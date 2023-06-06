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陳健波

陳健波：打擊濫用2元乘車優惠 讓德政持續

【明報文章】長者2元乘車優惠措施實施多年，近年相關開支大增，我提出打擊非法使用及浪費，以解決2元優惠被濫用的問題、確保公帑用得其所的觀點，引起社會熱議。各方積極討論公共事務，值得支持；我亦希望就有關福利撰文，與大家分享我的觀點。

我一直支持2元乘車優惠這項德政，然而本港正面臨千億赤字，財政儲備由高位回落三分之一，公共財政引起關注，故我今年初向政府提交有關財政預算案建議，希望政府利用科技打擊所有濫用、欺詐公共資源問題，在維持福利開支的同時亦為庫房節流。我在建議中提出：「本港有不少不合資格的市民利用制度的漏洞，長期濫用甚至騙取公共福利，例如盜用長者乘車優惠、拖欠醫療費用、瞞騙交通意外傷亡援助、欺詐綜援福利及濫用公屋，甚至逃稅等等，這些濫用、欺詐的活動令庫房蒙受重大損失，對納稅人不公平。建議引入科技方法打擊違法行為。」我亦收到不少市民投訴，要求政府打擊2元乘車優惠被濫用的問題。

現行罰則欠阻嚇力 恐問題愈趨嚴重

上月我在立法會提出書面質詢，了解政府對2元優惠的監察數據，答案令我十分吃驚——每日逾200萬乘客人次的巴士、過百萬乘客人次的專線小巴，營運商自行監察的抽查工作中，去年發現的懷疑濫用個案，竟各自只有一宗！全年只有一宗懷疑濫用個案，你相信嗎？

更令人擔心的是，現時各交通工具營運商查票率偏低，即使非法使用者被巴士、小巴營運商逮着，有關人士只需補回差價，沒有任何罰則。港鐵方面，根據附例，對非法使用乘車優惠的人亦只會罰款500元，對非法使用者而言僅是「成本」，可見沒有阻嚇力下，有關問題只會愈趨嚴重。也有車長反映，即使見到懷疑非法使用的行為，亦會擔心被辱罵而不敢過問，加上有關優惠由政府補貼，公司亦不會有損失，犯不着為此而緊張、處理懷疑非法使用優惠的乘客。

即使日後全面使用「樂悠咭」，如沒有加強查票及罰則，在誘因大、風險低甚或零的情况下，恐怕非法使用者只會繼續以身試法，甚至隨時令更多人有樣學樣，使問題進一步惡化。

絕非向長者「開刀」 公帑要用得其所

作為行政會議成員、立法會議員，我有責任向政府和公眾提出警示及解決建議，堵塞漏洞。早前我在社交媒體拍攝短片講解，重申2元乘車優惠是德政，但非法使用問題嚴重，政府和營運商有責任正視問題，以讓德政能持續；建議得到踴躍回應，不少市民包括長者留言支持，有人指出曾親眼目睹有人非法使用2元優惠的情况，並提出不同優化建議；亦有小量不同意的聲音，但我相信是基於誤解。

涉及大量市民的福利，的確不宜輕率改變。我提出處理濫用問題，絕不是向長者「開刀」，反而正是希望此項惠民措施能持續發展，不能因政策被人濫用而影響大批正當使用者。負責任的政府亦要為公共財政做好把關。面對儲備下跌、福利開支不斷上升，開源與節流並非互相排斥。政府努力開源，亦需盡力節流處理財赤問題。在發展經濟的同時，政府也要檢視各項福利如何能持續下去，包括確保使用福利的都是正當使用者，讓公帑用得其所，而非變成冤枉錢，白花在濫用者身上。

3點建議 遏止濫用

上屆政府委託顧問公司檢討2元乘車優惠的報告中，提到海外地區處理濫用問題的罰則和執法情况，例如溫哥華由交通警察和交通保安員定期查票，會罰款173加元（約1000港元），逾期罰款會交由收數員跟進；上海除了罰款，亦會發布逃票者的影像，甚至將逃票者納入「公共個人信用紀錄」，其房屋租賃、居民卡續期等會受影響；北京則引入面部辨識查驗，若有人偽造優惠卡亦會通報警方等。

特區政府表明會嚴厲打擊濫用2元乘車優惠的問題，這是重要一步。要真正打擊濫用，必須認真、有效執法，就此我提出3點建議，包括：

（1）由於交通營運商對2元優惠計劃監察乏力，政府應主動加強監察，利用大數據及其他應用科技，調查不尋常的使用情况。

（2）將監察責任交予交通營運商，要求加強抽查及實地監察，打擊濫用個案。營運商須交代監察方式，政府亦要監察營運商的抽查工作，確保營運商並非「講一套做一套」；如營運商無認真「履職」，政府須作警告甚至對營運商有所懲罰。

（3）對濫用者加重罰則；除了罰款，如情節嚴重，應直接提出檢控，加強阻嚇力。

「長車短搭」 同樣需正視

2元乘車優惠開支增加，亦與長者「長車短搭」有關。在長者付出2元車資後，餘下車資由政府「包底」，長者即使只乘搭數站，如見車就上選擇搭長途巴士，政府便需為此補貼更多。這問題不能說長者「濫用」，惟亦同樣要正視。除了加強教育，更要引入科技等不同方法，處理「長車短搭」對公帑的浪費。

政府將2元乘車優惠門檻降至60歲，令受惠人數由2021年的145萬大增至去年的214萬，加上不少60歲及以上人士仍然在職，令優惠平均使用率將大幅提高。隨着社會老齡化，根據人口推算，預料2027年將有251萬人受惠，2039年更會增至300萬人，可見有關開支逐年增加是不爭事實。而政府2023/24年度預算2元乘車優惠的開支已達67.3億元。倘不能制止盜用、濫用問題，對政府財政造成沉重壓力是必然後果，絕不能掉以輕心。所以政府實有必要打擊濫用、優化計劃，讓德政能夠維持，有關開支亦保持在政府可承擔的水平。

作者是行政會議成員、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳健波]

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