田方澤：精神健康教育的反思

近年感覺香港社會氣氛沉鬱，市民精神健康狀態甚差。區區不是精神病專家，但相信社會共融需要有更多的認識和體諒。近年政府致力推廣精神健康教育，中小學亦增加資源，然而是否有成效，仍待驗證。

精神健康教育 不止防止意外

近年政府撥款予學校推動精神健康活動，學校鼓勵教師參與培訓課程，提升學校團隊對精神健康的敏感度，及早識別和介入學生需要；同時不少學校盡力安排近年流行的正向教育、靜觀活動等，務求讓學生裝備自己，積極面對挑戰。

學校訓輔和精神健康等項目，屬「全校參與模式」——全校上下都有責任，在識別、介入、輔導和教育等不同環節，預防及促進學童的精神健康。教育局鼓勵學校以校本需要調配資源，卻偶被批評沒有整全方向，任由學校各師各法。間或聞說有學校雖有運用資源，但成效參差，遞交報告、紙本文件了事；現實上有多大功用，全賴學校方針和老師心力。

香港學校的健康教育，感覺常側重於防止「意外」，未能為學生做好心理建設和互相了解。舉個比喻：在健康教育方面，不少學校的「標準配套」是禁毒和性教育，惟都側重於防止「意外」——學生不吸毒、沒有婚前性行為和意外懷孕就可，較少着重建立學生的性別意識，或環境對學生人際關係和健康習慣的影響等。

同理，關於精神健康，多側重於避免自殘，較少在常規學術課程以外，安排精神健康教育活動，讓學生認識不同精神疾病、反思個人健康習慣與環境的關係，遑論深入討論精神病人的生活、心情、面對的困難等，未能培養學生的同理心、互相尊重和共融意識。學校不教，學生踏入社會後，更少機會接觸精神病知識，社會對精神病人的誤解和歧見就更多。

高度競爭的學校和社會

提及個人健康和環境的關係，不免回到老問題——我們有給學生足夠空間嗎？一些學校辦靜觀活動，稱可以減輕學生壓力和有助學習。區區卻常納悶：教學生面對壓力，卻不從源頭減壓，成效有多大？

偶爾聽說一些後天患上精神疾病的學生，既有面對家庭困難，亦有品學兼優的好學生不堪重負。香港社會很老土，我們讚揚品學兼優的學生、追求完人。一些學生努力飾演「好學生」角色，埋藏個人童趣和軟弱，在師長和個人的期望下「屈到病」。

同時，社會過度重視學術競爭，以致在學校日常運作中，高強度的課時、補課、學科比賽、訓導懲處等佔用學生時間；有助減壓和發展多元才能的運動、音樂、課外活動等，常被迫讓路給考試操練。壓力難免，對學生建立自我亦是打擊。

然而競爭不是學校可以控制，是香港的文化和經濟結構重視學術成就所致。與其說「全校參與模式」，不如說特區政府需考慮一個以健康為中心的進路，除了在學校方面建立學生的自我形象和抗逆能力、增加對精神疾病的認識和諒解之外，亦需鼓勵社會不同群體，於不同環節推動具備健康意識的措施，創造共融的文化和環境。尤其在近年壓抑的社會氣氛裏，民間的反思和調節更為迫切。

作者是前教育工作者

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[田方澤]