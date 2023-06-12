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鄭立

鄭立：媒體不是網紅 請別自毁權威

【明報文章】當年建造荷里活廣場的時候，我是住在附近。那時大磡村還在，我也看着它建成的過程，能夠理解這商場對當地附近居民來說，是多重要的一個生活中心；早前卻發生這樣的謀殺事件，所以大概理解到當區居民的震撼和不安。

這案件既不是發生在橫街窄巷、三教九流之地，也不是在半夜三更，而是光天化日下，在理論上應該是安全的商場裏發生。受害者也不是做了什麼會惹來殺機的行為，也就是根本沒什麼可能避免這件事發生，也沒有什麼可以小心一點就能夠趨吉避凶的方法。據報道連兇器都是在該商場買的，也就是說增加警察及安全檢查恐怕都是無濟於事。這是大家客觀上能夠分析出來的難堪事實。

是否加強對精神病者的支援就可以解決問題呢？這種亡羊補牢的做法僅能聊以自慰，增加對精神病者的支援和資源，是一個不會錯的答案；可是這件事是否因此就能夠避免，大家心知肚明。冰封三尺非一日之寒，是否真的差在那一兩次覆診密度，撫心自問就行。

但比起怎樣針對避免一件事，我們能做的應該是改善社會整體環境。我們沒辦法避免所有悲劇，惟至少不要製造更多不必要的問題。

誤報傳言 擾亂社會

請不要忘了，在這個案件發生的當時，立即就有媒體報道稱受害者與疑兇是夫妻關係，引起部分市民把事情認定為情殺案，令受害者因此被歸咎責任及額外議論。而最後似乎疑兇跟受害者根本沒有關係，那這種空穴來風的報道何來？在法律上要無罪推定，那為何有新聞媒體對待受害者的態度竟然不是保護，而是拿着源頭不明的傳言，安插事件責任在受害者身上？

雖然之後這不了了之，但作為媒體做出這樣的行為，一則擾亂社會，二則破壞公義，不僅沒有向公眾傳達真相，還誤導市民，這樣做又對誰有好處？現代「網紅」為博取眼球，經常拿不實的傳言吸引觀眾，已經令人反感，新聞媒體根本不應模仿這種陋習。在人心惶惶的時候這樣做，只會令事情惡化，還斷送自己的信用和權威，對社會有什麼好處呢？

悲劇的發生或許是不能避免的，惟在悲劇發生時，我們卻可以避免自己添亂。如果新聞媒體都不維持自己的品格，覺得自己做的事就該跟網紅無異，最終只會導致媒體與新聞界不再受公眾信任、尊重，受害的還是媒體本身。

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]

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