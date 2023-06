卓文君：行善捐贈 離不開信任基礎

對「利他」原則 市民自有一套看法

在多個有關行善捐贈的全球排名中,香港皆位居前列。例如,世界捐贈指數(World Giving Index)以日常互助(如禮讓座位)、捐贈金錢物資、捐贈時間參與義務工作3項指標分析,香港於2019年前一直穩居世界前30名(註2)。但如本文開頭所述,在捐獻血液、器官等生命饋贈方面,香港仍有很大的進步空間。港人在各類捐贈行為上的不同表現,說明大愛、利他固然是行善的起點,惟抽象道德能否轉化為具體行動,還受到多個因素影響。其中一個關鍵元素,就是信任。不少社會科學研究指出,個人的「一般信任」(generalized trust)愈高,就愈可能行善捐贈(註3)。

一般信任是對共同體或共同體一般成員的信任。上述研究結論提示我們,市民對「利他」原則自有一套看法。一是捐贈者信任「他人」的半徑如何劃定,此乃共同體成員之間的人際信任與團結互助;大愛無疆始終說易行難。二是捐贈者對分配機制的信任,即個人相信制度能按照自己意願,使所屬意之「他人」受益。一份今年5月發表的研究報告亦指出,受訪的2569名美國成年人中,接近半數受訪者的捐贈動機是幫助他們深切關顧之人;另外,受訪者不喜歡被說教如何捐贈,但他們十分希望了解捐贈所產生的效果(註4)。

拓寬信任半徑 方是可取的政策方案

於現行制度安排下,相對於生命饋贈,市民在日常互助、捐贈財物、義務工作中更容易確定受惠對象及受惠程度。但儘管如此,香港在世界捐贈指數中的排名,於2021年顯著跌至第104位,至2022年才稍微回升到第81位,離2018年的第30位仍有相當距離。所以,香港市民的行善捐贈行為處於緩慢復蘇當中。

香港市民的捐獻行為止步於日常行善,而未拓展至生命饋贈,或有認識不足和觀念束縛的因素,但缺乏大愛和利他精神顯然不是主因。引導香港市民逐步拓寬信任半徑,才是可取的公共政策方案。道德說教並未能觸及市民的內心想法,恐怕只會事倍功半。

作者是公共政策分析員

