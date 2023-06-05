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鄭立

鄭立：如何鼓勵捐贈器官

【明報文章】據聞部分香港人捐贈器官的意願有所下降，先不論是否涉及刑事原因，這對於需要器官移植的病人來說，自然不是好事。捐贈器官這種事，需要令市民提起興趣。

過去的香港政府，在宣傳公共政策上，可謂十分貼地。他們是先把握香港大眾的流行文化，再投其所好。例如香港人熱愛「口水歌」，所以為了控制人口，就推出《兩個就夠晒數》這首流傳多年、大家仍然記得的歌。

當然我們不能完全搬字過紙，今天用《兩個就夠晒數》去叫人捐器官，但也可以像月餅廣告般宣傳「行船爭解纜，器官我捐先」，引發大眾對於捐贈器官的豪情。

以前紅十字會就有請過周星馳、劉德華拍「洪陸李白劉關張」捐血廣告，也是這樣的道理，相信呼籲人捐器官跟捐血並沒有太大分別。

還可以參考《歡樂滿東華》。這節目就是找新馬師曾唱歌、「肥肥」沈殿霞踩雞蛋，或者吳剛師父飲油之類的表演，去吸引觀眾捐款，然後後者的名字還會走馬燈式展示在熒幕上。這招也一樣可以用於宣傳捐贈器官，可以找些明星來唱歌跳舞，呼籲觀眾簽器官捐贈卡，簽好的話就將其名字以走馬燈式在節目顯示。

不能板着臉孔對市民說教

而且《歡樂滿東華》還有一點很重要，就是當中常常會公開一些大公司或城中富豪的巨款捐贈，作為社會的榜樣。自然地，這亦能應用在推廣器官捐贈上，可以叫城中富豪或大企業董事們，高調登記捐贈器官，甚至像《歡樂滿東華》一樣準備一張巨大的器官捐贈卡，讓他們跟主持握手拍照，讓大眾認識到器官捐贈是上等人的行為。

要令市民熱心地參與公益，就是不能板着臉孔對市民說教，只是說「總之你去做」。這些沒有利益的事情，市民大概是不會理你的。要宣傳鼓勵香港人做公益，取經的對象，不是別人，正是以前的香港。

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]

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