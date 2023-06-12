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何順文

何順文：AI難比人類智慧 人機互補自主判斷

【明報文章】近期人工智能（AI）聊天工具ChatGPT的出現與爆紅，引起全球熱潮和關注。2023年算是AI科技的新紀元，或進入2.0年代，它已引發第四次工業革命。

AI是指透過電腦系統來模仿和伸延人類智能，是基於規則算法（rule-based algorithm）、大數據、模式識別、深度學習、大型語言模型（LLM）和自然語言處理（NLP）等技術。利用AI生成內容（AIGC），可回應問題或撰寫意見，節省用戶逐項搜尋資訊和整合的時間精力。

AI在一些工作上呈現出人類智能水平的表現，曾在美國律師及大學入學模擬考試SAT中過關。ChatGPT-4除了回應文字提問，已加入分析圖像、影片及語音功能，也可按手繪大綱草圖自動生成一個真正網站。在電腦歷史上，AI聊天機械人的重要性跟個人電腦、互聯網、手機等發明相若，但仍有好多人未感受到AI對我們的長遠影響。

人工智能 有機有危

AI將對人類的學習、工作、生活、人際關係和社會文明產生巨大影響。AI技術可以為我們帶來更多生產力、便利、舒適和其他福祉。理論上AI可給予青年人更多更平等的競爭環境，作為「i世代」的人，應享有比以往更多的發展機會。ChatGPT是能夠改變很多遊戲規則和權力分配的工具。

很多人亦憂慮AI會令很多勞動力變得過剩或無用——對於重複度高及常規性的文書工作，機器比人類做得更好更快；ChatGPT甚至可取代很多作家、記者、廣告撰稿員、影視編劇、市場營銷、商業插畫師、客戶服務員、電腦程式員、會計師及律師的技能，令我們自己可以擁有一個私人助理或專業顧問。

一直以來，人類不時擔憂科技進步會令大量勞動人口遭淘汰，影響他們生計，估計很多員工最終不是被AI淘汰，而是比其他懂得使用AI的人所取代。然而歷史一次又一次證明，這從來都是杞人憂天——人類不斷在科技洪流中存活下來。當AI取代部分工作時，亦會重組或創造很多新職位。AI也可讓我們有更多時間專注其他更複雜、更需創意或與人接觸相處的工作。未來較「穩陣」的工種，將是那些需要原創性、能與人互動相處及具同理心的工作，將較難不會被AI取代。最重要是我們願意積極適應和學習，轉型及提升自己。

然而科技是一把雙刃劍，它非善非惡，但既能載舟也能覆舟。AI及大數據除了會令許多工種逐漸式微或轉型之外，它還有一些隱憂和風險，包括容易侵犯個人私隱、程式或數據錯漏帶來的嚴重後果、內容帶政治或種族偏見、AI素養差異導致更多社會不平等、過分倚賴AI令人缺乏自主判斷，以及在系統保安、管治、版權、抄襲、道德倫理和法律上的爭議。

Google前主管、「AI教父」Geoffrey Hinton曾表示擔心AI創造出一個世界是「大家不再懂分真假資訊」，也擔憂AI工具落在惡意者手中，造成分化和危及民主。ChatGPT的開發商OpenAI行政總裁Sam Altman接受ABC News訪問時坦言，對ChatGPT等技術的潛力感到有點害怕，特別擔心這些工具遭濫用，例如用來攻擊網絡或發布虛假消息。因此，我們必須正視AI崛起所帶來的種種挑戰和風險。

科技發展 須以人為本

AI目前只有很少的法律規範，雖然多間龍頭AI開發商已採取一些自律道德防範行動，但問題就是大多AI技術和數據資源都操控在這些科技巨企手上。一些國家已建立AI監管機構或制定「AI憲法」，研究立法規管行業和高風險AI產品。例如當自動生成文本涉及失實和誹謗時，可否向開發商申訴索償？OpenAI可否未經授權無償使用互聯網上的資料，及訓練ChatGPT成為「超級編輯」？不過，也有些學者認為不宜過度過早監管，以免只有具權勢的人可以使用AI。

英國已故科學家Stephen Hawking曾警告，人類文明最大的威脅來自科技進步，尤其是AI。科技發展本來是理智的任務，惟亦可以失去理智。然而人類不是要叫停AI科技發展（儘管今年3月美國有逾千名科技界人物呼籲暫停研發更強的AI產品6個月，以免造成失控的競賽，但似乎沒有機構答應此要求），而是必須以人為本，時時從人性及可持續發展的角度出發，並認清和控制AI風險，發揮其對人類文明發展的潛力。

AI無法取代人 但人要認識自己

AI聊天機械人作為個人助理，能快速搜索拼湊資料、寫文章、編寫程式、將文本變為圖像，其文字輸出具某程度的連貫性與流暢性；惟它「不懂」也不負責推理或原創思考。視乎算法、個別問題情境的大數據及參數質量，AI初稿時有錯漏或錯誤推論的情况。生成式AI在一些地方不及人腦，但也有一些地方勝過人腦。ChatGPT雖能拼湊寫作，但未能在較高層次的抽象思維及創意上，向用戶提供滿意的幫助。

生成式AI的輸出質素也跟輸入質素有關。用戶要自己輸入準確的意圖、要求或問題，更要自己對其輸出初稿內容反覆過目、查核事實、審閱、修改潤色，要與工具不斷問答搜尋，一同互動學習，以不斷提升答案質素。當愈來愈多人就同樣議題提問，機器就能學得更好，甚至知識比很多人還要豐富。

不過機器不能取代人。人的思考不單止是數位0或1，還有很多模擬（analogue）成分。人的認知是在一個特定情境下，通過身體的感受和行動經驗所得來；亦不單是來自腦袋的思考，也來自五官感知、心的感受，及難以藉科學解釋的抽象直覺。AI仍未能學習、模擬或數碼化感情、哭泣、觸覺、味覺、嗅覺、欲望及意志等人類特質。人類大腦還有極大量的細胞未比認識，很多潛能尚待開發。

因此，「AI取代人類」或「AI超越人類」之說法仍很遙遠。况且，真正令人類變得獨特的是我們的靈魂（soul）或自我意識，而靈魂是不能運算或程式化的。這是AI所缺乏、無法觸及，而人類最需要擴展發揮的部分。

需學懂如何與機器共事

AI算法可監控個人每一步、每次呼吸和心跳，並在很多方面比你更了解自己；AI也可對組織有同樣的監視。惟如果我們過分依賴科技，讓其在我們的生活工作中擁有過多掌控，我們就會貪方便不自覺經常跟從系統的意見和推薦，疏於思考，變成失去自主。

或許終有一天人類會被機器利用、誤導、操控甚至傷害，造成所謂「智能叛變」。如你仍希望對你的存在和未來保留多一點自主控制權，你需要比算法走得更快，並比它更早了解自己；也要避免過多依賴AI工具，影響自己的讀寫、思考、溝通和創新等能力。

人類的自身智慧才是根本。AI與人類應存在一種互補關係，我們要學懂如何與機器共事，由自己把關而非被操控。AI已在改變世界，各人要裝備自己，好好應對已到臨的挑戰，充分把握科技的新機遇和永續性。

作者是香港恒生大學校長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[何順文]

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