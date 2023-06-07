馮可強：香港作為跨文明的橋樑

國際標準與專業體系的新挑戰

中國內地在改革開放過程中，通過香港窗口、參與各個國際組織，以及與各國經貿來往和交流合作，在不同領域逐步採納和運用各種國際規則、規制、標準及管理，並且在一些範疇，例如5G、高鐵、基建工程等，更發展與推廣了中國的先進一套。

不過在不少專業方面，中國內地還要繼續通過香港的協助才能達到國際化，例如內地企業的上市融資和規範化治理等。這不止是指技術和法律等層面，也須建立結合規範與意識形態的專業體系，即包括專業知識、專業資格和行為、專業倫理、專業精神與道德、專業地位、專業組織、專業自主、政府監管等方面。對於西方現代文明建立起來的專業制度和規範，中國仍要結合國情繼續學習、參考、吸納和修訂，進而發展出有中國特色的專業體系，即在意識形態上除了遵循政治上的領導之外，還要建立自己的專業倫理、精神和道德。

在2019年社會動亂時期，香港小部分專業人士偏離了一國兩制原則而參與破壞社會秩序，也在某種程度上違反了其專業操守和倫理。另方面，某些專業團體為了維護其成員的經濟利益（專業保護主義和本土保護主義），而漠視廣大的社會民生需要，反對適度的人才輸入政策作為解決人員與服務嚴重短缺問題的解決辦法。

近年來，特區政府和各專業界別共同努力，重新檢視、修訂及肯定專業道德和守則，並且克服保護主義的藩籬思維，引進外來人才，從而將專業人士視為社會秩序的引導者，促進專業成員重新肯定以服務社會為宗旨。

早前康文署公共圖書館下架書籍事件，學校圖書館館藏又不停刪減所謂「敏感」書籍，反映了有關官員對政治與專業之間的關係缺乏深入理解，對於維護香港制度特色和優勢的重要性沒有通盤認識，故此倉卒行事，沒有認真研究何謂「符合香港公共利益」，更沒有考慮專業倫理而去訂立新的相關專業標準和指引，以致教育界唯有跟隨政府去「矯枉過正」。特區政府在維護國家安全的同時，也要掌握專業分寸，平衡地考慮如何繼續維持社會的多元化和言論自由。

另方面，粵港澳大灣區的發展涉及中國產品、技術、資金和標準的國際化，共同市場的建設，制度和政策的創新，與國際的交流合作等。因此，香港作為大灣區的區域專業服務中心，在繼續推動大灣區內各種制度的現代化發展、與國際接軌、持續提升質素等方面，將有重大的角色和功能。但同時，人工智能近月來的急速發展，將會對不少專業產生愈來愈大的衝擊，令一些職位消失，也會令一些新的工種出現。香港是一個國際開放城市和資訊流通中心，將會在各種專業行業如何應對人工智能發展的挑戰方面，在中國境內起着先行者和帶領者的作用。

法治制度優勢及改革

香港的普通法制度，是一國兩制重要組成部分。香港完善的法制環境，以及在資產管理、企業重組、風險管理、仲裁調解、知識產權保護等專業服務領域，具有獨特優勢，對大灣區企業的現代化和國際化（「走出去」）將可提供重要幫助，有利於營造適合區域性的自由市場經濟和營商環境。

香港的法律制度，不單是在經濟貿易方面對中國式現代化有所裨益，更可對中國內地建設現代法治制度提供有用的參考和借鏡，包括法院行使獨立的司法權力、法律程序透明和必須嚴格遵守、司法覆核機制、知識產權受到嚴密保護、律師的專業訓練和地位、法官的委任和罷免程序、被告人的法律權益受到充分保障等等。

以《港區國安法》審訊案件為例，在首宗唐英傑為被告的審訊中，控辯雙方的律師和專家證人，就「光復香港，時代革命」的陳辭和論證都是公開進行的，傳媒亦廣泛報道。民主派初選案中16名被告否認串謀顛覆國家政權罪的審訊，以及其他破壞公共秩序的刑事罪行等審訊都是公開進行，法官判辭及其法律依據亦是全文公開，這都彰顯了法治制度的優點。

當然，案件審訊結果不一定令所有人都滿意，但香港的法治制度盡量做到公平、公正、公開，盡量避免貪贓枉法及防止有權力人士欺壓老百姓，個人的合法權利得到較有效保障，這都是值得參考。

惟香港法律制度亦須追上時代變化，推進改革，例如本港司法機構在科技應用上甚為落後。隨着近年來科技突飛猛進，香港必須盡快推動司法機構資訊科技化。另方面，也要推行司法覆核改革；要改善聘用條件來加速法官本地化；擴大外籍法官名單，以涵蓋更多普通法司法管轄區；設立量刑指引機構；優化法律改革委員會、法律援助制度等等。這些範疇都需要改革，才能夠令香港法律制度發揮更大優勢。

現代城市管理與開放多元

中國工程院院士鍾南山今年3月來港出席「從沙士（SARS）到新冠」健康教育展覽，他致辭時表示：香港的基礎研究顯示，使用口罩極為重要，國家亦大力推展，香港去年出現較大的疫情，有重症及死亡個案；及後鼓勵公眾接種疫苗，8至9月時疫情趨穩，是為開放做好準備。他認為香港敢於向前行，較內地早開放，香港今年3月起不用佩戴口罩，有關先行做法對內地有很大的促進作用（註）。

香港特區政府在過去3年處理疫情的過程中，雖然有時會出現安排欠周詳準備而被人詬病，惟很快就可應變解決問題，整體而言，工作成效是值得肯定及讚揚。這當中顯示了香港政府在應對重大災害時所表現的管理優點——重視科學和專家意見，實事求是而不為教條口號局限，聽取市民意見以改善方法去解決問題，靈活快速制訂應變措施並組織資源去落實。全港市民又充分合作去配合政府措施，不出亂子，亦是難能可貴。香港高等院校作為世界一流大學，在醫學研究方面表現卓越，顯示了現代高等教育體制對於基礎科研、學術和科技創新的重要。

香港制度原本有政治開放、社會多元、選舉制的競爭性、公民社會興旺等特色和優點，這是基於中西文化結合的歷史發展，以及作為一個國際城市的定位所形成；但因為2019年以來國家安全受到威脅，美國又全力打壓中國，這些原有特色給人的印象是逐步減弱了。

在中央抓緊落實全面管治權、愛國者治港的新階段，香港應該客觀地深入檢討和探索：如何有秩序地保留及重新發展上述特色和優點，從而保留國際城市地位，以及能夠實現中央所交付的建設「八大中心、兩大樞紐」任務。對於中國式現代化的政治和社會制度的未來發展，一國兩制下的香港要作為先行者、示範者和試驗場所。

另方面，香港政府的治理制度需要改革，才能真正做到由治及興。這包括調查研究和制訂規劃的能力有待提高；公務員的人才選拔及培育，要配合世界的急遽轉變；在融入國家發展大局與保持國際城市特色之間，如何能夠拿揑好分寸；在維護國家安全的同時，如何維持一個蓬勃興旺的公民社會等等。

結語

在現時美國力圖阻遏中國發展的情况下，香港無論在維持和發展原有的幾個國際中心，還是在建設新的中心和樞紐方面，都會面對及需克服眾多困難和挑戰。

註：香港電台2023年3月11日報道

（中國式現代化與一國兩制．二之二）

作者是香港政策研究所董事暨行政總裁

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[馮可強]