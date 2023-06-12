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陳克勤

陳克勤：審慎應對社會治安變化 香港仍是安全宜居城市

【明報文章】香港作為世界最安全的地區之一，犯罪指數處於低水平，有賴警方的長期努力。然而，我們關注近月整體罪案及詐騙案持續上升，而今年發生數宗暴力兇殺案，亦令港人感不安及憂慮。就此，當局應留意本港社會治安的變化，靈活調整政策及調配資源，應對罪案，安定民心。

暴力命案持續發生 人心惶恐

首先，我們關注整體罪案的上升趨勢。去年整體罪案數字（70,048宗）較2021年增加5620宗，升幅達8.7%。整體罪案的增加，或與社會復常和加強執法有關；然而觀乎今年首3個月總體罪案已達20,584宗，若上升趨勢持續，今年整體罪案便會逾8萬宗，不僅較去年的7萬宗為多，亦較疫情前2018年的54,225宗，飈升逾五成。

故此，我們期望當局密切注視社區治安變化，檢視各項打擊和防止罪行的政策及宣傳工作，能否繼續應用於現有犯案模式，並要適時調整。

另一方面，暴力命案的持續發生造成人心惶恐、社會不穩，影響特區政府管治威信。我們關注去年三合會相關案件共2554宗，屬近10年新高；而多宗「黑幫斬人」或持刀傷人等案件，更令香港被戲稱為「國際大刀會」，此對本港內部治安或對外形象造成負面影響。

盼警方加強巡邏 令市民感安全

此外，今年發生多宗情節嚴重的兇殺案，社會瀰漫不安氛圍。我們相信警方在打擊兇殺案的努力，並偵破不少兇案，包括去年的30宗兇殺案，當中15宗涉及家庭或親屬間的暴力，全部案件都被偵破。

然而，防微杜漸，我們仍期望警方能加強巡邏，除了增加阻嚇性、防止暴力罪案的發生，亦能夠在罪案發生的初時提供即時支援，令市民感安心安全，發揮巡邏的最大效益。警方也要不時調整巡邏路線，以增加對各小區的彈性支援及應對突發事故的能力。

最後，讓港人察覺罪案數字急升的主因，是詐騙案數目持續攀升。民建聯早前派出調查員接觸各種形式的騙局，包括執行指派任務收取酬勞、介紹工作、投資、繳付色情服務等騙案。我們發現騙徒手法雖層出不窮，但最終仍要透過銀行戶口收取騙款，而據我們調查，該些收帳戶口全由本港持牌金融機構發出，並開通「轉數快」功能。

因此我們認為，當局除了繼續現有宣傳工作，提高市民的防騙意識及積極舉報騙案之外，金管局與銀行業界應不斷審視開戶機制，打擊傀儡戶口，應對最新騙案形勢。而警方亦要持續加強與業界合作，堵截可疑來電及加快攔截款項，減少受害人損失。

我們相信，警方以其「忠誠勇毅」精神，繼續與時並進、以民為本，盡心盡力應對社會治安變化，香港仍會是安全宜居的國際大都會。

作者是民建聯副主席、立法會保安事務委員會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳克勤]

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