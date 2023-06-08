陳帆川：從突發新聞 看香港傳媒質素

社交媒體改變新聞生態，突發新聞的第一手影像，往往出自網民。傳媒搶先報道的最大意義，是確認消息真偽，以及補足網民所沒有提供或糾正網民錯誤地提供的消息。

不過，很多傳媒爭分奪秒地設計社交媒體圖片、搶先發稿，純粹為搶流量上的「頭啖湯」，令報道在短時間內乘着熱潮瘋傳，並無補足多少額外資訊。部分傳媒甚至引述無從稽考的「消息指」，以大字標題錯誤報道肇事原因，加劇社交媒體以訛傳訛、誤導公眾，也傷害受害者家屬。

水平低下的傳媒，還有兩個特徵：第一，它們熱中從社交媒體「盜片盜圖」，再「看圖作文」，將事件描述得繪影繪聲，加入大量不必要的價值判斷和憑空想像的現場氣氛；第二，它們會不斷引述網民留言去「充實」報道。以上做法皆源於記者水平欠佳，只能如普通網民一樣，為網絡上的資源加工甚至「加料」，吸引注意力，但完全無法帶來新資訊。

好報道的3個元素

什麼才是好報道？第一，傳媒不止透過網料做「二創」，而是發布專業傳媒才能夠取得，而網民無從得到的信息，例如真實的事發原因。

第二，筆者在上周文章裏也剛好提到，研究發現傳媒在沉重的報道裏找出正面元素，同時報道，有助紓緩讀者負面情緒。例如是次慘案同時出現見義勇為的行為，傳媒跟進報道不但有助平復公眾情緒，亦有助市民反思目擊者在危難裏的角色。

第三，公眾反覆接收駭人聽聞的內容後，可能會出現情緒反應，傳媒可以圍繞這主題提醒公眾。而香港對於精神病人的支援，以及事件對於其他精神病人和康復者可能帶來的後續影響，也值得探討。

隨着政治新聞沉寂、調查報道減少，突發新聞成為最受關注的新聞類型，也是傳媒在現今政治環境下最容易拿揑尺度的新聞類型，沒有藉口馬虎了事。市民過往只看政治立場選擇所支持的媒體，現在是時候過渡至根據新聞質素選擇媒體。香港嘩眾取寵的媒體不在少數，亦因此，仍致力維護專業性的媒體，更值得支持。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]