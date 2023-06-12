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卓文君

卓文君：行善捐贈 離不開信任基礎

【明報文章】香港的器官捐贈發展情况一直未如理想，立法會秘書處研究簡報顯示，香港在2015年每100萬人中，僅有5.8人捐出器官， 處於世界最低比率的行列（註1）。當局規劃中的跨境器官移植互助機制，及近期異動的器官捐贈登記人數，在坊間激起千層浪。政府當局、醫療專家、器官受贈者強調滿足生命需要，以道德感召如「器官捐贈是大愛表現」，及效益論如「器官火化燒掉可惜」、「港人受惠機會大」作政策解釋和推廣。但普通市民作為捐贈者，則更希望當局提供更多資訊，「重建信任」。

對「利他」原則 市民自有一套看法

在多個有關行善捐贈的全球排名中，香港皆位居前列。例如，世界捐贈指數（World Giving Index）以日常互助（如禮讓座位）、捐贈金錢物資、捐贈時間參與義務工作3項指標分析，香港於2019年前一直穩居世界前30名（註2）。但如本文開頭所述，在捐獻血液、器官等生命饋贈方面，香港仍有很大的進步空間。港人在各類捐贈行為上的不同表現，說明大愛、利他固然是行善的起點，惟抽象道德能否轉化為具體行動，還受到多個因素影響。其中一個關鍵元素，就是信任。不少社會科學研究指出，個人的「一般信任」（generalized trust）愈高，就愈可能行善捐贈（註3）。

一般信任是對共同體或共同體一般成員的信任。上述研究結論提示我們，市民對「利他」原則自有一套看法。一是捐贈者信任「他人」的半徑如何劃定，此乃共同體成員之間的人際信任與團結互助；大愛無疆始終說易行難。二是捐贈者對分配機制的信任，即個人相信制度能按照自己意願，使所屬意之「他人」受益。一份今年5月發表的研究報告亦指出，受訪的2569名美國成年人中，接近半數受訪者的捐贈動機是幫助他們深切關顧之人；另外，受訪者不喜歡被說教如何捐贈，但他們十分希望了解捐贈所產生的效果（註4）。

拓寬信任半徑 方是可取的政策方案

於現行制度安排下，相對於生命饋贈，市民在日常互助、捐贈財物、義務工作中更容易確定受惠對象及受惠程度。但儘管如此，香港在世界捐贈指數中的排名，於2021年顯著跌至第104位，至2022年才稍微回升到第81位，離2018年的第30位仍有相當距離。所以，香港市民的行善捐贈行為處於緩慢復蘇當中。

香港市民的捐獻行為止步於日常行善，而未拓展至生命饋贈，或有認識不足和觀念束縛的因素，但缺乏大愛和利他精神顯然不是主因。引導香港市民逐步拓寬信任半徑，才是可取的公共政策方案。道德說教並未能觸及市民的內心想法，恐怕只會事倍功半。

註1：立法會秘書處資料研究組，2016年7月，《香港的器官捐贈情况》

註2：此類世界排名除了全球性的World Giving Index，還有聚焦亞洲的Doing Good Index

註3：Liu, S., Wen, Z., Su, J., Chong, M., Kong, S., & Jiang, Z. (2021). Social Trust, Trust Differential, and Radius of Trust on Volunteering: Evidence from the Hong Kong Chinese. Journal of Social Service Research, 47(2), 276-291.

註4：The Generosity Commission, 2023, How and Why We Give.

作者是公共政策分析員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[卓文君]

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