徐英偉：從國泰空服員歧視風波 看香港自豪的文明文化

事件反映須加強宣傳教育

國泰歧視風波源於今年5月下旬，有空中服務員在機艙內嘲諷乘客的有關錄音被網民公開而急速升溫，甚至突顯內地與香港之間的矛盾。事件放諸各地，不論發生在什麼地方、乘客來自哪個地方，有關行為都不能接受。香港作為國際性的多元文化社會，應該對不同背景的人更加包容，不論是語言、學歷、宗教、性別、性取向等不同議題，都應消除歧視。此事件正好反映有必要加強宣傳教育。

以語言為例，英語雖為各地普及的語言，惟香港是文明社會，大家應尊重、包容並非以英語或廣東話為母語的人，未必能流利表達己見。而中華民族亦有不同少數族裔及方言，同是中國人，但非所有人都以普通話為母語，大家仍會互相尊重，就如不少人的普通話水平都「非常普通」；香港也因文化等因素出現「港式英語」（Kongish），例如「people mountain people sea」（「人山人海」之意）、「add oil」（「加油」之意）等，因香港的獨有文化而被「廣泛應用」，變成新潮時尚的俚語，大家都不會因此而被嘲笑甚至被歧視。

中華民族的發展史，也是文化多元一體發展的歷史。正確認識多元與一體的關係，是增進文化認同、培養中華民族共同體意識的前提和基礎。中華民族是由56個民族組成的民族集合體，這種多元多層次的民族結構是中華文化形成的重要前提。要尊重各文化和習慣，引導社會在共同生活和工作學習中相互了解、尊重、包容、欣賞、學習和幫助——因為對立風氣更可能被民族分裂分子利用，成為破壞民族團結、影響社會穩定與長治久安的潛在危險。

香港一直致力建設包容、多元共濟、沒有歧視的社會；然而即使未必上升至違法層次，但歧視問題於日常生活中仍然存在，在職場甚至親友之間不時出現對性別、性取向、種族等的歧視言行。在社會不斷進步下，我們應做好自己，避免無意間傷害他人。例如外國人常被廣東人稱為「鬼佬」，源於廣東人過去認為外國人「紅鬚綠眼」，大家都明白「鬼佬」帶有貶義。

說回國泰風波。發生這種事件固然不能接受，惟各方若停留於討論單一事件，無可避免只會加深矛盾，令標籤、誤解繼續加深，仇恨更難解決。不快事件既已發生，在批評事件之後，我們應該對準問題核心、解決問題。或許部分人的言行不自覺已構成歧視，反映大家對歧視問題仍然認識不足。我們應從不同層面入手，加強社會對平等機會及多元化的關注、認識和接納，做好教育工作，建構更包容的環境，避免歧視。

勿因個別事件抹煞業界待客好故事

歧視風波令國泰航空飽受批評，國泰管理層已表明會成立跨部門小組改善服務質素。現時本港各行各業均面對人手短缺問題，航空業亦是其中一個重災區。人手不足令員工士氣低落，也影響服務質素；出現負面問題，當然要正視、處理和改善，但亦不應因為個別事件，而抹煞航空業一直以來的待客好故事和優質服務，為香港歡迎旅客留下的第一個正面印象。

是次風波亦引發外界質疑香港的旅遊服務質素。因個別事件而令香港一直引以為傲的高質量服務受到質疑，是非常可惜。2002年政府推出「優質服務，致勝之道」的宣傳策略，演藝名人劉德華以「今時今日咁嘅服務態度未夠㗎」的經典對白，拍攝一系列宣傳廣告，既幫助提升各行業的服務水平，亦讓外界看到香港的高質量服務文化值得自豪。

這個讓香港優質服務得以成功推廣，已經是超過20年前的宣傳攻勢。今天在香港復常、我們打開大門歡迎旅客來港之際，也可以考慮如何重新包裝、宣傳香港的優質服務，並鼓勵不同服務業界持續提升服務水平，讓消費者滿意，讓遊客感到賓至如歸，「省靚」香港優質旅遊招牌。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]