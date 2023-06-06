齊慎思：勿滋長對精神病者的恐懼文化

縱然我們對事件的了解少之又少（犯案動機與精神病狀態有無關係，根本無從得知），筆者身為專業人士，有責任釋除疑慮，以防滋長針對精神病患者的恐懼文化。

暴力風險 隨處境而變

事件發生翌日，香港精神科醫學院發表聲明，綜合文獻實證來解釋，有暴力傾向的精神病患者只佔極少數。相關的風險因素包括有幻覺、被害妄想、濫用酒精或毒品、反社會人格等。所以，雖然說有「精神病診斷」的群體比一般人的暴力風險略高，但如果不仔細分析箇中緣由，那就跟「有色人種的犯罪率較高」般的概論一樣空廢。

臨牀上，評估暴力風險是一門專業學問。人的心理狀態是流動的，並非靠填問卷的機械操作來判斷。「HCR-20」（The Historical, Clinical, Risk Management-20）是其中一個常用框架，協助醫護人員衡量個案的危險性。顧名思義，20個項目準則之中，除了涵蓋過往病史紀錄，亦包含當刻和將來的風險因素，例如殘餘病徵、人際支援網絡、生活壓力、對治療服務的抗拒度。這些都是醫療團隊能夠着力改善的範疇。

那代表什麼？這意味着，暴力風險是一個流動的概念，會因應處境而變。妥善配合治療、適當提供支援的話，其實能有效降低精神病患者干犯暴力行為的機率。倘視風險為恒久不變的特徵，自然覺得要將精神病患者關起來。我們要提防這種滑坡謬誤，因為歷史上已經出現過以移除潛在風險為由的種族仇恨。

回到今次事件，仍有太多謎團未解，好奇的公眾只能穿鑿附會。媒體的報道手法，有否引導讀者聯想到犯案者的精神病紀錄；而什麼程度的資訊透露才算符合操守，都確實提醒傳媒人要秉持的道德自覺。

作為醫者，自然希望為病人爭取最適切的權益。與此同時，我們亦要顧及對社會的責任，以及大眾在經歷集體創傷後的複雜情緒。因此，談論「去污名化」時，筆者認為還是要建基於事實。事實上大部分精神病患者，成為受害者比施暴的機率遠遠為高；假若發生暴力行為，大多數牽涉的是家庭至親或認識的人，無定向襲擊只佔極少數。

「污名」指涉的更核心問題

對污名的關注，不止是一種個人倫理取態，因為污名化會影響到精神病患者的治療和康復進程。社會學家Erving Goffman曾指出，「污名」代表的那套負面價值，除了塑造患者的自我形象，也建構着別人對待他／她的前設。

時至今日，社會對精神病的歧見仍然導致很多人諱疾忌醫；就算被迫求診，亦對醫療制度抱持不信任。一旦失去互信，家庭關係變僵，醫護斷症也更為艱難；當事人感到孤立無援時，往往就是偏激行為產生的背景。

污名指涉的其實是一個更核心問題——社會是用怎樣的框架去處理精神病患？上世紀神經科學發展早期時，「癲人」被視為異常的他者，故此在制訂政策上，較偏重隔離、驅逐、懲罰、囚禁的方針。經過多年努力，精神科服務漸趨向人性化，過程當然充滿阻力，尤其當社會對安全隱憂的控制日益嚴謹。但筆者始終相信，監督「覆診食藥」的醫療模式，跟勸解人「唔好諗咁多」的心態，其實如出一轍，都是企圖壓抑情緒底下的深層次不安。長遠來說，用這種手法管理精神健康，恐怕只會適得其反。

繼本港1982年安安幼稚園斬人案之後，本港精神科系統創立了分流安排（special care system，前稱為priority follow-up），對暴力風險較高的患者，訂明更高要求的服務指標，例如他們需要有更緊密的覆診、社康護士定期會面等。這個制度的原意，是提醒同事對潛在的危機保持警覺。此類個案，一般會交由年資較深的副顧問醫生或顧問醫生負責跟進，而且會每年檢視其有效性。

前線員工倦怠如計時炸彈 需要正視

本港醫療人手流失嚴重，多方都在設法補救，然而最近亦有報道顯示，斷層最嚴重的正是這群資深人才。離職潮令前線人員工作量加重，頂替別人的崗位，有時只會跟病人見面一次，問症少不免變得流水作業。很多病人跟原有的醫療人員建立了關係，要他們從頭適應新的照顧者，每次向陌生人剖開創傷的經歷，是不切實際亦不近人情。繁重的行政工作，也分薄了醫生診症的時間和心神。衡量服務質素的企業指標，與臨牀工作的付出有時未必掛鈎。無論初心有多純粹，前線員工累積的虛耗和倦怠，都是一個需要正視的計時炸彈。

面對難關，醫護各界應該團結起來，報以實質行動，穩固公眾對醫療系統的信心。就處理高危個案上，相關者應檢討現行的分流政策有否被嚴格執行，參考外國跟進高風險個案的配套。比方說，貫徹落實case manager主導的跟進模式，由一名個案經理去統籌其他服務，方便協調資源之餘，亦有助建立互信關係。社區推廣方面，尤其針對青少年自殺和促進家庭關係的工作，仍需大大加強力度。

貫徹個案經理模式

整體檢討醫患關係

同樣重要的是，從整體檢討醫患關係，讓醫療系統成為病人信賴的安全網。瀕臨崩潰之際，假如他們都不認為醫護人員能夠幫助自己，最終難免墮入深淵。近年，各精神科醫院着手改善住院設施、加快新症輪候時間，然而人滿為患的趨勢，始終窒礙了病人的求助意欲。一個上午應付40多個覆診病人、心理學家相隔半年以上才見面一次，這些依然是公營醫療的常態。

「健康」不止追求「唔使睇醫生」，精神健康亦不限於吃喝玩樂的開心。建立一個願意彼此關懷、包容多元聲音、珍惜共同價值的社會，實在任重而道遠。願逝者安息、生者堅強，為防止下一場悲劇發生，還有很多地方要努力。

（編者按：文章標題為編輯所擬）

作者是公立醫院醫生

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