陳智傑：社會流動與希望政治

希望政治，乃指如何令人民在生活方式和點滴中，產生或維持對未來、對下一代的憧憬；而這種對未來的憧憬，往往源於對社會流動的感覺——人們會否覺得努力會得到合理回報、供書教學能讓下一代過上更好生活、如今的苦楚會換來日後甘甜。

以「神話」展現人前的希望政治

希望政治往往會以各種各樣的社會神話（myth）活現於人前。大家可以隨手數算美國社會的種種不是，惟如今美國仍是全球不同地方的人才願意前往去「追夢」的國度。「美國夢」的確是一個神話：一名非裔總統或副總統，大概不會改變美國國內的種族矛盾；把犯法的美國警務人員關進大牢，亦應該不會改善美國國內的警民關係。

不過，當人們感受到紐約市等繁華地區的活力、自由、開放和創意，嘗到美國一流大學或企業內的創新氣氛，體會到那種匯聚了全美國以至是全球人才所帶來的刺激和靈感（當然，人才薈萃也意味着激烈競爭，以及幾乎不近人情的汰弱留強），或多或少都會明白「美國夢」引人入勝之處。

在香港，從前也有「獅子山精神」。「獅子山精神」從來是一個說不準的香港故事——每一代人、每一個香港人，都對香港有不同體會。對於由港英時代生活到現在的基層市民而言，香港大約是能夠讓人養家餬口、只要努力做便可改善生活的地方；對中產來說，香港故事也許是一個能體會「社會向上流動」、以教育及專業發展改善生活、超越父母輩的故事。

年輕一代聽見這些「上一代」的「獅子山精神」，相信未必會照單全收——學歷「貶值」、發展經濟不是「大晒」，以至輿論及學界有關世代變遷和「後物質價值」的討論，在在說明「獅子山」這文化圖騰，已經未必再代表香港的希望政治。

希望未必可以「當飯食」，但希望政治及其背後有關社會流動的故事，往往在不知不覺間潛入人們日常生活中，成為民間智慧，並且形成不同的「常識」，以至影響了大大小小的社會經濟活動。筆者友人曾仲堅教授的博士畢業論文，便以香港社會普遍認為「買樓」是「有買貴、無買錯」的「神話」，論述香港住宅樓宇是如何在數十年的城市發展中，成為大眾的「希望機制」：只要「上到車」、「供到樓」，便恍如有向上流動、晉身資產一族的希望。

官方願景藍圖與民間「潮語」

在其他相關學術討論中，也有論者闡述這種對樓市以至是社會未來的憧憬，是如何令人們願意承做樓宇貸款，承擔較工資多出數十甚至上百倍的債務。至於樓宇貸款業務對房地產市場及金融業發展是何等重要，相信大家不用我在此解說。

社會不時總有人討論「核心價值」、「新方向」、「發展藍圖」、「優勢產業」等宏大願景。無論願景如何美好，終歸在於這些大計能否令一般民眾感受到希望——未必一定要讓每個市民都覺得「有錢分」，但總要讓大家覺得這是大抵做對了、資源都算用得其所的事情。

然而，無論管治階層及當權者如何喊破喉嚨地「唱好」，香港以至內地社會總不時泛起「躺平」、「內捲」、「擺爛」、「三和大神」、「裸辭」、「佛系」、「扮工」等熱話。這些「潮語」各有背景，語意未必明確——說實在，網絡間的潮語、潮文、「口水戰」以至相關「謎因」（meme），有時正因為其語意及文化含義從來都不會彰彰明甚，所以才有源源不斷的「二次創作」。

對當政者的考驗

不過我個人覺得，這些語意活潑、讓人（絕不止是年輕人）琅琅上口的潮語，較諸新聞中不時聽見的「發展藍圖」和「優勢產業」，更能反映當下民情。儘管潮語百花齊放，惟我感到它們都大約指向同一道問題：這個社會還有啥希望？失去希望的社會，日本學術大師大前研一已多有論述，我不在此班門弄斧。除了網絡潮語外，香港社會人口的淨外移數字、勞動人口顯著減少、外資企業（不計算內地企業）在港設置地區總部的數字等，恐怕亦難讓人看見希望。也許，如今正是考驗當政者如何重振希望政治的時候。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]