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林筱魯

林筱魯：「斬件式」檢討7年樓齡補償 不如全盤檢視市建策略

【明報文章】按政府規劃文件所示，估計2046年香港將有32.6萬個樓齡70年或以上的私樓單位。這些計時炸彈何時爆破，固然難以判斷，但城市老化的危機四伏，絕不可能視而不見。有關數字一直告訴大家，市區重建的規模和步伐遠遠趕不上樓宇老化速度，大大落後於市區發展形勢，當中原因不少；但近日市區重建局從可持續性的角度，拋出要檢討「同區7年樓齡作收購價」的說法，是否嘗試喊醒在鐵房子裏熟睡的人，大家可自行判斷。

政府可抓緊機會 拓寬策略視角

筆者認為，「斬件式」的檢討無助聚焦討論、解決爭議。《市區重建策略》上次檢討距今已10多年，政府可以抓緊是次機會，展開全盤性的檢視，力求突破，將市區重建的視點推高拉闊，結合以新發展區協助更新和改善市區的思維，全盤規劃香港的市區重建策略。

事實上，市建局並不擁有重建舊樓舊區的專利權；理論上只要有利可圖，自有發展商「挺身而出」。惟面對過往20年的房地產牛市及低利率周期，舊樓重建量持續低企，市建局維持其在市場的「主導」地位，原因只有一個——這盤「生意」愈來愈難做。

因此探討這議題時，我們可從以下幾點思考。第一，樓價從來都是由市場決定，市建局推動的重建項目售價，當然不會高於一般發展商項目；但其收購成本，卻在市價以外再加特惠津貼及租戶搬遷安置費用，定必遠高於市場收購價。

那麼市建局如何維持「生計」？作為公營機構，賺錢絕非目標，在樓市持續上升時，只要能繼續貴買貴賣，還可撐着場面，儲糧過冬。其實這跟「龐氏騙局」原理一樣，只要不斷有新投資者（未來物業買家）投入，便可持續給予原有投資者（受重建影響的業主）亮麗回報。

惟面對未來房地產市道和舊區剩餘發展潛力萎縮的情况，若不能壓縮成本，又不能提高售價，要持續推動市區重建，就只好加大補貼規模，例如政府的無息貸款和免補價撥地等間接補貼。市建局雖說是自負盈虧，但任何形式的補貼都一樣是公帑，是納稅人的錢。

改補償制度 需簡單易明

賠償金額是市區重建財務算式中一個重要欄目，市建局作為「巧婦」，自有「切膚之痛」，在推動多區重建宏圖大計前，提出檢討現時做法，並不意外。但要改變已實行20年的補償制度，「合理」之外，更需簡單明瞭，讓市民易於掌握箇中道理和操作。

第二，市建局目前資產總值約500億元，但其5年計劃預計總成本逾1000億元；這還未納入其他5年以外的重建項目，隨時停擺關門並非不可能。有謂何不發債融資？但須知「借錢梗要還」，現金流不是亦不能用來不斷填「蝕本生意」之洞。

應想想是否必須原區安置住戶

第三，市區重建目的在於改善舊區環境，也在於改善居民生活。當中租戶可得安置，自住業主可在市價以外得到「同區7年樓齡」的特惠津貼。大家在關注津貼水平是否合理之時，也應切實想想改善居住環境是否一定要「原區」。油尖旺區是全港面積最小的地區，只有7平方公里，九龍城也只不過10平方公里。在這樣的小範圍內不斷重建重置以解決問題，是否值得欣羨的輪迴？

市區重建之難是市建局之難；惟市建局之困，並不等同市區更新之困。香港中、長期的土地供應已現曙光，只要堅持不懈，10年間便會陸續「上市」。然而，政府雖在「2030＋」規劃中提出以新發展區協助更新和改善市區，但沒有提供具體計劃，更遑論細節安排。

與此同時，政府正檢討《土地（為重新發展而強制售賣）條例》。這是針對私人重建項目的法例，同時也引伸不少小業主也極度關注一己權益會否被壓等議題。

土地房屋是重中之重的老、大、難問題，那市區更新可說是難上加難。正因如此，「斬件式」檢討無助聚焦解決，反令爭議伸延。筆者認為，政府上次檢討《市區重建策略》距今超過10年，現屆政府有為、務實，與其「斬件式」零碎處理問題，不如全盤地認真檢視整套理念和現實挑戰，力求突破。

筆者期望政府與社會整體一起合作，倘一方無力或不願破局，舊區樓宇持續老化破敗，在可見將來，我們可能再找不到「同區7年樓齡」的估值參考，剩下只有舉目皆是的「同區70年樓齡」作為參照！

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林筱魯]

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