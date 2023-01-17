葉竣然：讓特首出席APEC會議 可成美中關係突破點

美國有折衷空間發入境許可

就此，筆者認為由於與李一同被制裁的前特首林鄭月娥於離任後仍於美國制裁名單榜上有名，而美國現在的國內政治形勢傾向強硬，實難以一時就完全解除對李的制裁達成共識。撇除解除制裁這方案，在制裁框架內，美國其實存在折衷空間可向李家超發出入境許可，以促成其事。

首先，美國向被制裁者發出入境許可這一措施，並非罕見。去年美國對其制裁的伊朗總統萊希給予入境許可，讓他出席在紐約的聯合國大會。這措施也合乎1947年聯合國的協議中，要求美國保障受邀出席聯合國會議人士可順利入境及活動。

另外，正如李家超所言，美國實有義務處理他的入境許可。翻查資料，APEC有關會議主辦指引（註1），確切要求會議主辦方對所有組織成員發出會議邀請，並為組織成員代表團安排一切入境許可，或者直接豁免入境許可申請；另一邊廂，組織成員則有權決定代表團的成員名單。

一般許可與特殊許可

事實上，美國的制裁也並非板上釘釘，且大多附設一個「特許／許可」（licence）制度，豁免一些制裁措施的執行。這些許可可以分為一般許可（general licence）和特殊許可（specific licence）兩類。前者即美國對一些本應在制裁範圍內的活動或人士與機構給予豁免，較多是對人道主義活動發出豁免，如近期有今年2月美國向敘利亞地震的人道救援工作發出一般許可。一般許可也應用於商業活動，例如對俄羅斯的制裁中，美國特別豁免俄國一些農產品及肥料貿易（註2），以保障世界糧食供應穩定。另外就伊朗制裁，美國的《伊朗貿易制裁規定》（Iranian Transactions and Sanctions Regulations）向一系列伊朗人士包括外交人員和學生提供一般許可，讓他們可進入美國。

特殊許可即「特事特辦」，由美國政府就個別事項開出一次過特別制裁豁免。例如2022年美國政府就對韓國政府開出一項特殊許可，准許其通過美國金融系統匯款予伊朗富商Dayyani家族，用以賠償後者關於一宗發生在2015年的收購糾紛。因此，即使不對香港發出一般許可，美方也有空間給予李家超參與APEC會議的特殊許可，從而履行主辦國的義務。

然而，縱使有保障外國人士入境參與會議的規章及一個制裁許可制度，惟如同很多國際政治範疇一樣，凡事並無絕對。2014年，彼時剛被提名為伊朗駐聯合國大使的Hamid Aboutalebi，就因被認為曾參與1979年德黑蘭美國大使館人質事件，而被美國拒發入境許可到紐約總部就任。這舉措是根據美國法律准許基於對方有恐怖主義聯繫之嫌，而拒發入境許可。

制裁措施首先是政治問題

萬事俱備，現在欠的是政治意願，畢竟制裁首先是一個政治問題，其次才是法律。在此又順帶一提，就近日多名美國國會議員去信美國國務院，要求不要邀請李家超入境出席APEC會議一事，其實去年萊希的美國之行都發生過，當時有52名議員去信國務院要求拒絕向萊希發出入境許可。共和黨參議員克魯茲甚至牽頭祭出名為《Strengthening Entry Visa Enforcement and Restrictions Act》的法案針對萊希入境，但最終都無阻美國政府對萊希放行。這就是政治意願的重要。

美國總統拜登上月表示預計中美關係將會「解凍」，美方官員近期亦頻頻與中方官員會面，包括中國商務部長王文濤會見美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪。惟在制裁這環節上尚未有突破，如上月曾傳出消息指美國將解除對中國防長李尚福的制裁，但華府其後又澄清無此打算，氣得中國堅決拒絕李部長與美國防長會面。

由此可見，要解除對李尚福和李家超的制裁，或許現階段對美方來說仍有阻礙。對李家超發出特殊許可，看來會是其中一個跟中國改善關係，而成本相對較低又有高預期回報的突破點。

註1：APEC, Guidelines For Hosting APEC Meetings, August 2017

註2：美國財政部General License No.6C, Jan 17, 2023

作者是國際政治評論員、合規工作者

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[葉竣然]