葉兆輝、張鳳儀：截源與管控雙管齊下 方可提升全民精神健康

特區政府迅速要求醫衛局轄下的精神健康諮詢委員會討論服務模式和人手等事項，值得肯定。然而冰封三尺非一日之寒，除了要立時「救火」，增加人手當然重要，但亦要深入了解問題的關鍵，全面檢討，方可有效改善全民的精神健康和持續發展下去。

防治結合，防重於治，因為預防總比治療來得有效及具成本效益。「爆煲」前要截源，「爆煲」後要管控。要有成效地關注市民精神健康，需宏觀檢視現存所有服務，筆者希望當局能夠從以下四方面全面探討：一、要增加醫護人手；二、改善資源配對問題；三、培養個人的抗逆能力；四、營造一個關愛社會。

需增加醫護人手

截至去年底醫管局共約有29.3萬名精神科病人，同期有385名精神科醫生，醫生和病者的比例為1：761，遠比其他類近的地區為低。另外，據醫管局2021/22統計年報指出，日間及外展服務的精神科門診（臨牀）約有95萬就診人次，即一名精神科病人一年平均得到的門診服務為3次左右。

在現時公營醫護人手比例十分緊絀的情况下，有人就提出把病人分流到私營醫療體系，但私營的醫療費用卻令人卻步。要增加精神健康的醫護人手，是不容置疑的，惟試想像如果未能有效截源，只要每年發病率為1%，以700萬人口為基數，便有7萬新增病人，病人人數將增加逾20%。

基本上增加醫護人手的速度，往往追不上病者增加的數目，因此只着重增加醫護人手來滿足病患數量和質量的需求，而忽略防止病患數目增加，未免太樂觀了。增加醫護人手而忽略其他配套，對香港整體精神健康服務只會是事倍功半，永遠都是追落後而已。

改善資源配對問題

可是，近期的悲劇當事人並非沒有接受過精神科服務，據報在事發前數天亦接受了個案經理提供的社區外展探訪服務，那麼問題的核心反倒是要考慮服務是否有效和到位，是否能真正回應到有需要人士。

再者，深水埗的家庭慘劇在同一座樓宇就已經有非政府組織辦事處，工作人員也曾「掃樓」，偏偏就未能有機會接觸到肇事家庭，亦未有機會讓他們適時得到適當援助。故此除了要增加精神科醫護人手，也應當檢討和調整服務的質量及配置問題。

培養個人抗逆力

要持續改善市民精神健康，需從源頭做起，既要教育有需要人士主動尋求幫助，又要培養大眾有更大的韌性（resilience），能抵抗生活困難和挑戰。

香港人口稠密、居住環境狹窄、物價高、工時長、讀書壓力大、年輕人的教育課程單一等，單單是外在環境已經「未戰先敗」，環境未必能即時有所改善，惟市民內在的抗逆能力就好應該提升。就如有病徵的市民可以靠醫療系統作援助及治療，而倘能提升「亞健康」（suboptimal health）市民的抗逆力，就可減低壓力爆煲的機率。「亞健康」指人處於健康和疾病之間的一種臨界狀態，心理或身體處於混亂，但沒有明顯病徵。有不少市民壓力過大，情緒常處低落、經常焦慮和擔心、易發脾氣、高敏，在未被納入醫療體系之前，社區的支援及情緒輔導服務就可幫助市民提升抗逆力。

培養抗逆力也應從教育出發，港大防止自殺研究中心一直提倡要在中小學課程加入精神健康知識，讓學生從小學習管理自己的情緒及處理人際關係衝突，這樣可以提升個人的自尊感和希望感，而「希望感」正是提升精神健康的要訣。

營造一個關愛香港

無論特區政府或香港市民，都應同心協力營造一個關愛社區。香港人口密度和住屋環境未必有即時改善的空間，但一些有助精神健康的政策，例如調整工時、改善低收入家庭入息及推動家庭友善計劃等，都可以積極展開。只要家庭做得好，社區鄰里能互相支援，多微笑、多關心和問候，一個關愛的社區就不遠矣。

本中心在事發當天與深水埗民政專員一起舉辦社區同行情緒支援講座，有街坊表示以往不知道如何尋求協助，惟透過講座對自己情緒和求助途徑多了認識；另有街坊則表示，他們因擔心精神健康有關的服務費用昂貴，不敢求助。幸好，深水埗有地區專員的關心，區議員、商戶和街坊彼此互助，方可成就一個有人情味的社區。因此，精神健康服務需要以宏觀角度去整合資源，地區人士要加強宣傳，好讓資源能「順流」到有需要的人。

總括而言，防治結合，防重於治。「爆煲」前要截源，「爆煲」後要管控。要持續關注市民精神健康，需從宏觀和多角度檢視現存所有服務，希望當局能從以上四方面全面探討，在截源與管控雙管齊下，方是治標又治本的策略。

作者葉兆輝是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監，張鳳儀是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心培訓顧問

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[葉兆輝、張鳳儀]