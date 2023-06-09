黃富強：精神健康支援 需具伙伴意識

筆者必須先承認，至今對事件及案主的了解非常有限。從報道得知，鑽石山不幸事件及深水埗發生的家庭慘劇的涉事者，都一直有接受不同社區醫療及社福服務，說明當事人絕非社區中未被發現的隱形個案，奈何最終仍發生慘劇。

照顧伙伴 角色關鍵

增加人手、增強培訓、改善流程，相信政府和業界已在檢討，在此不贅。在資源配套以外，不得不提的是「伙伴意識」。筆者教授精神健康及社福專業的範疇多年，「伙伴」可能是業界眾所周知的「101基本概念」；不過知易行難，在提升精神健康策略中卻相當關鍵。

「照顧伙伴」（partnership in care）概念強調支援身心障礙者或長期病患者的家人、親友、鄰舍與專業人士的共同協作。除了專業人士介入及跟進，與病者共同生活的家人、日常接觸的鄰舍，以至照顧者的親友同事，往往最能察覺和知悉病者的變化及需要，是支援系統中的重要伙伴成員。

英澳設支援工作員 服務社區精神復元者

舉例來說，病者情况轉壞，例如未按時服藥、情緒起伏有變、自言自語或不發一言，家人未必能及時覺察病者狀况的細微變化，覺得「情况差不多」、「平常都係咁」；惟如果有人能夠觀察到當事人狀况有異，或聽到照顧者提及有關事例，這些觀察對專業人士來說都是重要信息，有助及早辨識危機。因此一個擔當連結角色的聯繫人，有助加強支援系統之間的溝通，納入家人、親友及鄰舍成為支援伙伴一分子。

於英國及澳洲等地的精神健康支援系統當中，便有「支援工作員」（support workers）的職系來擔當這重要角色，專為社區內精神復元人士提供日常生活及情緒上的支援，讓專業人士更緊密跟進個案狀况。例如澳洲國家殘障保險計劃（National Disability Insurance Scheme）中，支援工作員每周會跟社區復元人士見面，在家中閒談日常，或外出用膳、陪伴買藥或生活用品等，從而了解他們日常生活狀况及困難，適時再交專業人士跟進。

同時，支援工作員可為照顧者及家人提供跟精神病患有關的知識及相處技巧，減輕他們在照顧上的壓力。另外，他們亦可為鄰舍提供精神健康教育，提升社區對精神病患的基礎知識及鄰舍互助精神。

需建立支援隊伍 推動鄰舍伙伴意識

這些支援工作員並非精神專科人員或社工，而是一些接受過精神健康及情緒輔導基礎訓練的人，並具人際溝通能力。本港精神健康支援系統中，除一些相類似的peer-to-peer朋輩支援計劃外，暫未有相關職系（然而peer-to-peer worker與support worker不盡相同，篇幅有限，未能在此詳盡分析其異同）。而現時的地區探訪隊或活動推廣人員，並沒有具備精神健康及情緒輔導的基礎知識。筆者認為需要建立支援工作隊伍，在社區中推動鄰舍照顧伙伴意識，強化支援系統的溝通和聯繫。

伙伴意識強調沒有一人需獨力扛起重擔，病者和家庭照顧者毋須孤軍作戰，無論在實際物資及情緒需要上，都有伙伴支援同行。於伙伴團隊中，有照顧者、支援者、資源供應者，共同建立內外兼備的照顧系統，為病者提供最佳照顧方案。

事實上近日慘案的相繼出現，說明精神健康是關乎整個社會的要事，需社會各方成為伙伴，一起建立支援系統，防止再有悲劇發生。

作者是香港浸會大學社會科學院社會工作系講座教授

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[黃富強]