劉銳紹：淚煎血煉炎黃骨 雨潦風熬大地情──看「六四」34周年和淺談蔡玉玲「查冊案」

由於過去已多次論述「六四」和解結的方法，各位也可參閱明報今年6月4日社論〈還原六四真相 撫平歷史傷痛〉，很多觀點我都認同，所以此文不再重複，以便開展新的討論。

（1）緊張和寒蟬效應 怎樣形成？

──今年「六四」前後的整體氣氛，跟近年相若（例如官方提高戒備、強調國家安全），惟有些現象又令人感到氣氛比近年緊張。例如有戲院收到「敏感日子」的提示，取消所有包場，連不是「六四」題材和非敏感電影的包場都取消了；編號「FA 8964」的燈柱在此期間圍封維修；港台新聞部對1989年在北京採訪的同事的讚揚信，34年後不見了（必須指出，上述事例未知是何方決策）。在北京，四通橋的路牌近日也不見了，坊間估計可能跟該處出現「敏感標語」，或令人聯想起「六四」期間曾捐款和支持民運的四通集團……這類新舊事例，近期屢見不鮮，這種氣氛不是在維園的開心活動可以抵消的。

──上述例子反映，官方的着緊程度和民間的寒蟬效應都比過去強烈。那麼，到底是由上而下的政策、目標和氣氛收緊，導致下游（執行者和建制）比上方更緊張，「玻璃心變成泡泡心」？還是下游從緊領會上游意旨，既自我緊張，又要滿足上游的緊張，反而把官方的「不大了了變成驚弓鳥」？又或是上游和下游各自「按實際需要而互相緊張」，導致錐形螺旋不斷下鑽，破壞地質（官民互信）呢？這些問題都沒有答案，但值得弄清楚，否則傷了地質就會地陷，更無法找到解結方法。

──不過無論怎樣收緊，民間都會想到適當的回應方式。直接的例如刊登悼念「六四」的聲明和廣告，平心靜氣，沒有犯法，也不會挑起仇恨；又如安靜地在維園繞行、閒坐、寧謐地看書，形雖禁而神在馳。間接的例如到其他地方（網上），或更有創意地悼念；「六四」34周年當天，適逢賽馬日，出現多場「8964」的四重彩投注。我不鼓勵賭博，但冷馬卻帶出熱話題，可見民間智慧壓抑不了。

──種種迹象顯示，有關方面正使用「撒網收網，鳴槍趕獵」策略，也許日後還會擴大使用範圍。他們感到「職責所在，免被利用」，長遠也許可以達到內地的效果；惟必須思考，官方對上述民間智慧不宜再加以取締，接納可以相容，加壓則會導致反效果，更令社會的避震器失效。事實上有關方面不斷堵截和淡化「六四」記憶，客觀效果更能喚醒人們對「六四」的反思。所以，不少人都「感謝那些壓抑悼念『六四』的『有心人』」。

（2）從大局角度思考解結之法

──官方認為「六四」議題敏感，還要避免外國藉機醜化中國，這種「削足削履」（不是削足就履）的方法，只會自傷而不能防止外來傷害。正常的思路應是：怎樣把「六四」敏感變成不敏感？怎樣把這個「特別的日子」變成不特別？怎樣把悼念變成正常（即使有某種規範）？有建制派認為「六四集會帶有挑戰國家政權的意味」，但正常的思路不應是「限制舉辦」，而是怎樣令官方沒有「挑戰政權的意味」？否則外國求之不得，繼續使用不費吹灰之力即可心想事成的炮彈。

──近日外國又有一個「紮腳布理論」，中國感到侮辱，外國則認為比喻貼切：中國人民的思想是發育中的腳，但官方的政策卻是阻礙肌肉正常發展的紮腳布；客觀效果將是官方如願以償，惟當中國的身軀不斷壯大（指經濟、科技等成績），而兩腳卻是走不快的，跟着肌肉會發脹，在痛苦中掙脫紮腳布。中國如要打破「紮腳布理論」，避免紮傷腳部，就必須逐步放鬆束縛，才不會繼續送上炮彈。

──近日蔡玉玲「查冊案」上訴得直一事，非常值得官方思考：為什麼最終判決會得到大眾支持？終院為什麼可以和如何繼續維持威信？官方不要想「怎樣堵塞以後查冊的漏洞」。民心、良心、同理心、符合公眾利益的法理心……只要多想，就一定會想到解除「外部勢力」夢魘和解開民族死結的辦法。

（3）用平常心與大歷史和未來對話

怎樣解開「六四」這個結？我已不敢再提建議，因為我是「不祥之人」，過去很多建議不單沒有成事，還向相反方向發展。我提了很多解結方法並獲獎的《炸醒我的「六四」》一書，早已在公共圖書館下架，幸好在其他地方和外國圖書館還可以找到。所以，我只能學懂用平常心與大歷史和未來對話，它們教曉我：

──心態：早已走出悲情，變成24字真言：心態駕馭事態！眼界決定境界！主動控制被動！積極戰勝消極！

──處事方法：在「三合會主義」（合情、合理、合法）之上加一個「合」（合策！即合乎操作原則的策略），成為「四合院精神」（「四合院」很通風，對身心有益）。請不要用「對抗」或「退縮」的角度看我，否則又會作繭自縛。

──具體工作：「新三民主義」（拓展民智！壯大民氣！提高民技！）請勿只側重其中一點，或從負面理解，以為我在「引導抗爭技巧」，否則閣下只是挑起仇恨。事實上，怎樣促使官民努力解決問題，是我經常遇到的另一種捱罵。

──技巧：靈活爭取！智慧平衡！尊嚴存活！策略多元！簡單而言，存在、堅持、身心安康。其實我一點智慧都沒有，所以無法詳細解釋，也無法預知效果；但我相信，目標一致，各師各法，互借東風，進退有度，必可同歸（「有心人」切勿以為我要「同歸於盡」，乃殊途同歸而已）！

──立場：在中外和民族問題上，普遍站在中華民族一邊；在官民問題上，普遍傾向於民，因為兩者不平衡，但我又不懂鬥爭，只能不斷掌握動態的國情，有喜報喜，有憂報憂，有善必揚，有惡不隱（《文匯報》前社長李子誦之言）。

──信念：多棒接力賽，關鍵是走好自己這一棒！

區區自話自說，唯此而已！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]