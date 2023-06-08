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范樂生

范樂生：精神健康須及早處理 開心香港莫變傷心香港

【明報文章】最近荷里活廣場發生謀殺案，警方指疑兇有相關精神健康疾病紀錄，事件引起大眾對精神健康的關注。「精神健康」對普遍大眾存在負面標籤，大多認為或不相信自己有精神健康問題，而其實它一直都是與我們生活息息相關。世衛指出近半數精神健康有需要人士在14歲開始發病，這顯示社會更需要在青年階段當中及早預防、察覺和介入。

本港青年精神健康現况

今年5月港大團隊公布研究結果，在3000多名青年中，有16.6%曾出現精神疾病病徵，普遍包括抑鬱、躁鬱及焦慮。適當的壓力會成為動力，但當壓力過大時，便會對事物失去動力，更令精神健康響起警號。那麼我們需了解青少年的壓力來源。有關研究發現，42.8%受訪青年認為學業是壓力主要來源。這個數字比例十分高，情况令人擔憂。

過去3年疫情，無疑對學生學習效果有重大影響。基於疫情所限而需轉為網上課堂，令學生難以與老師和同學互動溝通，無法及時解決學業問題；網上學習亦需要學生具備自我管理和自學能力，這種學習方式也會影響他們的學習進度。隨着社會復常，學校恢復實體授課，問題開始陸續浮現。例如學校希望透過補課和密集式測驗，嘗試追回課程落後的進度。此舉確實令學生喘不過氣之餘，更可能因其自身學習進度落後而感到擔憂，並害怕在公開試取不到好成績而造成壓力。學生壓力「爆煲」而觸發自殺事件，過往已發生不少。今年3月網上就有影片，見一名小二女生在港鐵車廂崩潰地向母親哭訴「真係好辛苦」。青年面對學業壓力而引發精神健康問題的情况，社會各界絕對不能忽視。當青年出現精神健康的需要，社會有否足夠資源支援他們？

社會資源不足 影響「治療黃金時間」

筆者留意到在這數年間，政府和社會都紛紛投放資源建立不同網上情緒支援平台，透過社交媒體和網頁向青年推廣精神健康知識，教導如何應對及了解自己情緒。以非政府機構「Open噏」平台為例，除了推廣，他們更提供24小時文字輔導服務。該平台於2018年10月推出，首18個月已有約1.1萬名青年使用輔導服務。

反觀政府的「陪我講 Shall We Talk」平台，儘管推出一年多有逾97萬次點擊數，但筆者認為該平台僅限於提供資訊的單向形式；有關緊急求助支援，亦只列表顯示各非政府機構聯絡方式，欠缺擔當轉介服務角色，那麼恐怕政府無法掌握當中真正有需要的人，並進一步提供協助。既然非政府機構都能提供相關輔導服務，政府是否更應增加資源來提升自身及其他平台的服務，接觸更多青年並支援他們的情緒，達至更有效及早預防、察覺和介入？

另方面，向有精神健康需要的青年所提供的支援，也是足夠嗎？現時精神科醫生普遍收費由500元至2000元不等。面對最少要花逾千元的治療，基層家庭確實難以負擔，繼而會轉去公立專科門診求診。惟根據醫衛局資料，過去5年，單單是每年兒童及青少年精神科專科門診的新症數目便已過萬宗。於2021/22年度，除錄得13,510宗新症，非緊急輪候時間中位數更長達79個星期。

再者，現時本港精神科醫生與人口比例約為1比2萬，大幅落後世衛的1比1萬標準。世衛表示，大多數精神病個案因未能及早發現和治療，對他們成年後的生活會產生負面影響。可是面對漫長等待，或會令有需要的青年失去耐性而選擇放棄接受治療；同時亦可能令家長自行評估自己小孩的精神健康狀况，或會認為不需要花大量時間去求診。在本港精神健康服務長期不足下，只會令更多有需要的青年白白錯失「治療黃金時間」。

善用輔導員與社工角色

當局表示會檢視現時提供予精神科病人的治療、康復服務和流程，並加以優化。筆者認為長遠來說，政府除了需培訓更多精神科醫生，更要推動和善用輔導員、社工在社會上的角色分配。輔導員的工作同樣具備心理輔導性質，但他們的角色是處理心理問題；社工則負責尋找外在資源。若政府能善用及配合兩者角色，相信可達到分流作用，改善現今精神健康服務長期不足的情况。

青年是社會未來的主人翁。若整體社會充滿壓抑，政府及各界又忽視青年心靈上的需要，「開心香港」恐只會變成「傷心香港」。只有社會各界攜手協力，才能共同促進青年精神健康，讓每一名青年都能健康自信地成長，為社會進步和發展貢獻自己力量。

作者是民主黨青年政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[范樂生]

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