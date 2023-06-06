歐陽五：「馬斯克們」絡繹訪華的風向標

第一，中國仍是世界投資熱土。馬斯克此行肩負3項重磅業務拓展：特斯拉擴建工廠、全自動駕駛功能進入中國市場、擴大電池及儲能業務。馬斯克以特立獨行聞名於世，心懷探索宇宙的野心和熱忱。他用「腳」為中國市場投票，顯然帶有其着眼未來的佈局眼光。

事實上，中國市場亦給予他選擇的回報。3年前，特斯拉正處於發展的十字路口，馬斯克訪華，並在上海超級工廠上演「熱舞」。雖然網民對這段「熱舞」褒貶不一，但不妨礙上海工廠助力特斯拉大幅拉升業績。如今，馬斯克訪華又在籌謀未來之棋。

疫後中國重回全球商界焦點

馬斯克加碼對華投資，是全球企業看好中國經濟的縮影。在全球復蘇乏力的大環境下，世界銀行、IMF（國際貨幣基金組織）、聯合國等國際機構，均上調了對中國經濟增速的預期。

3年疫情之後，中國正以強大吸引力，重回全球商業版圖的焦點位置。今年1月至4月，中國實際使用外資金額近5000億元人民幣，同比增長2.2%。中國國際貿易促進委員會（中國貿促會）最新調查顯示，92.4%的受訪外資企業表示，中國在其全球投資決策中的地位沒有下降。可見，外企高管「訪華潮」並非一時湊熱鬧，而是商業領袖的理性之選。

第二，中國對外開放的步履不停。馬斯克此行受到高規格待遇，先後被3名國家部委領導接見，又被上海市委書記接見，馬不停蹄。中國官方亦藉此釋出了推進高水平對外開放、持續優化營商環境的堅定信號。

今年以來，各地政府陸續出台外資招引政策，簡化辦事流程、搭建交流平台等，為外商提供更加便利化的服務，並對標國際先進規則，加大改革力度。中國貿促會《2023年第一季度中國外資營商環境調研報告》顯示，本年首季度受訪外資企業對多項營商環境指標滿意度超過80%。可以說中國在用實際行動，向外企持續派「定心丸」。

第三，跨國企業家反對「脫鈎斷鏈」。今次，馬斯克在與中國外長的會見中明確表示，美中利益交融，如同連體嬰兒，彼此密不可分；特斯拉公司反對「脫鈎斷鏈」，願繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。或將於6月訪華的英偉達（NVIDIA）CEO黃仁勳，日前受訪時亦警告美國官員：「如果我們被剝奪了中國市場，我們是沒有應急措施的，（世界上）沒有另一個中國，只有一個中國。」足見，美國產業界已在公開反對美國政客的所作所為。

跨國企業家用腳投票

與中國擁抱全球企業家的熱情相比，那些持根深柢固「冷戰」思維的西方政客，的確顯得胸襟不足。當前的世界經濟用「危機四伏」來形容，並不為過，尤其是美債市場已為經濟惡化敲響預警。愈來愈多的聲音在表達對美國經濟前景的不安，更不用提俄烏衝突對全球經濟的拖累。

在此之際，世界是走向分裂，還是向融合努力，的確關乎人類的前路和命運。幸而，「馬斯克們」還在用「腳」理性投票。

作者是時事評論員

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[歐陽五]