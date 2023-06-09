明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
徐英偉

徐英偉：從國泰空服員歧視風波 看香港自豪的文明文化

【明報文章】國泰航空的空中服務員被指歧視不懂英語的乘客風波，引起軒然大波，其中內地網民紛紛訴說被歧視的情况；亦有人提出香港加快就「族內歧視」立法。香港過去一直以優質文明服務水平聞名，除了要正視負面問題、從中改善之外，要保持香港的文明及文化水平自豪，現時正是合適時間重新宣傳及推動香港自豪的文化，以免被一兩宗個別事件以偏概全。

事件反映須加強宣傳教育

國泰歧視風波源於今年5月下旬，有空中服務員在機艙內嘲諷乘客的有關錄音被網民公開而急速升溫，甚至突顯內地與香港之間的矛盾。事件放諸各地，不論發生在什麼地方、乘客來自哪個地方，有關行為都不能接受。香港作為國際性的多元文化社會，應該對不同背景的人更加包容，不論是語言、學歷、宗教、性別、性取向等不同議題，都應消除歧視。此事件正好反映有必要加強宣傳教育。

以語言為例，英語雖為各地普及的語言，惟香港是文明社會，大家應尊重、包容並非以英語或廣東話為母語的人，未必能流利表達己見。而中華民族亦有不同少數族裔及方言，同是中國人，但非所有人都以普通話為母語，大家仍會互相尊重，就如不少人的普通話水平都「非常普通」；香港也因文化等因素出現「港式英語」（Kongish），例如「people mountain people sea」（「人山人海」之意）、「add oil」（「加油」之意）等，因香港的獨有文化而被「廣泛應用」，變成新潮時尚的俚語，大家都不會因此而被嘲笑甚至被歧視。

中華民族的發展史，也是文化多元一體發展的歷史。正確認識多元與一體的關係，是增進文化認同、培養中華民族共同體意識的前提和基礎。中華民族是由56個民族組成的民族集合體，這種多元多層次的民族結構是中華文化形成的重要前提。要尊重各文化和習慣，引導社會在共同生活和工作學習中相互了解、尊重、包容、欣賞、學習和幫助——因為對立風氣更可能被民族分裂分子利用，成為破壞民族團結、影響社會穩定與長治久安的潛在危險。

香港一直致力建設包容、多元共濟、沒有歧視的社會；然而即使未必上升至違法層次，但歧視問題於日常生活中仍然存在，在職場甚至親友之間不時出現對性別、性取向、種族等的歧視言行。在社會不斷進步下，我們應做好自己，避免無意間傷害他人。例如外國人常被廣東人稱為「鬼佬」，源於廣東人過去認為外國人「紅鬚綠眼」，大家都明白「鬼佬」帶有貶義。

說回國泰風波。發生這種事件固然不能接受，惟各方若停留於討論單一事件，無可避免只會加深矛盾，令標籤、誤解繼續加深，仇恨更難解決。不快事件既已發生，在批評事件之後，我們應該對準問題核心、解決問題。或許部分人的言行不自覺已構成歧視，反映大家對歧視問題仍然認識不足。我們應從不同層面入手，加強社會對平等機會及多元化的關注、認識和接納，做好教育工作，建構更包容的環境，避免歧視。

勿因個別事件抹煞業界待客好故事

歧視風波令國泰航空飽受批評，國泰管理層已表明會成立跨部門小組改善服務質素。現時本港各行各業均面對人手短缺問題，航空業亦是其中一個重災區。人手不足令員工士氣低落，也影響服務質素；出現負面問題，當然要正視、處理和改善，但亦不應因為個別事件，而抹煞航空業一直以來的待客好故事和優質服務，為香港歡迎旅客留下的第一個正面印象。

是次風波亦引發外界質疑香港的旅遊服務質素。因個別事件而令香港一直引以為傲的高質量服務受到質疑，是非常可惜。2002年政府推出「優質服務，致勝之道」的宣傳策略，演藝名人劉德華以「今時今日咁嘅服務態度未夠㗎」的經典對白，拍攝一系列宣傳廣告，既幫助提升各行業的服務水平，亦讓外界看到香港的高質量服務文化值得自豪。

這個讓香港優質服務得以成功推廣，已經是超過20年前的宣傳攻勢。今天在香港復常、我們打開大門歡迎旅客來港之際，也可以考慮如何重新包裝、宣傳香港的優質服務，並鼓勵不同服務業界持續提升服務水平，讓消費者滿意，讓遊客感到賓至如歸，「省靚」香港優質旅遊招牌。

作者是前民政事務局長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[徐英偉]

上 / 下一篇新聞