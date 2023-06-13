余鎮洋：設心理輔導專業註冊制 完善精神健康支援系統

其實香港現時已有一批專業的心理輔導人才，惟因多年來的政策傾斜問題，使他們未被納入制度善用，甚至被社會忽視，未能一展所長。筆者與一眾心理輔導界專家、學者多年來與政府磋商，若政府能在政策上支持，這批已接受廣泛全面培訓的心理輔導員及輔導心理學家，將能即時協助應對市民大眾各種心理健康要求，並長遠為香港擴大精神健康方面的人才庫。

全人健康模式取代疾病模式

香港的精神健康服務較傾向疾病模式（disease model），主要針對患嚴重精神疾患者；至於受輕度至中度情緒困擾的市民，往往由社工、護士及職業治療師等提供協助。這些專業各有所長，但往往沒有整全的心理輔導或心理治療專業訓練。

其實過去50年間，本地各所大學已培育數以萬計的專業心理輔導員及輔導心理學家。他們接受廣泛的專業心理輔導和心理治療培訓，提供的心理輔導傾向全人健康模式（wellness model），能夠有效應對市民大眾各種心理健康需求。

按世衛的精神健康服務組織金字塔的建議，專業心理輔導員和輔導心理學家可在基層醫療體系及社區精神健康服務中擔任重要角色，非常適合向受情緒困擾的市民提供精神疾病預防、心理輔導及心理治療服務。

可惜的是，現時香港的精神健康服務體制並無善用這批心理輔導專才。粗略估算，本港每年至少有400名接受心理輔導專業訓練的輔導學及輔導心理學畢業生。累計由1980年代起於本地受訓的輔導學本科畢業生，過萬名專才本可以成為精神健康服務中的一支主力。可是由於沒有受官方立法認可的註冊系統，香港的專業心理輔導員長期被排拒在醫療體制外，未能為社會充分發揮作用。

公營與私營機構在現時制度下未能善用心理輔導專才，就業困難使畢業生無奈流向其他行業，或被動向外地尋求較佳的發展機會，引起領域內的人才流失。

精神健康問題成計時炸彈 改革刻不容緩

香港作為國際大都會，生活步伐急促，大眾近年對精神健康的關注日漸增加。而過去數年疫情造成民眾在情緒和精神方面的困擾倍增，按最近調查顯示，近年大量市民出現焦慮和抑鬱等相關症狀，精神健康指數不及格的比例攀升。香港有急切需要將專業心理輔導專才納入精神健康服務系統，透過建立專業註冊機制，並將其納入醫管局、社福界及學校等服務系統，能即時解決現時精神健康相關服務人手短缺的問題。

在完善的政策和制度下，筆者相信專業的心理輔導員和輔導心理學家，能為市民大眾提供高質量的心理輔導和精神健康康復服務，並促進跨專業合作。因此筆者促請政府積極研究，制訂相關政策，挽留人才，讓這群生力軍發揮所長，以強化基層醫療藍圖與社區精神健康服務，全面保障市民的精神健康。

作者是亞洲專業輔導及心理協會主席、香港心理學會副院士、註冊輔導心理學家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[余鎮洋]