高的體力勞動。值得注意的是，當天文台於今年5月22日發布最高級別的酷熱天氣警告時，勞工處甚至沒有發布最低級別的黃色警告；而於5月30日早上11時45分，當氣溫達到攝氏35度，天文台在發出酷熱天氣警告29小時後首次發出新引入的特別天氣提示（俗稱「極端酷熱天氣警告」），但勞工處的黃色工作暑熱警告卻在近45分鐘後才發布。

我們認為，更透明地闡明新警告系統的科學依據，才可以更有效向持份者和公眾傳達警告信息。同時，兩套相似的預警系統也會令公眾感到混亂和無所適從，這是風險傳播要留意的地方，而整合兩套系統是下一步值得探討的工作。

此外，與颱風和暴雨警告下簡單的停工指引不同，新的工作暑熱警告系統下，按勞動強度區分的停工指引非常複雜，令操作變得非常困難。我們不要低估政策在前線實施時可能遇到的挑戰，以及有效地向社區作熱健康風險溝通的困難。

停工指引複雜 操作非常困難

除了採用自上而下的方法制訂相關政策，配合支持政策的工作環境和僱主之外，自下而上通過社區教育，提高公眾對個人熱健康風險的認識及增強回應極端氣溫警告的能力，並為個人自我照顧充權，同樣十分重要。要令警告系統發揮作用，需充足的協調和周詳計劃。而通過整合跨學科和跨部門的努力，才能確保有效的熱健康保護目標得以實現。

除了保護戶外工作者，我們還應關注在炎熱夏季需參加戶外體育課的學童，及孕婦，長者，居住於不適切居所、飽受極端氣溫之苦的人（例如劏房居民），引入恰當政策去減低他們的熱健康風險。從生理角度而言，兒童會產生更多的體熱和有較低的出汗率，並且在適應氣溫變化方面比成人來得更慢。更重要是，兒童更容易脫水，因為他們可以迅速失去體液，並可能沒有足夠意識去充分補水。

此外，老年人容易受極端氣溫影響，因為隨着年齡增長，身體的熱調節功能會受影響，對熱的敏感度和散熱能力都會降低。研究發現，長者、幼童和患有非傳染性疾病的人，健康容易受炎熱天氣影響，承受更高的健康風險，包括心血管疾病、呼吸系統疾病和意外受傷。

政府勿忽視氣候災害風險

在本港炎熱季節，當每日平均氣溫超過攝氏29度的門檻後，氣溫再每上升1度，基於任何原因的入院率和由於意外受傷的入院率，分別會增加4.5%和1.9%。而當氣溫超過這個門檻，兒童的呼吸系統（如哮喘）入院率及長者的感染性疾病（如肺炎）入院率也開始增加；當氣溫升至攝氏28.8度以上時，則只觀察到二型糖尿病患者的急性心肌梗塞入院率增加，這突顯那些長期病患者的熱健康脆弱性。在氣候變化下，更頻繁和更嚴重的極端氣溫事件，將令這些負面健康影響惡化。

面對日益嚴峻的氣候變化及其相關災害風險，無論是極端氣溫、海平面上升還是更頻繁和更強的颱風及風暴潮，政府政策不應只着重經濟發展而偏離科學和理性，也不應忽視減少相關災害風險的重要性，尤其現時高質量發展已成為國家的新政策。

作者陳英凝是中大醫學院助理院長及教授、CCOUC災害與人道救援研究所聯席所長，林靖宇是CCOUC客座助理教授，何盈恩是CCOUC榮譽博士後研究員，黃智誠是CCOUC副所長

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[陳英凝、林靖宇、何盈恩、黃智誠]