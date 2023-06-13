歐陽五：美對華能否走出「降溫」療法？

上次布林肯訪華前夕，美方操演了一齣「氣球風波」，卻因用力過猛而「翻車」；加之蔡英文竄美等，中美關係在兩國元首去年印尼峇里島會晤後回歸正軌的趨勢便被打斷。「氣球風波」後，連美國白宮亦覺之荒謬；美方從3月底開始，不斷有軍方及政界高層人士出面喊話，主動伸出打破中美僵局的「橄欖枝」。比如美軍參謀長聯席會議主席米利於3月底直言，目前美國政府和國會的對華言論已經「過熱」，急需「降溫」。

美方行為 背離戰略理性

習慣了從實力地位出發思考決策的美方，其主動為國內「過熱」的對華議題降溫的邏輯，不難揣測。從中方而言，今年無論經濟復蘇還是外交突破，皆成績亮眼，尤其是主動推進改善中歐關係、促成沙特與伊朗和解、在俄烏危機上展現獨特的化解思路和能力、運籌周邊關係等，令中國的國際聲望大增。

從美方而言，其內政外交面臨多重挑戰，美債敲響警鐘，通脹居高不下。今年以來，多名美國跨國企業高管訪華，公開反對中美「脫鈎」。美方心知肚明，其遏華戰略手段已至臨界點，再任由中美關係高燒下去，勢必陷入失控的巨大風險。因此美方的戰略理性需要其盡快止損，為中美關係的「高燒」降溫。

然而，美方的戰術手段仍在相當程度上原地踏步。一邊給「脫鈎論」煞車，另一邊抬出舊瓶裝新酒的「去風險化」；一邊抱怨不能與中方開展防長會晤，另一邊又拒絕解除對中國防長的制裁；一邊宣稱美國不支持「台灣獨立」，另一邊又公開炒作軍艦穿航台灣海峽。美方的所作所為，顯然與其試圖「降溫」的戰略理性背道而馳。一邊要給熱點降溫，一邊卻點起新火頭，這樣毫無誠意的操作，不僅中國不可能買帳，國際社會也對美國在處理中美關係上既無新意又無能力的表現感到失望。

美國終究要思考中美共存問題

中國對美方的這種反覆，自然心中有數。對於美方釋出的「降溫」信號，中方表達了願意對話的態度；而對其戰術遏華之舉，中方則明確指出美國不能說一套做一套。中國駐美大使謝鋒在最新演講中，清晰表達了3個層次的信號：第一，中方對話的大門始終敞開；第二，中美當前最大風險點是台灣問題，美方必須展示出拆除危險燃爆點的誠意和作為；第三，美方不能用「去風險」為「脫鈎」打掩護，中美要探索正確相處之道。

歸根究柢，美國在處理中美關係上採取反覆「降溫」療法，是其自身在維護霸權對華競爭戰略與戰略理性之間掙扎的表現。處理高燒，反覆降溫始終治標不治本，美國終究還是要認真面對和思考中美該如何共存共處的根本問題。

上月底，美國前國務卿基辛格迎來百歲壽辰。生日前夕，他接受英國《經濟學人》專訪時，將「冷靜外交」視為唯一防止毁滅性的衝突的方法。他認為，人類的命運取決於美中兩國能否和平相處，並建議美國政客認真考慮中國的擔憂。百歲老人的警世箴言，不知能否為某些政客捕捉接收；但可肯定的是，美國接下來若不試圖解決戰略理性與戰術手段的矛盾，而是反覆延宕中美的「降溫」過程，恐將自傷並付出更多止損代價，拖累世界經濟復蘇，抬升世界安全風險。

中美完全可以朝求同存異、互利共贏的方向努力，這是雙方過往50多年的交往歷史所證明的。現在中美又走到新的選擇關頭，中方早已給出清晰的選擇，美方則應盡快告別反覆無常。

作者是時事評論員

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[歐陽五]