朱浩霆：虛擬資產監管制度未完待續

綜觀虛擬資產交易平台的監管規定，可說是在穩健監管及行業發展之間取得平衡，尤其是把線下儲存（俗稱「冷錢包」）的保障水平從95%下調至50%，及容許部分虛擬資產面向散戶投資者等措施，不但使業界更容易調整成本，並擴大業界發展機會，更能吸引營運者加入市場。雖說監管規定已經落實，然而相信在短期內，相關制度會有若干完善措施。

從業員能力要求需升級

首先，預期虛擬資產交易服務提供者相關從業人員的勝任能力，需要進一步完善。由於虛擬資產交易平台在《證券及期貨條例》和《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》框架下受規管，營運虛擬資產交易平台的相關從業員（即負責人員及持牌代表），須取得該兩條例下要求的相關牌照（即雙重牌照制度）。在現時「相同業務、相同風險、相同規則」的監管原則下，虛擬資產交易平台從業人員取得牌照的認可行業資格及本地監管架構考試要求，就是取得第一類受規管活動（證券交易）牌照的相關要求。

然而，第一類牌照的相關認可行業資格及本地監管架構考試內容，主要是針對傳統證券業者而設，這難以反映從事虛擬資產交易平台所應具有的內部監控、風險管理、市場實務及產品方面知識。

此外，由於部分合資格虛擬資產將能夠面向散戶投資者，提供了誘引予金融機構推出相關產品及服務，筆者認為虛擬資產基金經理、就虛擬資產提供意見的服務者，除了須遵守類似現行他們向專業投資者提供服務時的相關服務條款和條件（terms and conditions）之外，其相關從業員的勝任能力也必須進一步提升，以確保投資者利益得到保障。

若證監會仿效保薦人制度，或收購及回購守則顧問制度，在原定的受規管活動牌照要求上，對從事虛擬資產交易平台及虛擬資產相關服務的從業人員，引入額外勝任能力規定，必有利於香港虛擬資產行業和生態系統的長遠穩健發展。

關注過渡期內的投資者保障

另外，發牌制度過渡期內（即明年5月31日或之前）的投資者保障，更值得當局關注。雖然證監會已刊發通函（circular），就虛擬資產交易平台發牌制度的過渡安排提供指引，但通函集中於過渡期間的牌照申請及合規安排，對於無意申領牌照的營運者，只要求「以有序方式結束香港業務」。

事實上在監管制度生效前，早已有不同規模的虛擬資產交易平台在港開展業務，質素良莠不齊。這些無意或未能申領牌照的營運者如何以有序方式結束業務，值得當局關注。證監會及相關部門應該注意，投資者利益是否能夠在這些平台結業過程中得到保障，確保投資者在平台結業過程中得到充足資訊，甚至避免有平台藉結業「走數」。

筆者相信證監會將發出更多通函及文件，就相關制度的實施給予更多闡釋。而除了上述兩個關注點之外，金管局對穩定幣的監管力度亦是對整個市場發展的重要一環。

作者是香港青年時事評論員協會榮譽會董

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[朱浩霆]