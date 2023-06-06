阮穎嫻：從創科沙漠到創科中心

北部都會區幅員雖廣，但最重要的一個部分是「港深創科園」，即河套區。河套區發展講了20年，查閱政府文件，最早提及河套區的是2002年時任行政長官董建華回應議員提問時說正在研究河套區的議案。

但多年過後，仍未發展。

河套區建創科基地 經濟上合理

發展河套區在經濟效益上非常合理。深圳的GDP（本地生產總值）已在約2017年時超越香港，並且是中國最蓬勃的其中一個創科樞紐。香港的資訊及通訊業，於2020年佔GDP 3.7%；深圳的信息傳輸、軟件和信息技術服務業，及科學研究、技術服務業，分別佔10.4%和3%。

在地圖上看深圳，發展得密密麻麻、寸土必爭；綠化地等未發展空間，在深圳版圖上買少見少。但河的對岸是大片魚塘空地。因為北部都會區將會摧毁這些地方，我專程到訪，看看它們將要逝去的樣貌。郊遊來說，因為是平地，走路很舒服，南生圍的街渡有風味，在風和日麗的日子特別愜意。未婚新人拍攝結婚相，模特兒在草叢中拍沙龍，外籍傭工避市享受寧靜假日，一路走去港鐵站又可觀鳥。草地的背景，是深圳的高樓大廈。

深圳地價貴、發展土地不夠，河的對岸只是一些不值錢的農地棕地。邊界造成低效率，同時造就香港「後花園」。在社會設計者看來，如果不是有這條邊界，深圳的發展一早已經要蔓延到香港這邊。香港的政權移交25年，香港跟深圳人員往來與日俱增，土地價格會趨同，因此要擴展的話，在河套區建立創科大本營，經濟上非常合理。至於保育，他們要發展，自然會在規劃書裏寫幾頁解釋發展之餘如何保育以應對環保組織，惟絕不可能不影響環境，這是取捨。

港深創科園是整個北部都會區的重點。所謂「都會」，必須結合住宅和商業，有經濟活力，帶動就業。如果全是住宅區，只是新市鎮，非都會。

過去20年，常說香港產業單一、金融一枝獨秀；要發展創科這些高增值產業，才能促進香港產業多樣，有前沿增長。所謂「北創科，南金融」，本來香港就是中國境內創科企業融資的最佳選擇，再加上創科，可謂天下無敵。

但世上那麼多人想發展創科，為什麼有人成功，有人失敗？創科研究發現，發展創科需要學府、人才及資金。資金因為香港是金融中心，所以無難度。

香港的高等學府排名實力等，都比深圳的高等學府為高。美國矽谷就是由史丹福大學的工程教授成功做到科技轉移，於是孕育出來的。近年本港的研究資助局大力催谷知識轉移，要求香港各大院校必須跟隨，政府亦大量投放資源。有了高等學府打好基礎研究的底，企業研發應用，創科才容易成功，而不是像以前那樣把專利賣了給鄰近地區和別國，創科功成歸他人，與港無關，亦不能建構香港的創科品牌。

人才方面，香港在2020年大約有13萬人從事資訊及通訊業；深圳的信息傳輸、軟件和信息技術服務業，以及科學研究、技術服務業加起來有約130萬人，是達到近10倍的分別。

筆者之前寫過如何吸引人才的問題，見〈人口換血衝擊制度 貪小便宜上釣非人才〉（2022年10月25日《明報》）。一個城市要吸引人才，主要看發展機會。香港之所以成為金融中心，是因為產業鏈完善，人才來到香港，可以做銀行、對冲基金、炒房、私募基金、家族生意，有各種各樣的機遇，跳槽容易，人工又高，拿着知名國際企業的CV（履歷），想轉去其他國際金融中心如「紐倫坡」等都較容易，不愁無出路，因此願意來港。

創科是其中一種最容易移民的職業，外地創科業人工及得上香港，甚至稅後人工比香港更高，真正人才不囿於香港，在香港頭幾間大學畢業的頂尖電腦系畢業生可直去矽谷。留在香港，想想只是做數碼港或科學園，心涼了一截；只是低稅環境和家人朋友都在港，所以較吸引。

規劃創科園 需軟件政策配合

人才和企業，是雞先定蛋先的問題。沒有人才，企業不願意落戶；沒有大企業的聘書及行業前景，人才不願就業。上屆政府有些官員重視國際排名，以為在環球創新指數排得高就 OK。求學不是求分數，最後產業要形成，有排名，無產業，有咩用？

過往以規劃方式建立的科技園，看來都不太成功。筆者早前遇到過數碼港一位創科企業租戶的CEO（行政總裁），他說那裏做創科的人不多。數碼港一向被人認為只是一個豪宅項目，無人覺得與創科有關。多年前認識人在科學園做part-time，他說想開一個start-up（初創企業），因為他發現他公司的老細只是食「創科綜援」。為推動創科，政府有很多創科資金可申請；以前有一個，據他說，就算創新無甚成果，都可維持數年，「齋食綜援」都夠生存。

創科本質就是透過不斷試驗失敗然後成功。一萬個人做，得一個成功，但其餘9999個有無認真做，難以知道。中國大陸當局去年抓了好幾個半導體的企業高層，涉及款項億億聲，可見此行業無論正路偏門都是「大茶飯」。

其餘規劃式科技園的例子，往往用拍膊頭方式叫某些已經成功的大企業落戶簽租約；企業畀面政府，會先租幾年，但租約期過後紛紛遷走，結果沒法成功孕育蓬勃的創科業。因此，規劃式創科園要成功並不容易，需要政策及軟件配合。

本港創科政策重點為何？創科範疇多，不能樣樣都做。新加坡是人工智能及機械人技術，講明做這兩範錢最多；英國生物科學較強，阿斯利康（AstraZeneca）大家都聽過；台灣是半導體，台積電頂起半邊天。那香港是什麼呢？以前不知道，現在聽聞可能是半導體，原因是外國想封殺中國的半導體產業，光刻機不給中國。

香港創科路 每天走鋼線

香港又一次處於地緣政治歷史的狹縫中，機遇由此來。香港高等院校就是最好的科技轉移處所，美國高等院校仍然願意與香港學者交流科技，中國大陸不能做的，都在香港做，那麼香港就可以食盡地緣政治帶來的溢價。

不過走得這條路，就要承受地緣政治風險；一旦斷纜，就玩完了。因此香港創科路，每天都在走鋼線。雖然很多外在因素，根本不由香港影響，政策也是國家政策，但有在地緣政治上夠醒目的科技官員，總有點優勢。

至於香港能否成為半導體產業重鎮，我非常同意勞福局長孫玉菡的講法，攞塊鏡照下自己個樣咪知囉。

作者是香港大學經管學院講師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[阮穎嫻]