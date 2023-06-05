劉健宇：解決內地港人學校痛點 須兩地各界努力

增加港準教師到內地學校實習

根據內地京領研究院及德勝教育集團聯合發布的《大灣區IB學校發展研究報告》，2019至2021年間，大灣區IB（國際文憑）世界學校增量位於全國之首，總量達115所，且日益增長。雖然香港多間大學都有設立教育學院，但教大是少數設有「國際學校的學與教」副修的大學，修畢的學生皆可獲得國際文憑組織（IBO）的教與學證書，相當於在IB學校的基本「教師證」。這次「共創新師範」的學生便是善用教大這項優勢，參加學員除了是幼兒教育系的優秀學生外，亦有這項副修。

除了IB學校，「中小學一條龍」的大灣區港人子弟學校於2023/24學年將增至6所，這些學校以香港中學文憑試（DSE）課程為主，高中則可能修讀國際課程。有內地港人子弟學校校長估計，將來大灣區內地城市的適齡港籍學生料達10萬人，不少內地家長更逐漸認識到通過DSE到海外升學的途徑，相信「香港品牌」將會在內地市場甚具發展潛力。面對近年香港學生不足導致的「殺校潮」，香港培訓的準教師實應探索投身內地的方法。

根據國務院2018年《關於全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》，內地正實施高等學校師範生免試獲得國家中小學教師資格，但相關措施恐怕未能馬上對接香港。現時，香港準教師未有到內地學校實習的正式渠道。隨着內地港人子弟學校愈開愈多，教育界應盡快與香港高校安排港生在這些學校開展教學實習，除了累積教學經驗，亦可加深兩地交流，更可拓闊香港準教師的畢業出路。

增加赴內地的課外活動及專家支援

現時不少港人子弟學校、港資國際學校，雖然開設DSE課程及與香港有很深聯繫，但他們卻有不少痛點，例如較少像香港的學校般有多姿多采的課外活動。根據教育局《學校課外活動指引》，課外活動「是指學校在課堂教學以外進行，與學生學習有關的活動，因此它實質上是學校課程的一部分。課外活動有助照顧學生不同的需要，其功能包括品德和態度的培養、技能的訓練及創作力的啟發等」。而據教育局《戶外活動指引》、《境外遊學活動指引》，由野外研習、遠足到風帆獨木舟，皆是學校課外活動一部分。

香港有不同到校服務機構，除了為學校提供課外活動，亦包括功課輔導班、手工藝班等活動。雖然內地亦有不少機構提供課外活動服務，惟由於這些機構未必明瞭香港DSE的特點，因此為校方提供到校服務或安排課外活動時，多未能把握香港課程要點。

其實，不少內地港人子弟學校坐落交通樞紐附近，在香港乘搭高鐵多較易抵達。教育局應積極推廣這些內地學校服務機會予香港業者，藉此完善這些學校的教育體系。

除了課外活動，這些學校也有不少學童對教育心理學家、言語治療師、特殊學習需要專家頗有需求。由於現時內地相關專家體系正在發展，反觀香港已有頗完善的制度和人才，教育局亦應推出先導計劃，協助這些香港專家到內地服務。此舉除了有助服務內地港人子弟學校的學童，亦可促進大灣區的教育專業交流。

總括而言，大灣區的深度融入有賴各地各界共同努力。隨着港人子弟學校、港資國際學校於大灣區內地城市扎根，已經奠定兩地教育界的發展基礎，未來需要兩地教育界同仁共同努力，推動雙方深度合作。

作者是檢定教員、香港青年聯會會董

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[劉健宇]