楊庭輝：西方賀埃爾多安連任 背後盡是現實考慮

土耳其最高選舉委員會還未正式宣布選舉結果時，全球多國政治領袖已紛向埃爾多安送上勝選祝賀，當中更包括近年與土耳其關係鬧僵的美國和歐盟。儘管西方媒體和人權組織猛烈抨擊土耳其的選舉「公開但非公平」，惟西方領袖彷彿對此視而不見，他們到底是什麼葫蘆賣什麼藥呢？

必須強調的是，西方多國祝賀埃爾多安連任，絕非衝動之下所做的決定。事緣土耳其第一輪總統選舉結果出爐後，埃爾多安明顯成為次輪的大熱門人選。換言之，即使美國及歐洲民主多國對埃爾多安感到詫異和失望，它們最少都有兩周時間準備如何回應。一般而言，成熟的政治領袖須在選舉結果不如意時展現「輸得起」的風度。若然西方領袖一方面狠批土耳其選舉欠公平，另一方面祝賀埃爾多安勝選，那只是「搬起石頭砸自己的腳」。但除此以外，西方對土耳其大選結果的回應有更深層考慮。

難介入土國內政 小不忍則亂大謀

在土耳其舉行首輪總統選舉前約3周，歐洲智庫「歐洲對外關係委員會」（European Council on Foreign Relations）副高級政策研究員Asli Aydintasbas和研究總監Jeremy Shapiro發表評論文章，呼籲西方為土國選舉做好兩手準備。文章警告指，土國選民中有大量疑美和疑歐的民族主義者；若西方試圖以任何形式干預土耳其選舉，隨時會弄巧反拙。

該文章又表示，儘管西方應貫徹強調選舉公平公正的重要，惟倘若選舉須進入次輪決勝負，西方理應保持安靜，避免給予埃爾多安抹黑科勒齊達奧盧為外國代理人的口實；如果埃爾多安最終勝選，西方應設法尋求逐步推動緩和與土耳其的緊張關係。

事實上，除了美國總統拜登曾表示他個人更屬意科勒齊達奧盧當選外（他後來改口稱，不論誰勝出土耳其總統大選，他都會表示支持），西方回應土耳其選舉的方式，也大致與該文建議的進路相近，背後的現實盤算不難猜測。

俄烏戰爭持續 西方難跟土國鬧翻

首先，埃爾多安連任土耳其總統已成為既定事實，西方多國領袖不能不顧自己國家和國民的利益，跟埃爾多安領導的土耳其全面割席。其次，俄烏戰爭持續，令西方在現實上更難承受與土國全面鬧翻的代價。

值得一提的是，土耳其是北約成員國。若要令埃爾多安放棄阻撓瑞典加入北約，那至少也須在公開場合為埃爾多安保留多少顏面。再者，西方多國領袖在一定程度上習慣了忍受埃爾多安，他們未至於認為對方連任會令情况惡化至不可收拾的地步，反而貿然翻臉才是失去分寸。

熟讀金庸武俠小說《笑傲江湖》的讀者，大概對類似的現實政治情景不會感到陌生。長話短說，小說中少林寺方證大師和武當派沖虛道長在五嶽劍派舉行併派大會前，找代任恒山派掌門的令狐沖密議，若由嵩山派左冷禪或其師父華山派岳不羣擔任五派合併後的掌門，武林將後患無窮，因此請求對方在比劍奪帥的環節務必全力以赴。顯而易見，方證和沖虛對於左冷禪和岳不羣過往見不得光的手段和陰謀，也瞭如指掌。

然而，當令狐沖中了岳不羣的美人計而意外落敗後，方證及沖虛沒有立刻跳出來揭穿左冷禪和岳不羣的陰謀，兩人更在岳不羣戰勝左冷禪當上五派合併的掌門後向他道賀。不難理解，方證和沖虛不欲出面跟左冷禪及岳不羣正面交鋒的原因，就是希望維持少林和武當不干預五嶽劍派事務的形象。此外，當時方證和沖虛着意保全自身門派實力，倘與左冷禪、岳不羣徹底撕破臉皮，導致互相廝殺，恐怕便無力阻止魔教來犯。

早前西方厚着臉皮向埃爾多安道賀，恰巧與方證大師和沖虛道長恭賀岳不羣的原理相若。

當然，是次土耳其選舉不公之處堪稱路人皆知，例如負責處理選舉事宜的最高選舉委員會和法院，充斥埃爾多安的黨羽；法院又着手褫奪埃爾多安眼中釘的政治參選權，民望明顯較埃爾多安和科勒齊達奧盧為高的伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧，亦因此被迫放棄參選。

此外，埃爾多安修例嚴控土耳其國內媒體，土國所有主流媒體已淪為其喉舌，科勒齊達奧盧只能自行在網絡上載錄製影片等。土耳其人權異見分子也許會因此責怪西方政治領袖虛偽，為埃爾多安勝選增加認受性。此外有評論認為，埃爾多安連任意味着土國威權化及向俄羅斯靠攏的風險急增，即使美歐含淚妥協，也不一定換來預期的成果。

乏力箝制埃爾多安

顯西方存衰落隱憂

這些批評並非沒有道理，只是西方已非首次在土耳其的人權政治問題上姑息。埃爾多安在位期間不斷暴力鎮壓土國境內和敘利亞北部的庫爾德族，但西方礙於軍事介入的成本過於高昂，加上憂慮對方會以默許敘利亞難民湧至歐洲邊境作為報復，因此不敢對此強硬回應。

况且，土耳其在地緣政治上扮演重要角色，埃爾多安又有公開的選舉結果加持，這令西方選擇回應立場時更為尷尬。對埃爾多安而言，土耳其國內的經濟危機及他自身的健康問題，似乎才是力保權位的最大阻力。

作者是香港國際問題研究所研究員

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[楊庭輝]