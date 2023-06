黃偉豪：中美AI大戰：ChatGPT帶來的分水嶺

科技的兩個不同發展方向

今天AI的發展跟昔日互聯網,均有兩個可以完全不同的發展方向——管制(control)或解放(liberate)。單從名字都可猜想到,前者多是與國家有關,從由上而下的角度加強政府管治及控制;後者則是與巿場及市民有較密切關係,由下而上,透過民間及私人企業對科技的發揮和應用,推動發展和普及化,滿足整個社會各方面的需求和願望。

當然,兩個發展方向在理論上未必完全互相排斥;惟在現實上,要做到魚與熊掌兼備並不輕易。在AI年代,同時包容前者強調的強政府,及後者鼓吹的大巿場和活躍的民間社會,始終並非一件簡單容易的事。

話雖如此,曾幾何時中國在AI發展上卻能同時兼顧這兩種功能,並駕齊驅,因而令美國感受到其科技大國地位正受到史無前例的威脅。在政府層面,AI科技如人面識別等技術,配合「社會信用體系」(social credit system),使政府掌握了史無前例的資訊優勢。

在市場及社會方面,透過民營企業例如阿里巴巴、騰訊等,使AI及大數據等科技,大規模地被應用在生產、購物、娛樂等跟民生息息相關的範疇,更帶動了整個中國急速進入「數碼社會」(digital society)。早在多年前,筆者便聽到不少到香港求學的內地生「投訴」,當內地已普遍使用電子付款,貴為國際城市及世界金融中心的香港,居然仍在各處使用現金、八達通等落後科技。

「發明的年代」與「執行的年代」

就是在這中國的優勢下,國際知名的AI專家和企業家李開復,便在其極具影響力的著作AI Superpowers(註1)中提出一個重要預言,就是中國會在這場AI競賽中擊敗美國。

李開復的如此結論,是基於其合理分析及有目共睹的證據。首先,他的說法是建基於一個重要立論或假設,就是AI技術在可見將來內不會有重大突破,人類距離成功開發能夠掌握和運用知識的「通用人工智能」(general AI)還有相當距離。他因而認為AI已由一個「發明的年代」(age of discovery),正式步入一個「執行的年代」(age of implementation)。

他認為雖然美國可以在「發明的年代」領先,惟中國卻在「執行的年代」有更佳優勢,這是因為在之前提及的政府及巿場兩個層面上,中國均比美國領先。於政府層面,AI的智慧之源就是數據,而因中國一向是數據大國,自然比任何國家更有優勢去用數據「訓練」AI,使它更聰明、預測更準確。而在巿場和民間方面,一群敢於大膽運用科技致富的企業家,配合不抗拒科技及信任政府的群眾和消費者,便更使中國在AI競賽上如虎添翼。

ChatGPT誕生 扭轉局面

可是只是短短數年,整個形勢便出現了重大變化,甚至有180度逆轉的可能。李開復的AI Superpowers是在2018年出版,距今只有約5年,但今年5月《經濟學人》雜誌的報道(註2),便提出一個跟李完全不同的結論。

《經濟學人》與李開復的分析的最大不同之處是,前者認為生成式AI急速冒起,包括ChatGPT的誕生,已扭轉整個局面,顛覆了整個AI的發展生態。由於生成式AI的潛能和背後價值,對於它的投資和研究,便以爆炸性的速度攀升。換句話說,AI的階段又由李開復原先認為的「執行的年代」,返回到原先的「發明的年代」。

當執行一向是中國的強項,而發明和創意則通常是美國的傳統優勢,李開復自己在書中也同意這是中國較弱的環節。中國強大而有力的政府,有利於執行決策,這明顯是中國的制度優勢;但在AI「發明的年代」,看似「無王管」的混亂局面,往往又造就百花齊放、百家爭鳴的狀况,有助釋放無盡創意。

事實上美國在高科技的監管方面,早自互聯網剛出現的年代起,已採取被動態度。美國一向的立場是「不破便不修」(do not fix what is not broken),強調巿場自我約束和監管,恐怕任何的監管有可能窒礙巿場創意,減少企業商業利益和回報。即使有科技界巨子馬斯克(Elon Musk)等逾千人發表公開信,要求暫停生成式AI的研究半年,而美國國會也開了聽證會,一切都是只聞樓梯響,雷聲大雨點小。

據《經濟學人》分析,中美AI大戰也出現了此消彼長情况。當形勢急轉彎,有利於美國本身強項時,中國原先的優勢也有減弱迹象。跟美國不同,中國科技企業面對國家更多的監管。於數據方面,儘管中國擁有海量數據,但並非所有數據都同時開放給市場及企業做AI研究。

在華研究AI 須考慮「湧現現象」

而國家安全的考慮,也成了在中國開展生成式AI研究及其產品開發的額外考慮。因生成式AI如ChatGPT等科技的一個特徵,是由電腦自行吸收數據進行「機器學習」(machine learning)並得出答案,因而有相當的不可確定性,甚至可能出現一些未被批准和預知的功能。技術上,這被稱為「湧現現象」(emergent properties)。

在國安的大前提下,萬一AI「犯法」,究竟應由誰負責?相信這是ChatGPT及不少外國和中國生成式AI公司,對於如何能夠在中國推出其產品,均要面對的額外考慮,也是中國要在AI競賽中打敗美國所需要克服的挑戰。

註1:Lee, K. F. (2018). AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order. Houghton Mifflin.

註2:Just how good can China get at generative AI? The Economist. May 9, 2023.

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心院士

