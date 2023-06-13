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狄志遠、彭意婷

狄志遠、彭意婷：如何推動維護動物權益

【明報文章】動物權益和相關立法問題，在香港一直討論多年。近年來，有不少社會事件令相關議題備受關注，包括2020、2021年間的野豬事件，疫情期間有倉鼠被驗出有新冠病毒，以及曾出現流浪貓狗被殺害的情况。香港是一個先進城市，不少市民有養寵物的習慣；另外，社會也積極提倡城鄉交融、包容動物。因此，藉立法或民間推動維護動物權益，我們可從多方面入手。

（1）動物專隊升級至動物警察

針對殘害動物的案件，特區政府需要提升相關執法的力度和專業度。警隊在體制內設立了動物守護計劃，在多個警區成立專責調查隊。雖然這對於保護動物來說，是一個很好的措施，但我們也要提升對相關罪案的重視程度。

殘害動物是十分嚴重的罪行，專責隊應該適時在體制內提升為動物警察，清晰表達執法立場，針對流浪貓狗加緊巡邏，向社會明確表示當局立場。

（2）加強社會與動物的融合發展

現在本港的寵物或動物友善政策，還是相對落後。有很多商場、政府用地、公共交通工具等地方，都不准寵物進入。對於要推廣寵物友善政策，特區政府可率先開放部分政府用地或公共交通工具讓寵物進入。例如在港鐵範圍，開放寵物友善車卡，一方面讓寵物可以乘搭交通工具，另一方面也可以平衡市民的接受程度。

（3）善用社交網絡，推動愛護動物教育

現時社會普遍透過社交網絡傳播信息，動物生活是一個可通過形象化的表達，來讓社會更清楚了解現時動物和寵物情况的方式。通過社交媒體、創意手法等，可以加強市民與動物之間的認識和信心，從而推行更好的愛護動物教育。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，彭意婷是新思維社區幹事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠、彭意婷]

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